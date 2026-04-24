ભાવનગર: શેત્રુંજીમાંથી ડાબા જમણા કાંઠાની કેનાલમાં પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ

ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોને પાંચ પાણની માંગ સ્વીકારાઈ, છેલ્લા પાણ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી, પણ ડાબી કેનાલના ભુંભલી પછીના ભાગ સુધી જળ ન પહોંચવાનો પ્રશ્ન યથાવત્.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 7:22 PM IST

ભાવનગર: જિલ્લામાં ખેડૂતોને ઉનાળુ પાક માટે પૂરતું સિંચાઈ પાણી મળી રહે તે હેતુથી રજવાડાના સમયમાં બનેલા શેત્રુંજી ડેમમાંથી જમણા અને ડાબા કાંઠાની બે કેનાલ દ્વારા પાણી અપાય છે. આ વર્ષે ખેડૂતોની 5 વખત પાણીની માંગણી સ્વીકારાઈ છે અને છેલ્લું પાંચમું પાણ બંને કેનાલમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે. જોકે, ડાબા કાંઠાની કેનાલમાં ભુંભલી ગામ પછી અવાણીયા સુધી વર્ષોથી પાણી ન પહોંચવાની સમસ્યા યથાવત છે.

ખેડૂત આગેવાન ભરતસિંહ ગોહિલે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, શેત્રુંજી ડેમની સિંચાઈ બેઠકમાં અને અગાઉ પણ અમે પાંચ પાણ પાણી આપવાની માંગ કરી હતી. તંત્રએ આ વર્ષે પૂરેપૂરા પાંચ પાણ આપ્યા છે, જે ખેડૂતો માટે ખૂબ આનંદદાયક બાબત છે. તેમણે ઉમેર્યું કે માત્ર ત્રણ પાણ મળે તો ઉનાળુ પાકની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન જોઈએ એવું રહેતું નથી. પરંતુ આ વર્ષે પાંચ પાણ મળતા પાક સારો થવાની આશા છે.

ભરતસિંહ ગોહિલે ઈતિહાસ યાદ કરાવતા કહ્યું કે, 1984 સુધી સથરા ગામ સુધીની કેનાલ બંધ હતી. ખેડૂતોએ માંગણી કરી ત્યારબાદ 1995થી સથરા સુધી પાણી પહોંચ્યું હતું. હાલ સથરા સુધી પૂરતું પાણી જાય છે, પરંતુ ડાબા કાંઠાની કેનાલમાં ભુંભલી ગામ પછી અવાણીયા સુધી પાણી પૂરતું પહોંચતું નથી. તેમણે જણાવ્યું કે એક કંપનીના કારણે કેનાલ બુરાઈ ગઈ છે, જેના લીધે પાણીનો પ્રવાહ અંત સુધી પહોંચી શકતો નથી. આ અંગે તંત્ર પાસે રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી નરેન્દ્ર તરસરીયાએ માહિતી આપી હતી કે, સિંચાઈ માટે 2800 હેકટર જમીનની અરજીઓ આવી હતી. તેમાં જમણા કાંઠામાં આશરે 1300 હેક્ટર, ડાબા કાંઠામાં 1400 હેક્ટર અને પાલીતાણાની 100 હેક્ટર જમીનને પાંચમું છેલ્લું પાણ આપી દેવાયું છે. એક પાણ બાદ બીજા પાણ માટે અઠવાડિયાનો સમય લેવાતો હતો. હાલ પાંચમુ પાણ ચાલી રહ્યું છે અને જરૂર જણાશે તો વધુ એક પાણ આપવાની તૈયારી છે.

હાલમાં જિલ્લાના ખેડૂતોએ શિંગ, બાજરી, તલ, અડદ અને મગ જેવા ઉનાળુ પાકોનું વાવેતર કર્યું છે. પાંચ પાણનો લાભ મળવાથી પાકની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની શક્યતા છે. જોકે, ડાબા કાંઠાની કેનાલની સમસ્યા જલદી ઉકેલાય તે માટે ખેડૂતો માંગણી કરી રહ્યા છે.

