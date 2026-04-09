26 વર્ષ જૂના કેસમાં ફસાયા બહેરામપુરાના કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર, ખેડા LCBએ કરી ધરપકડ
Published : April 9, 2026 at 12:26 PM IST
ખેડા: બોગસ ખેડૂત કેસમાં અમદાવાદ બહેરામપુરાના કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર તસ્લીમ તિર્મિઝીની ખેડા એલસીબી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બોગસ પેઢીનામું બનાવી કપડવંજના પુનાદરા ગામમાં ખેડૂત તરીકે જમીન ખરીદવાનો તસ્લીમ તિર્મિઝી પર આરોપ છે.ધરપકડને પગલે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ નડીયાદ એલસીબી કચેરીએ પહોંચ્યા હતા.
વર્ષ 2000ના બોગસ ખેડૂત કેસમાં હાલ ચૂંટણી ટાણે ધરપકડ કરતાં રાજકારણ ગરમાયું છે. લોકપ્રિય નેતાને ચૂંટણી લડતા અને ફોર્મ ભરતા રોકવા માટેનું આ સ્પષ્ટ રાજકીય ષડયંત્ર હોવાનો ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમજ તેમણે કાયદાકીય લડતની તૈયારી બતાવી હતી.
આ મામલામાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે સહિતની વધુ તપાસ માટે પોલીસે તસ્લીમ તિરમીઝીને કપડવંજ કોર્ટમાં રજૂ કરી પાંચ દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, ત્યારે કોર્ટ દ્વારા તેમના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા.
સરકાર આ કેસને રાજકીય મુદ્દો બનાવવા માંગે છે : ઇમરાન ખેડાવાલા
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટ પર વિશ્વાસ છે ગુનેગાર હશે તો ચોક્કસ સજા મળશે અને નિર્દોષ હશે તો કોર્ટ મુક્ત કરશે. 26 વર્ષ જૂનો આ કેસ છે સરકારને અત્યારે શું જરૂર પડી ગઈ.અત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત રાજ્યમાં ચૂંટણી છે, એટલે મને લાગી રહ્યું છે કે, સરકાર કોઈને કોઈ રીતથી આ કેસને રાજકીય મુદ્દો બનાવવા માંગે છે. રાજકીય મુદ્દો એટલે બનાવવા માંગે છે કે કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર છે.
ખોટી રીતે પેઢીનામું બનાવી ખેડૂત બની જમીન ખરીદેલી : પોલીસ
આ મામલે ડીવાયએસપી કૃણાલ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, ખેડા જીલ્લામાં જમીન તકેદારી સમિતિ હોય છે, એમાં કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને.એવી વિગત બહાર આવેલી કે ખોટા ખેડૂત બની ખાતેદાર થયેલા છે અને 2000ની સાલમાં ખોટું પેઢીનામું બનાવેલું છે.એ અન્વયે પુનાદરા ગ્રામ પંચાયતનાં તલાટી મંત્રી ઇશ્વરભાઈ ઓડે ફરિયાદ આપેલી છે 00/72/2025, જેમાં આંતરસુંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થયેલી છે. તસ્નીમઆલમ ઉર્ફે તસ્લીમઆલમ બાબાસાહેબ જે કોંગ્રેસના પૂર્વ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર છે, બહેરામપુરા વોર્ડમાંથી એમણે ખોટું પેઢીનામું બનાવી એના આધારે ખોટી રીતે ખેડૂત બની અને જમીનની ખરીદી કરેલી છે. જમીન તકેદારી સમિતી જે કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને હોય છે, જેમા જે તે પ્રકરણો ધ્યાને રાખવામાં આવતા હોય છે. આ પ્રકરણોમાં ફરિયાદી તરફથી જે પણ વિગતો લાવવામાં આવતી હોય છે, એના આધારે આ વાત બહાર આવેલી અને ત્યારબાદ ગુનો નોંધવામાં આવેલો. હાલમાં આમની સાથે કેટલા સાથીદારો છે અન્ય લોકોની કોઈ મદદગારી છે એ બાબતે તપાસ ચાલુ છે, એના માટે આગળ રિમાન્ડની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે.