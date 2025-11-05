ETV Bharat / state

4 દિવસથી ગુમ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતીની ભાળ મળી, જુનાગઢ સિવિલમાં સારવાર હેઠળ

છેલ્લાં 4 દિવસ ગુમ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી આખરે મળી આવ્યા છે. વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમો દ્વારા તેમની તપાસ થઈ રહી હતી

મહાદેવ ભારતી આખરે મળી આવ્યા
મહાદેવ ભારતી આખરે મળી આવ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 1:51 PM IST

જુનાગઢ: રવિવાર વહેલી સવારે ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી ગુમ થઈ જવાની બાબત સામે આવી હતી. જેના પગલે આશ્રમના સંચાલકો દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે પાછલા ચાર દિવસથી મહાદેવ ભારતીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી.

ત્યારે વન વિભાગ અને પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા તેમની તપાસ થઈ રહી હતી, ત્યારે આજે ગુમ થયાના ચોથા દિવસે પરિક્રમાના માર્ગ પર ઈટવા ઘોડી પાસે અશક્ત હાલતમાં મહાદેવ ભારતી મળી આવ્યાં હતાં. જેના પગલે તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતાં.

આખરે મહાદેવ ભારતીની ભાળ મળી

ભવનાથમાં આવેલા ભારતી આશ્રમના લઘુમહંત મહાદેવ ભારતીની ચાર દિવસ બાદ અંતે પોલીસ અને વન વિભાગને ભાળ મેળવવામાં સફળતા મળી છે. રવિવારે વહેલી સવારે મહાદેવ ભારતી આશ્રમમાંથી નીકળી ગયા બાદ આશ્રમના સંચાલકોએ તેમના દ્વારા લખવામાં આવેલી નોટ પોલીસને સુપ્રત કરીને તેમના ગુમ થયાની જાણ કરી હતી.

ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમો દ્વારા ભવનાથ અને ગિરનાર વિસ્તારમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. ત્યારે આજે ગુમ થયાના ચોથા દિવસે મહાદેવ ભારતી પરિક્રમાના માર્ગ પર ઈટવા ઘોડી વિસ્તારમાં અશક્ત હાલતમાં તેઓ મળી આવ્યા હતા. જેને વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમોએ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે મોકલી આપ્યા હતા.

સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર

રવિવારે વહેલી સવારથી ગુમ થયેલા મહાદેવ ભારતી અશક્ત હાલતમાં મળી આવતા તેમને વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. મહાદેવ ભારતી મળી આવતા ભારતી આશ્રમના સેવકો અને પોલીસે પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. સિવિલમાં સારવાર લઈ રહેલા મહાદેવ આરતીની તબિયત અનુકૂળ થયા બાદ પોલીસ અને વન વિભાગના કર્મચારીઓ પણ મહાદેવ ભારતીની પૂછપરછ કરી શકે છે કે, કયા કારણોસર તેઓએ આશ્રમ છોડ્યો અને તેની પાછળનું કોઈ ચોક્કસ કારણ શું છે ? પરંતુ હાલ જે રીતે પાછલા ચાર દિવસથી મહાદેવ ભારતી ગુમ થતા ભવનાથ અને ખાસ કરીને ભારતી આશ્રમના સેવકોમાં જે ઊંચાટ અને ચિંતા જોવા મળી હતી તેમને મોટી ધરપત મળી છે.

