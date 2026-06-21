જુનાગઢ અને તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આ વર્ષની કેરીની સિઝન પૂર્ણ થવાને આરે, અંદાજિત સો કરોડનો વેપાર થયાનું અનુમાન
જુનાગઢ અને તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 17.50 લાખ 10 કિલોના કેરીના બોક્સની આવક સાથે આ વર્ષની કેરીની સિઝન પૂર્ણ થવાને આરે છે.
Published : June 21, 2026 at 8:07 AM IST
જુનાગઢ: છેલ્લાં ચાર પાંચ વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે તાલાલા અને જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની સીઝન ખેડૂતો વેપારીઓ અને સ્વાદના શોખીનો માટે એકદમ લાજવાબ રહી હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે કેરીની આવક બજાર ભાવ અને ફળની ગુણવત્તામાં પણ ખૂબ મોટો વધારો થયો છે, જેને કારણે ખેડૂતો ઈજારેદારો નાના વેપારીઓ અને કેરીના શોખીનો ખુશખુશાલ થતા જોવા મળી રહ્યા છે.
આ વર્ષે જુનાગઢ અને તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 17.50 લાખ 10 કિલોના બોક્સની આવક થવા પામી હતી. આગામી એક-બે દિવસમાં હજુ પણ કેરીની આવક નોંધાઈ શકે છે. આ વર્ષે 100 કરોડની આસપાસ બંને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીનો વેપાર થયો હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.
વર્ષ 2026ની કેરીની સીઝન પૂર્ણ થવાને આરે
વર્ષ 2026 ની કેરીની સીઝન હવે પૂર્ણ થવાને બિલકુલ આરે આવેલી જોવા મળે છે. એક-બે દિવસમાં વિધિવત રીતે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેરીની આવક બંધ થતી જોવા મળશે. પાછલા બે ત્રણ વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે કેરીની આવક બજારભાવ અને ફળની ગુણવત્તાને લઈને ખૂબ સારું હોવાના અહેવાલો જુનાગઢ અને તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડ માંથી મળી રહ્યા છે. પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે કેરીની આવક 10 કિલોના પ્રતિ એક બોક્સમાં ત્રણ થી ચાર લાખ બોક્સનો વધારો થયો છે. પાછલા વર્ષોમાં પાંચ થી છ લાખ બોક્સની આવક થવા પામી હતી તેની જગ્યા પર અત્યારે આઠ થી નવ લાખ 10 કિલોના બોક્સ અત્યાર સુધીમાં વેચાઈ ચૂક્યા છે. આ વર્ષની સિઝન વેપારની દ્રષ્ટિએ પણ સૌથી મહત્વની માનવામાં આવે છે. બંને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 100 કરોડ કરતાં પણ વધારેનો કેરીનો વેપાર થયો છે, જે પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ પણ સૌથી વધુ માનવામાં આવે છે.
છેલ્લા વર્ષોની સરખામણીએ કેરીની આવક બમણી: જુનાગઢ APMC
જુનાગઢ APMCના સચિવ હરેશ ગજેરાએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2024/25 માં 4.50 થી 05 લાખ કેરીના બોક્સની આવક થઈ હતી. તેવી જ રીતે વર્ષ 2025/26 માં પણ 04 થી 05 લાખ દસ કિલોના બોક્સની આવક થઈ હતી, તેની સરખામણીએ આ વર્ષે 2026/27માં 8 લાખ 89 હજાર દસ કિલોના બોક્સની આવક થઈ છે. જે પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ બમણી માનવામાં આવે છે. હજુ ચાર-પાંચ દિવસ સુધી માર્કેટ યાર્ડમાં કેરી ઇજારેદારો અને ખેડૂતો લાવશે, ત્યાર બાદ વિધિવત રીતે કેરીની સીઝન પૂર્ણ થતી પણ જોવા મળશે.
આ વર્ષે સરેરાશ નીચામાં 500 થી લઈને ઊંચામાં 1,350 થી 1400 રૂપિયા સુધી પ્રતિ 10 કિલોના બોક્સના ભાવ ખેડૂતો અને ઇજારેદારોને મળ્યા છે. જેથી આ વર્ષ કેરીની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો અને ઇજારેદારો માટે ખૂબ સારું રહ્યું છે. આ વર્ષે વરસાદ અને પવન પણ જોવા મળ્યો નથી, તો સાથે સાથે કેરીમાં રોગચાળાની સ્થિતિ પણ ઊભી થઈ નથી જેથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કેરીનો ઉતારો થયો છે. જેથી ખૂબ આવકને કારણે ખેડૂતોને પણ સારા બજાર ભાવ મળ્યા છે.
જુનાગઢ-તાલાલા બંને યાર્ડમાં અંદાજિત 17.50 લાખ 10 કિલોના બોક્સની આવક
તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડની આવક અને સરેરાશ ભાવો પર એક નજર કરીએ તો વર્ષ 2022/23 માં 5,3,324 10 કિલોના બોક્સ આવ્યા હતા. જેમાં સરેરાશ 740 બજાર ભાવ ખેડૂતો અને ઇજારેદારોને મળ્યા હતા, એવી જ રીતે વર્ષ 2023/24માં 11,13,540 ની સામે 425 બજારભાવ વર્ષ 2024/2025 માં 05,96,700 10 કિલોના બોક્સની સામે સરેરાશ 700 રૂપિયા બજારભાવ વર્ષ 2025/2026 માં 4,49,450 10 કિલોના બોક્સની સામે સરેરાશ 560 બજાર ભાવ અને આ વર્ષે વર્ષ 2026/27 માં 9,44,500 10 કિલોના બોક્સની આવક થઈ છે. જેમાં આ વર્ષે સરેરાશ બજાર ભાવ 570 જોવા મળ્યો છે.
જુનાગઢ અને તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડની આવકની દ્રષ્ટિએ આ વર્ષ સૌથી સારું માનવામાં આવે છે. અંદાજિત બંને યાર્ડમાં 17.50 લાખ 10 કિલોના બોક્સની આવક થઈ છે. જેનાથી સરેરાશ બંને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 100 કરોડ જેટલો એકમાત્ર કેરીનો વેપાર થયો છે. જેને કારણે ખેડૂતો અને ઈજારેદારોને પણ કેરીની આ સીઝન સૌથી સારી નિવડી છે.