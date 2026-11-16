સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની લંબાઈ વધીને 40 કિમી થશે, CMએ ફેઝ-2 અને ફેઝ-3ની કામગીરીની સમીક્ષા કરી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના ફેઝ-2 અને ફેઝ-3 અંતર્ગત ચાલી રહેલા વિવિધ વિકાસકાર્યોની સ્થળ મુલાકાત લઈને કામગીરીની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી.
Published : November 16, 2026 at 1:34 PM IST
ગાંધીનગર: અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટને વધુ વિસ્તૃત અને આધુનિક બનાવવાની દિશામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના ફેઝ-2 અને ફેઝ-3 અંતર્ગત ચાલી રહેલા વિવિધ વિકાસકાર્યોની સ્થળ મુલાકાત લઈને કામગીરીની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી. આ બંને તબક્કાનું કામ પૂર્ણ થતાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની બંને કાંઠા મળીને કુલ લંબાઈ 40 કિલોમીટર સુધી પહોંચશે.
મુખ્યમંત્રીએ પશ્ચિમ કાંઠે અચેરથી પૂર્વ કાંઠે કેમ્પ સદર બજાર વચ્ચે નિર્માણ પામી રહેલા છ લેનના બેરેજ કમ બ્રિજની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ ઉપરાંત ફેઝ-2 અંતર્ગત સરદાર પટેલ એન્ક્લેવના કેનોપી સ્ટ્રક્ચર, કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાછળ તેમજ ઇન્દિરા બ્રિજ નીચે ચાલી રહેલી કામગીરીની પણ સમીક્ષા કરી હતી. જ્યારે ફેઝ-3 અંતર્ગત સાબરમતીના પશ્ચિમ છેડે કોતરપુર સામે અને પૂર્વ તરફ કરાઈ નજીક નર્મદા કેનાલ એસ્કેપ પાસે ચાલી રહેલા વિકાસકાર્યોની પ્રગતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને કામગીરી ઝડપી અને સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવા જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રકલ્પનાં વિવિધ સ્થળોની રૂબરૂ મુલાકાત કરીને સમીક્ષા હાથ ધરી. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટના ફેઝ-2 અને ફેઝ-3 પૂર્ણ થતાં રિવરફ્રન્ટની લંબાઈ બંને બાજુએ થઈને 40 કિ.મી.ની થશે. https://t.co/9Bo6lUTaHd— Info Ahmedabad GoG (@infoahdgog) November 16, 2026
પ્રોજેક્ટના ફેઝ-2 અંતર્ગત ડફનાળાથી ઇન્દિરા બ્રિજ સુધી નદીના બંને કાંઠે 5.50 કિલોમીટરની લંબાઈમાં રિવરફ્રન્ટ વિકસાવવાનું આયોજન છે. આ પ્રમાણે બંને કાંઠે મળીને કુલ 11 કિલોમીટરનો વિસ્તાર વિકસાવવામાં આવશે. જ્યારે ફેઝ-3માં ઇન્દિરા બ્રિજથી નર્મદા મેઇન કેનાલ સુધી બંને કાંઠે પાંચ-પાંચ કિલોમીટર મળી કુલ 10 કિલોમીટર વિસ્તારમાં વિકાસકાર્યો હાથ ધરાશે.
આ પ્રોજેક્ટનું વિશેષ આકર્ષણ છ લેનનો બેરેજ કમ બ્રિજ રહેશે. ઓટોમેટિક કન્ટ્રોલ સિસ્ટમથી સંચાલિત થનારા આ બેરેજમાં 3.5 મીટર ઊંચાઈના એર ફિલ્ડ રબર ટાઇપ સ્પેશ્યલાઇઝ્ડ બેરેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જેના કારણે ગાંધીનગર તરફના રિવરફ્રન્ટ વિસ્તારમાં પાણીનો સંગ્રહ જાળવી શકાશે. ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો પ્રથમ બેરેજ કમ બ્રિજ બનશે.
નવા વિકસિત થનારા રિવરફ્રન્ટ વિસ્તારમાં ગ્રીન ઝોન, વિવિધ સ્તરે વૃક્ષારોપણ, બાળકો માટે પ્લે એરિયા, ફૂડ પ્લાઝા, આર્ટ અને કલ્ચર માટેની સુવિધાઓ તેમજ સ્વાસ્થ્ય અને મનોરંજન માટેની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરાશે. નદીના બંને કાંઠે લોકો માટે અલગ અલગ લેવલ પર બેસવાની સુવિધા પણ વિકસાવવામાં આવશે.
આ સ્થળ મુલાકાત દરમિયાન અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીના ચેરમેન આઈ.પી. ગૌતમ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની, ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કમિશનર જે.એસ. પ્રજાપતિ સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ તથા સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કંપની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
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