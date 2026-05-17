ETV Bharat / state

ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરી કરતી છારા ગેંગના મુખ્ય સુત્રધાર સહિત બે ઝડપાયા, 25થી વધુ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

ગુજરાત સહિત દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ફ્લાઈટ મારફતે મુસાફરી કરી, પાર્ક કરેલી ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરીઓને અંજામ આપતી અમદાવાદની કુખ્યાત ‘છારા ગેંગ’નો બનાસકાંઠા પોલીસે પર્દાફાશ

ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરી કરતી છારા ગેંગના મુખ્ય સુત્રધાર સહિત બે ઝડપાયા
ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરી કરતી છારા ગેંગના મુખ્ય સુત્રધાર સહિત બે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પાલનપુર: ગુજરાત સહિત દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ફ્લાઈટ મારફતે મુસાફરી કરી, પાર્ક કરેલી ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરીઓને અંજામ આપતી અમદાવાદની કુખ્યાત ‘છારા ગેંગ’નો બનાસકાંઠા પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. પાલનપુર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) એ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને CCTV ફૂટેજના આધારે ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત બે સાગરીતોને અમદાવાદથી દબોચી લીધા છે. પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે રૂ. 1.50 લાખની રોકડ અને મોટરસાયકલ સહિત કુલ રૂ. 2.20 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

બનાસકાંઠા પોલીસને મળી સફળતા

પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપીઓ ગુજરાત સહિત અલગ-અલગ રાજ્યોમાં પણ ફ્લાઈટ મારફતે જઈ ચોરી કરતા હતા. ગુજરાતના વિવિધ શહેરો તેમજ ધાર્મિક સ્થળોને નિશાન બનાવતા હતા. પાર્ક કરેલી ફોર વ્હીલર ગાડીઓના કાચ તોડી તેમાં મુકાયેલ રોકડ રકમ, દાગીના તથા અન્ય કિંમતી ચીજવસ્તુઓની ચોરી કરતા હતા. ગેંગ દ્વારા અત્યંત શાતિરાઈથી ગુનાઓ આચરવામાં આવતા હતા જેથી પોલીસ માટે આ આરોપીઓ સુધી પહોંચવું પડકારરૂપ બન્યું હતું.

ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરી કરતી છારા ગેંગના મુખ્ય સુત્રધાર સહિત બે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વાહનના કાચ તોડી ચોરીના બનાવોમાં વધારો થતા જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ પાલનપુર LCBને ખાસ તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન નેત્રમ શાખા પાલનપુરના CCTV કેમેરાના સર્વેલન્સ તથા ટેક્નિકલ એનાલિસિસના આધારે શંકાસ્પદ હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી હતી. પોલીસને મળેલ ચોક્કસ બાતમી અને CCTV ફૂટેજના આધારે સમગ્ર ચોરીઓની ઘટનાઓ પાછળ છારા ગેંગના લોકો હોવાની ઓળખ થઈ હતી. જે બાદ તેમને પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.

પોલીસ દ્વારા આખરે ચોક્કસ બાતમીના આધારે બંનેને અમદાવાદથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થયેલા ચાર ચોરીના ગુનાઓ કબૂલ કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આરોપીઓ અગાઉ પણ 25થી વધુ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં સતીશ વાલીયા સરપલી ઈન્દ્રેકર ( છારા )રહે. ભાગ્યોદય સોસાયટી બંગલા એરીયા, સુખરામ દરબારની પાછળ, કુબેરનગર, અમદાવાદ તેમજ નકુલ રાજુભાઈ છારા રહે વાવાળી સ્કૂલની સામે મોચીપાડા છારા નગર વિસ્તાર, કુબેરનગર અમદાવાદ વિરુદ્ધ વધુ કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમજ અન્ય જિલ્લાઓમાં થયેલા સમાન પ્રકારના ગુનાઓ અંગે પણ પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

બનાસકાંઠાના SP પ્રશાંત સુમ્બેએ જણાવ્યું હતું કે, "વડગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગાડીના કાચ તોડીને ચોરીના બનાવ બનેલા હતા. આ ઘટનામાં LCBની જુદી જુદી ટીમ બનાવીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. 500થી વધુ CCTV કેમેરા ચેક કરી ગુનેગારોની અમદાવાદથી અટકાયત કરવામાં આવી હતી."

આ ગેંગના લોકો ફ્લાઈટમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં પહોચતા હતા જે બાદ ગાડીઓની રેકી કરી તક મળતા જ ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરીઓને અંજામ આપતા હતા. ગેંગના બે લોકો ઝડપાયા છે જ્યારે બે હજુ ફરાર છે. તમામ ઉપર અલગ અલગ પોલીસ મથકે ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. બંને પકડાયેલા શખ્સોને હવે કોર્ટમાં રજૂ કરીને તેમની રિમાન્ડની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં ફરાર 2 વોન્ટેડ શખ્સોને પણ ઝડપી લેવા માટે પોલીસે તપાસ આરંભી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CHHARA GANG ARREST
BANASKANATHA POLICE
CAR WINDOW BROCK THEFT
CHHARA GANG ARREST BANASKANTHA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.