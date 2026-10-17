જૈન ધર્મમાં સૌથી મહત્વના આયંબીલ ઓળી મહાપર્વની આજથી શરૂઆત
જૈન શાસ્ત્રોમાં ઓળીનો ઇતિહાસ રાજા શ્રીપાલ અને રાણી મયણાસુંદરીના આખ્યાન સાથે પણ જોડાયેલો છે. રાજા શ્રીપાલ ચામડીના રોગથી પીડાતા હતા.
Published : October 17, 2026 at 7:49 PM IST
જુનાગઢ: આજથી નવ દિવસ સુધી આયંબિલ ઓળીનું મહાપર્વ શરૂ થયું છે. જૈન ધર્મમાં ઓળી પર્વને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. જૈન ધર્મ અનુસાર આ પર્વને શાશ્વત તપ પણ માનવામાં આવે છે. વર્ષમાં બે વખત આધ્યાત્મિક અને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના મનાતા આયંબિલ ઓળી તપમાં શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ જોડાતા હોય છે. જેને માનવ આરોગ્ય માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. જે જૈન ધર્મના મહત્વના ભાગરૂપે ઓળખવામાં આવે છે.
આજથી આયંબિલ ઓળીનું મહાપર્વ
આ તપ પર્વ વર્ષમાં બે વાર આવતું હોય છે. ચૈત્ર મહિનામાં આવતું ચૈત્ર સુદ સાતમથી ચૈત્રી પૂનમ અને આસો મહિનામાં આવતું આસો સુદ સાતમ આઠમથી આસો શરદ પૂનમ આ બંને સમયને ઋતુ બદલાવાના સમય સંધિકાળ સાથે પણ જોડીને જોવામાં આવે છે. જેથી જૈન ધર્મમાં ઋતુ બદલાવાના સમય એટલે કે ચૈત્ર અને આસો મહિનામાં મન અને શરીરની શુદ્ધિ થાય તે માટે આયંબિલ ઓળી મહાપર્વ ઉજવવામાં આવે છે.
આયંબીલ ઓળી નો ઇતિહાસ અને તેનો પૌરાણિક મહત્વ
જૈન શાસ્ત્રોમાં ઓળીનો ઇતિહાસ રાજા શ્રીપાલ અને રાણી મયણાસુંદરીના આખ્યાન સાથે પણ જોડાયેલો છે. રાજા શ્રીપાલ ચામડીના રોગથી પીડાતા હતા. તેમના પત્ની મયણાસુંદરીના કહેવાથી તેમણે નવપદજીની આરાધના સાથે આયંબિલ તપ શરૂ કર્યું. આ નવ દિવસ દરમિયાન તપની આરાધનાના પ્રભાવથી રાજા શ્રીપાલના રોગમાં ઘણો સુધારો જોવા મળ્યો અને ફરીથી તેમનું જીવન સુખી બન્યું. ત્યારથી જૈન ધર્મમાં ઓળીનું મહત્વ વધુ પ્રચલિત બન્યું અને તેને સુખ અને શાંતિની સાથે નિરોગી સ્વાસ્થ્ય મેળવનારા વ્રત તરીકે પણ કરવાની શરૂઆત થઈ.
આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક મહત્વ
આયંબિલ ઓળી તપનું આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક મહત્વ પણ આટલું જ રહેલું છે. રસ અને જીવેન્દ્રિય પર વિજય મેળવવાના પર્વ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે જીભના સ્વાદ પર કંટ્રોલ કરવા માટે આ પર્વ મનાવવામાં આવે છે. આયંબિલ તપ દ્વારા કોઈ પણ શ્રાવક કે શ્રાવિકા જીભના સ્વાદ પર વિજય પ્રાપ્ત કરતા હોય છે અને મન અને ઇન્દ્રિયોને કાબુ રાખવામાં આ પ્રકારનું તપ મદદ કરતુ હોય છે. નવ દિવસ દરમિયાન જૈન ધર્મના 9 પદો અરિહંત,સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય,સાધુ તેમજ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર અને સમ્યક તપની વિશેષ આરાધના અને પૂજા પણ આયંબીલ તપમાં થતી હોય છે. જૈન ધર્મ અનુસાર આ તપ કરવાથી પાછલા કર્મનો નાશ થાય છે અને કોઈ પણ શ્રાવક કે શ્રાવીકાનો આત્મા શુદ્ધ બને છે.
આયંબિલ તપમાં ભોજન આહારના નિયમો
આયંબિલ ઓળી તપમાં કોઈ પણ સાધક દિવસમાં માત્ર એક જ વખત ભોજન ગ્રહણ કરે છે. જેમાં એકદમ સાદો બાફેલો અનાજ કે કઠોળ સ્વરૂપે આહાર હોય છે. તપના નવ દિવસો દરમિયાન શરીરમાં વિકાર પેદા કરતી ચીજ વસ્તુઓ જેવી કે દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળ, મસાલા, ખાંડ તેમજ શાકભાજી અને ફળોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે. ઓળી દરમિયાન બનતા આહારમાં કોઈ પણ પ્રકારના નમકનો ઉપયોગ પણ થતો નથી. જેને કારણે તમામ પ્રકારના મસાલા અને સ્વાદ વગરનો ખોરાક ખાવાથી શરીરની અંદર રહેલા ઝેરી તત્વો બહાર નીકળે છે અને પાચનતંત્ર ખૂબ મજબૂત બને છે. ઋતુ પણ બદલાતી હોય છે, ત્યારે આ સમયે શરીરને રોગ સામે લડવાની શક્તિ પણ મળતી હોય છે.
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