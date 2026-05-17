સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજમાફિયાઓએ ઊભું કરેલું બાતમીદારોનું સૌથી મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું
પોલીસની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી ખનીજમાફિયાઓને માહિતી પહોંચાડતા 42 શંકાસ્પદોની અટકાયત
Published : May 17, 2026 at 8:58 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ચાલી રહેલી ખનીજ ચોરી બંધ કરાવવામાં મામલે પોલીસ વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ, મુળી, ચોટીલા, સાયલા સહિતના વિસ્તારોમાં ચાલતી અનેક ચોરી બંધ કરાવવા મુદ્દે હવે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે ત્યારે ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા ભાગ ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પોતાનું આખું નેટવર્ક ઊભો કરવામાં આવ્યું હતું અને જ્યાં પણ ખનીજ વિભાગની ટીમો અને પોલીસ વિભાગની ટીમો અને તંત્રની ટીમ જરૂર પાડવા જાય ત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં બનાવવામાં આવેલા ગ્રુપોમાં તંત્રના અધિકારીઓ અને તંત્રની ટીમોની બાતમી આપવામાં આવતી હોવાનો ધડાકો થયો છે.
આના આધારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી સાયલા અને ચોટીલા થાનગઢ વિસ્તારના પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા આ મુદ્દે સૌથી મોટું નેટવર્ક ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી પોલીસ વિભાગ અને તંત્રની ટીમ ખનીજ ચોરી ઉપર દરોડા પાડવા જાય ત્યારે ખનિજ માફિયાઓને તેમની રેડ પાડવા જતી હોવાની વિગતો મળી જતી હતી અને ખનીજ માફિયાઓ તાત્કાલિક અને ચોરી બંધ કરી દેતા હતા એટલે પોલીસ અને તંત્રની ટીમને સફળતા મળતી ન હતી. આ અંગે ઊંડાણપૂર્વક રીતે તપાસ કરવામાં આવતા ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા તંત્રના અધિકારીઓની રેકી કરવા માટે પ્રાઇવેટ માણસોની ટીમો બનાવી નાખવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ માણસો પોલીસ સ્ટેશનની આજુબાજુના રોડ રસ્તા ઉપર તેમજ અલગ અલગ સરકારી કચેરીઓના અધિકારીઓ ઉપર બાજ નજર રાખતા હતા અને તેમના લોકેશન વ્હોટ્એપ ગ્રુપમાં શેર કરતા હતા જેથી કરીને જે વિસ્તારમાં તંત્રની ટીમો ગઈ હોય તે વિસ્તારમાં ખનીજ ચોરી ખનીજ માફિયાઓ બંધ કરી દેતા હતા અને સફળતા મળતી ન હતી.
42 શંકાસ્પદોની અટકાયત
પોલીસે આ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરી કુલ 42 જેટલા ઇસમોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ તમામ લોકો ખનીજ માફીયાઓને બાતમી આપતા હોય તે પ્રકારનો પણ ધડાકો થયો છે. તમામના મોબાઇલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને જે માહિતી આપવામાં આવી રહી હતી તે તમામ પુરાવા વિભાગ દ્વારા એકત્રીત કરવામાં આવી રહ્યાં છે. કુલ 60 થી વધુ મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસનું લોકેશન શેર કરી ખેલ બગાડતા બાતમીદારો
આ અંગે માહિતી આપતા સુરેન્દ્રનગર ASP વેદિકા બિહાનીએ જણાવ્યું હતું કે, 'તમામ ઉપર ફરજ રૂકાવટ સહિતની કલમો લગાવી અને કાર્યવાહી કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને પ્રથમ તબક્કામાં અટકાયત કરી લઇ અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ અધિકારીની ખનીજ માફિયાઓ બાતમી આપતા 42 ઇસમો ઝડપાયા છે અને જે પોલીસ પકડથી દૂર છે અને બાતમી આપે છે તેઓ ચેતી જાય.'
પોલીસ અનુસાર, હજુ પણ અનેક લોકો એવા છે કે જે પોલીસ ખાણ ખનીજ અને તંત્રની ટીમના અધિકારીઓ ઉપર દેખરેખ રાખી અને ખનીજ ચોરી કરતા તત્વોને માહિતી પૂરી પાડી રહ્યા છે. જે વિસ્તારમાં ખનીજ ચોરી ચાલતી હોય ત્યાં નજીકમાં પંચરની દુકાન, વાળંદની દુકાન, પાનના ગલ્લા, કેબીનો મૂકી દેવામાં આવતા હતા તેમજ અન્ય નાના-મોટા ધંધાઓ ખોલી અને ત્યાં બેસી જવામાં આવતું હતું અને ત્યાંથી પોલીસને કોઈ પણ પ્રકારની શંકા ન જાય તેવી પોલીસ અને તંત્રની ટીમો જ્યાં ખનીજ ચોરી ચાલતી હોય ત્યાં જાય તો તેમના નેટવર્ક ખનીજ માફીઆઓને આપવામાં આવતા હતા.
