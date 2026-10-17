સ્ત્રી વગરના રંગમંચ પર સ્ત્રીના પાત્રનું આકર્ષણ : નવરાત્રીમાં ગરબા સાથે સદીઓથી ભવાઈની પરંપરામાં કલાકારોની ઘટ
આતાભાઈ ચોકમાં બહુચર મંડળ મારા જન્મ થી 92 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે: રણછોડભાઈ
Published : October 17, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:45 PM IST
ગુજરાતમાં સદીઓથી નવરાત્રીમાં ભવાઈની પરંપરા આજે પણ જીવંત છે. Etv Bharat એ ભવાઈ યોજાતા સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી. ભવાઇના કલાકારો માટે કોઈ પાઠશાળા હોતી નથી. આમ છતાં કલાકારો જન્મે છે. સ્ત્રી વગરના રંગમંચમાં પુરુષનું સ્ત્રી પાત્ર આકર્ષણ બને છે. સ્ટ્રીબનતા કલાકારો અને આયોજકોને સાંભળો અને જાણો...
ગુજરાતની ધરા પર એવું રંગમંચ રજવાડા સમય પહેલાથી ચાલ્યું આવે છે. ગુજરાતીમાં આજે તેને ભવાઈ અને આખ્યાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Gen Z કે આલ્ફા જનરેશનમાં સદભાગ્યે કોઈ ભવાઈથી પરિચિત હશે. Etv Bharat એ ભવાઈની હાલની સ્થિતિ જાણી હતી. શહેરમાં મોડી રાત્રે શરૂ થતી ભવાઈઓના ત્રણ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. જો કે આ ભવાઈમાં પાત્ર ભજવવા પહેલા ક્યાંય શિક્ષણ માટે પાઠશાળા નથી. ભવાઈ ધર્મને જીવંત રાખવાનું રંગમંચ છે. જ્યાં કોઈ મહિલા નથી હોતી પણ મહિલાનું પાત્ર જરુંર હોય છે. ચાલો વિગતથી જાણીએ.
Etv મોડી રાત્રે ભવાઈ સ્થળોએ પહોચ્યું
ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને પૌરાણિકતા એટલે ભવાઈ ત્યારે આ ભવાઈની સ્થિતિ આજના ડિસ્કો ડાંડીયાની નવરાત્રીમાં કેવી છે આ જાણવા માટે છઠ્ઠા નોરતે રાત્રિના 10 કલાકે વડવા તલાવડી વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. જ્યાં વર્ષોથી બહુચર કલા મંડળ દ્વારા ભવાઈ ભજવવામાં આવે છે.
વડવા તલાવડીમાં અમે પહોંચ્યા ત્યારે એક મંડપ નાખેલો હતો ત્યાં સ્ટેજ બનાવવામાં આવેલું જ્યાં સ્ટેજ ઉપર માતાજીની માંડવી પધરાવેલી હતી. બાજુમાં નીચે તરફ તબલા, મંજીરા અને હાર્મોનિયમ વગાડવાવાળા બેઠા હતા.
તેની બાજુમાં એક રૂમમાં ભવાઈની તૈયારીઓ ચાલતી હતી. જો કે આ મંડળમાં કેટલાક યુવાન બાળકો પણ જોવા મળ્યા ત્યારે અમારી વાત આ મંડળના વડીલ અને સ્ત્રી પાત્ર ભજવતા ઘનશ્યામભાઈ સોલંકી સાથે થઈ હતી.
ઘનશ્યામભાઈએ જણાવ્યું કે હું અલંગની મજૂરી કામ કરું છું. મારા માપદાદા વડવામાં તબલા વગાડતા ત્યારથી મેં આ પાત્ર લીધેલું છે. ત્યાર પછી મારા દીકરાને પણ પાત્ર આપ્યા છે. આ મંડળ 70 વર્ષથી ચાલે છે. મારે 54 વર્ષ થયા છે એટલે 35 વર્ષથી હું પાત્ર ભજુવુ છું. પાત્રમાં મેં જેસલ તોરણ છે રાજા ભરથરી છે એ ભજવીએ છીએ. હું જેસલ તોરલમાં તોળાદે બનું છું અને રાજા ભરથરીમાં પિંગળા બનું છું. હાલમાં ઘણું મહત્વ ઘટતું જાય છે. આ સમયમાં બાળકો મોબાઇલમાં હોય છે એટલે ઓછા પાત્ર મળે છે. નવાપાત્ર શોધવા અઘરા છે.
ઘનશ્યામભાઈ સાથે કેટલીક ઔપચારિક પણ વાતચીત થઈ. જો કે જ્યાં ભવાઈ ભજવવામાં આવતી હતી તે પછાત વિસ્તાર હતો. આસપાસના થોડા લોકો બહાર બેઠા હતા અને ભવાઈ નિહાળતા હતા. જોકે મંડળમાં નવા બાળકો પણ જોડાયા હતા. તેમાં કોઈ બ્રાહ્મણ બન્યું હતું કોઈ ગણપતિ તો કોઈ પટેલનો પાત્ર ભજવતું હતું.
ત્યારબાદ અમે ત્યાંથી નીકળીને બીજી ભવાઈના સ્થળ ઉપર જવા રવાના થયા. ભાવનગરના આતાભાઇ ચોકમાં વર્ષોથી ચાલતી ભવાઈ જે જાહેર ચોકમાં મહાકાળીમાના મંદિરના આંગણે કરવામાં આવે છે.
અહીંયા ભવાઈનો સંચાલન કરતા રણછોડભાઈ પરમાર સાથે અમારે વાતચીત થઈ ત્યારે રણછોડભાઈએ જણાવ્યું કે આતાભાઈ ચોકમાં બહુચર મંડળ મારા જન્મ થી 92 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. 13 વર્ષની ઉંમરે સેવા કરવા આવેલો અને આજે મારે 73 વર્ષ થયા છે છતાં હું સેવા કરું છું. આ ભાવ એવો છે કે ઉમંગનો છે. અમને ઉમંગ જાગે ત્યારે અમે સારા નાટક ભજવતા. અત્યારે ભણતર વધી ગયા એટલે રમવા છોકરા તૈયાર થતા નથી એટલે અમારી પરંપરા છે અને ભવાઈને અમે જાળવી રાખીએ છીએ.
રણછોડભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હવે નવા છોકરાઓ તૈયાર થઈ જશે, આવતા જાય છે. અમારે તેને તૈયાર કરવા પડે છે. આ વર્ષે શીખે અમારી કળા છે અલગ. અમારા સ્પેશિયલ રૂમ હોય જેમાં નાટક છે ભવાઇ છે એ શીખવીએ છીએ. અમારે ત્રણ મહિના પહેલા શીખવાની શરૂઆત થાય છે પછી અમે અત્યારે પાત્ર ભજવી શકીએ છીએ.
આતાભાઇ ચોકમાં ચાલતી આ ભવાઈને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવેલા હતા. રસ્તા ઉપર ઉભા રહીને કલાક દોઢ કલાક સુધી મહિલાઓ પુરુષો દરેક ઊભા રહી ગયા હતા.
ભવાઈમાં નવીન વાત એ હોય છે કે દરેક નાટકનું પાત્ર ભજવનાર પુરુષ હોય છે જેમાં મહિલાને સ્થાન હોતું નથી આ ભવાઈમાં પાત્ર ભજવનાર પુરુષ મહિલાનું પાત્ર પણ ભજવે છે. આ પુરુષો લગ્નમાં મહિલાઓ તૈયાર થાય તેવી રીતે મેકપ, સાડી અને શૃંગારના ઘરેણાંઓ પહેરે છે. જેમાં તમે પુરુષ છે કે સ્ત્રી નક્કી કરવું કેટલાક પાત્રમાં મુશ્કેલ બની જાય છે. આતાભાઈ ચોકમાં ભવાઈમાં મહિલા પાત્ર સાથે પણ અમે વાતચીત કરી હતી.
આતાભાઇ ચોકમાં મહિલાનું પાત્ર ભજવનાર રમેશભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે હું ઘણા વર્ષોથી સ્ત્રીના પાત્ર ભજુવુ છું. વેરાગ્યના નાટક ભજવું છું જેમાં સતી, અનસુયા જેવા નાટક ભજવું છું. 11 વર્ષની ઉંમરથી આ પાત્ર હું ભજવી રહ્યો છું.આ ભવાઈને જાળવવા અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હું ઘણી માંડવીમાં ગયેલો છું. અહીંયા બહુચરાજી કલા મંડળમાં છેલ્લા દસ વર્ષથી આવું છું.આ કોઈ માનતા નથી આ અમારો શોખ અને લાગણી છે.
આ બે ભવાઈ બાદ અમે ચાવડીગેટ ખાતે વર્ષોથી યોજાતી બહુચરાજી માતાજીની ભવાઈના સ્થળ ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં ભવાઈ જોવા મળી નહોતી. પરંતુ ભવાઈના પાત્ર ભજવનારા ત્યાં બેઠા હતા. અમે પૂછ્યું કેમ ભવાઈ નથી ત્યારે ત્યાં રામાભાઈએ જવાબ આપ્યો કે આ વર્ષે અમે પાત્ર ઓછા હોવાને કારણે ભવાઈ કરી નથી. અમે પુરુષો અહીંયા માતાજી સમક્ષ બેસીને ગરબાઓ ગાઈએ છીએ.
રામાભાઇ પોતાના ભૂતકાળને જણાવતા કહ્યું કે અમારી માતાજીની સામે અમે રમીએ છીએ અને ખેલ કરીએ છીએ. મેં ગણપતિ થી શરૂઆત કરી અને માતાજીના સ્વાંગ સુધી પહોંચાડી દીધો ત્યાં સુધી રમ્યો. આ અમારી ત્રીજી કે ચોથી પેઢી છે. આ 200 વર્ષ જૂની આ માંડવી છે. મેં ગણપતિ થી માંડી બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી પાત્ર અને માતાજીનો સ્વાંગ રચ્યો છે. અમારી પહેલા બાબુ છગન હતા એને અમને શીખવેલું તેથી અમે આગળ આવ્યા છીએ.
રામાભાઇની સાથે બેઠેલા નાનુભાઈ ચૌહાણ સાથે પણ વાત થઈ. નાનુભાઈ ચૌહાણના બાપદાદાઓ પણ ભવાઈમાં પાત્ર ભજવતા હતા ત્યારે નાનુભાઈએ કહ્યું મે ગણપતિ થી શરૂઆત કરી હતી પછી લેડીઝ પાત્ર કાનગોપીનું અને સોનબાઈની ચુંદડી, પાવાગઢના કાળકામાં બન્યા અને સ્વાંગ સુધી આવી ગયો. અમારા બાપ દાદા જોવા લાવતા પછી અમે શીખી ગયા.
નાનુભાઈ બાદ ત્યાં જયદીપભાઇ મકવાણા પણ યુવાન ઉપસ્થિત હતા તેની સાથે વાતચીત કરી. ત્યારે જયદીપભાઇએ જણાવ્યું કે અમારા દાદા પરદાદા બીજી માંડવીમાં રમતા પણ અમને આનંદ આવે એટલે હું અહીંયા પાત્ર ભજવુ છું. હું અહીંયા પટેલનું પાત્ર ભજવું છું.ભવાઈમાં માતાજી ખોડીયાર માતાજીની વાર્તા હોય તેમાં તેમની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ ? રાજા કઈ રીતે લાવ્યા ? આ બધું હોય છે તેવી જ રીતે મેલડીમાના ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ ? ચામુંડામાંના સ્વાંગમાં કાળીયા ભીલનો જન્મ થાય તે બધી કથા આવે છે. આ ભવાઈમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અત્યારની પેઢીને આ કાંઈ ખબર પડતી નથી.
ઈટીવી ભારતે ત્રણ જેટલા ભવાઇના સ્થળની મુલાકાત કરી ત્યારે ત્રણમાંથી બેમાં ભવાઈ ચાલુ હતી અને જ્યાં ભવાઈ ચાલુ હતી તે બે પૈકી એક જ ભવાઈ સ્થળ ઉપર લોકોની સંખ્યા જોવા મળી. જો કે કહેવાય છે કે ભવાઈમાં રમઝટ રાત્રીના 12 કલાક બાદ શરૂ થાય છે અને લોકોનો ઘસારો વધે છે. પરંતુ આ ત્રણ ભવાઇના સ્થળ ઉપર લીધેલી મુલાકાત બાદ સામે આવ્યું હતું કે એક એવું રંગમંચ કે જ્યાં આજે કલાકારોને ઘટ્ટ ઊભી થઈ ગઈ છે. ઘટના કારણો તો પૂર્વ કલાકારોએ મોબાઈલ અને ભણતરના આપ્યા છે. પરંતુ તેઓ પોતાની તાકાત મુજબ ભવાઇને સાચવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે જેથી તેનું પતન થાય નહિ.