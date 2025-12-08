સુરેન્દ્રનગરમાં 3 મહિનાથી બંધ દુધરેજ-નર્મદા કેનાલ પરનો મુખ્ય બ્રિજ ફરી શરૂ થશે, ધાંગધ્રા, પાટડી જતા લોકોને રાહત
Published : December 8, 2025 at 10:38 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થતી દુધરેજ-નર્મદા કેનાલ પર આવેલો મુખ્ય બ્રિજ લાંબા સમયથી અતિ જર્જરી હાલતમાં હોવાથી અને તાજેતરમાં રાજ્યમાં થયેલી ગંભીરા પુલ દુર્ઘટનાના પગલે સરકાર દ્વારા આવા તમામ જોખમી પુલોની તાત્કાલિક તપાસ કરી જરૂરી ત્યાં રીપેરિંગ અને બંધ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના અનુસંધાને દુધરેજ-નર્મદા કેનાલ પરનો આ મહત્વપૂર્ણ બ્રિજ પણ સુરક્ષાના કારણોસર તંત્ર દ્વારા સંપૂર્ણપણે બંધ કરી તેની મોટા પાયે રીપેરિંગ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
આ બ્રિજ નેશનલ હાઈવે પર આવેલો હોવાથી કચ્છ, ધાંગધ્રા, પાટડી સહિત અનેક વિસ્તારોને જોડતો મુખ્ય માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે. બ્રિજ બંધ થતા હજારો વાહનચાલકોને દિવસ દરમિયાન લાંબા ડાયવર્ઝન મારફતે મુસાફરી કરવી પડી રહી હતી. વિશેષ કરીને વ્યાપારીઓ, ખેતી ઉત્પાદનો લઇ જતાં વાહનો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટ્રાફિકજામ, સમય અને ઇંધણની વધારાની બરબાદી થતી હોવાથી લોકોમાં નારાજગી પણ જોવા મળી હતી.
તંત્ર દ્વારા શરૂઆતમાં 90 દિવસમાં બ્રિજનું રીપેરિંગ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી. જોકે કામ શરૂ થયા બાદ ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદને કારણે રીપેરિંગ કામગીરીમાં અવરોધો સર્જાયા હતા, જેના કારણે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા કરતાં લગભગ 20 દિવસ જેટલો વધારાનો વિલંબ થયો હતો. પરંતુ હવે તમામ તકલીફો દૂર કરીને આખરે અંદાજે 110 દિવસ બાદ પુલનું કામ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયું છે.
આ બ્રિજનું આગામી 15 ડિસેમ્બરના રોજ લોકાર્પણ કરીને તેને સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે, તેવી જાહેરાત વઢવાણના ધારાસભ્ય અને નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશભાઈ મકવાણા દ્વારા કરવામાં આવી છે. લોકાર્પણ પૂર્વે આજે ધારાસભ્ય જગદીશ મકવાણાએ બ્રિજ પર જાતે જઈ રીપેરિંગ કામગીરીની વિગતવાર સમીક્ષા કરી હતી. તેઓએ ઈજનેરો અને અધિકારીઓ પાસેથી કામની ગુણવત્તા, સુરક્ષા વ્યવસ્થા તથા ભારવહન ક્ષમતાની માહિતી મેળવી હતી અને જરૂરી સૂચનો પણ આપ્યા હતા.
ધારાસભ્યએ જણાવ્યું હતું કે, આ પુલનું રીપેરિંગ લોકોની સુરક્ષાને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપી કરવામાં આવ્યું છે. હવે પુલ સંપૂર્ણપણે મજબૂત બનાવવામાં આવ્યો છે જેથી ભારે વાહનોની અવરજવર પણ સલામત રીતે થઈ શકે. તેમની સાથે હાજર અધિકારીઓએ પણ ખાતરી આપી હતી કે પુલ તમામ ટેકનિકલ ચકાસણીઓ બાદ જ જાહેર ઉપયોગ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે.
બ્રિજ ફરી શરૂ થવાથી કચ્છ, ધાંગધ્રા, પાટડી તથા આસપાસના વિસ્તારો સાથે સુરેન્દ્રનગરનો સીધો સંપર્ક પુનઃ સ્થાપિત થશે. શહેરના ટ્રાફિક અને વાહન વ્યવહારમાં પણ મોટી રાહત મળશે. સાથે સાથે વેપાર-ધંધા તેમજ ખેતીલક્ષી પરિવહનમાં ઝડપ આવશે. સ્થાનિક નાગરિકો અને વાહનચાલકો દ્વારા સરકાર અને તંત્રના પગલાંને આવકાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં લોકાર્પણની તૈયારી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને 15 ડિસેમ્બરના રોજ જ્યારે આ બ્રિજ ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે ત્યારે શહેરવાસીઓ માટે તે મોટી રાહતરૂપ સાબિત થશે.