રાયોટીંગના ગુનામાં નાસ્તો ફરતો કુખ્યાત શખ્સ દેશી પિસ્તોલ સાથે ઝડપાયો, જુનાગઢ SOGએ માણાવદરમાંથી દબોચ્યો
જુનાગઢ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ મથકોમાં કુલ 32 ગુના આચરીને પોલીસ ચોપડે ચડેલા કુખ્યાત આરોપી મકસુદ શેતાને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે માણાવદરના કોઠારીયા રોડ પરથી પકડી પાડ્યો.
Published : June 29, 2026 at 10:08 AM IST
જુનાગઢ: પાછલા ઘણા સમય થી રાયોટીગના ગુનામાં ફરાર અને જુનાગઢ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ મથકોમાં કુલ 32 ગુના આચરીને પોલીસ ચોપડે ચડેલા કુખ્યાત આરોપી મકસુદ શેતાને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે માણાવદરના કોઠારીયા રોડ પરથી પકડી પાડ્યો છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે મકસુદ હથિયાર સાથે કોઈ અપરાધ કરવાની ફિરાગમાં હોય આવી બાતમી મળતા પોલીસે તેને હાથ બનાવટની પિસ્તોલ સાથે પકડી પાડ્યો છે.
રાયોટીંગનો આરોપી પિસ્તોલ સાથે પકડાયો
જુનાગઢ જિલ્લામાં રાયોટીંગ સહિત ખૂબ જ ગંભીર ગુનાઓમાં સામેલ માણાવદરના મકસુદ સેતાને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે માણાવદરના કોઠારીયા રોડ પરથી હાથ બનાવટની પિસ્તોલ સાથે ઝડપી પાડ્યો છે. સમગ્ર મામલામાં મધ્યપ્રદેશના ભીંડના રાજેશ રાજાવત નામના પણ એક આરોપીનું નામ ખુલ્યું છે. જેને પકડવા માટે પણ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે મધ્યપ્રદેશ તરફ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે મકસુદ સેતા પાસેથી પકડાયેલી હાથ બનાવટની પિસ્તોલની બજાર કિંમત 20,000 રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે.
હાથ બનાવટની પિસ્તોલ સાથે ઝડપાયો
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પી.આઈ કે.એમ. પટેલે મધ્યમોને જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે રાયોટીંગ મારામારી સહિત અનેક ગંભીર ગુનામાં સામેલ અને હાલ રાયોટીંગના ગુનામાં પોલીસ ચોપડે ફરાર આરોપી મકસુદ સેતા માણાવદરના કોઠારીયા રોડ પર હથિયાર સાથે કોઈ અપરાધ કરવાની ફિરાકમાં છે, તેને લઈને પોલીસે કોઠારીયા રોડ પર સર્ચ કરતા ત્યાંથી મકસુદ સેતા હાથ બનાવટની પિસ્તોલ સાથે મળી આવ્યો હતો.
જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 32 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા
મકસુદ સામે અત્યાર સુધી જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 32 જેટલા ગુનાઓ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ ચૂક્યા છે, જેમાંના 28 જેટલા ગુનાઓ માણાવદર તાલુકામાં નોંધાયા છે. આ સિવાય વંથલી, કેશોદ અને ગીર ગઢડામાં પણ મકસુદ સેતા સામે વિવિધ અપરાધો કરવા બદલ પોલીસ ફરિયાદો પણ દાખલ થઈ છે. જેને પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. હાલ સમગ્ર મામલામાં મકસુદ સાથે જોડાયેલા મધ્યપ્રદેશના ભીડ જિલ્લાના રાજેશ રાજાવતને પકડી પાડવા પોલીસે ટીમ બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.