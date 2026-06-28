બંગલા ગેંગના ત્રણ ફરાર સાગરીતોને પકડી પાડતી જુનાગઢ પોલીસ, ગુજસીટોક હેઠળ કરાઈ ધરપકડ
જુનાગઢવાસીઓ સહિત જુનાગઢ પોલીસ માટે માથાનો દુ:ખાવો સમાન બની ગયેલી બંગલા ગેંગને પોલીસે વેર વિખેર કરી નાખી છે, કુખ્યાતોને કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે.
Published : June 28, 2026 at 7:35 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે શહેર અને જિલ્લામાં કુખ્યાત બનેલી બંગલા ગેંગના ત્રણ ઇસમોની ગઈકાલે શનિવારે અટકાયત કરી છે. હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, વ્યાજ વટાવ, ધાક ધમકી, રહેણાંક મકાન અને ખેતીલાયક જમીનને પચાવી પાડવી આવા અનેક ગુનાઓ જુનાગઢની બંગલા ગેંગ સામે વર્ષ 2015થી સતત નોંધાઈ રહ્યા છે.
ત્યારે બંગલા ગેંગની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને પોલીસે અગાઉ કરસન મોરી અને દિલીપ છેલાણાની ડિસેમ્બર મહિનામાં અટકાયત કરી હતી. ત્યાર બાદ મુખ્ય આરોપી અને બંગલા ગેંગના લીડર ભાવિન બઢ સહિત અન્ય ત્રણ આરોપી ફરાર હતા, જેને શનિવારે 27 જૂનના રોજ પકડી પાડીને ઘટનાનું પોલીસે રી કન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.
સમગ્ર બંગલા ગેંગ પર પોલીસનો કબજો
જુનાગઢ પોલીસે શહેર અને જિલ્લામાં ખૂબ જ કુખ્યાત બનેલી બંગલા ગેંગ સામે વર્ષ 2015 થી પોલીસની નજર હતી, જેમાં ગેંગના લીડર તરીકે ભાવિન બઢ, કરશન મોરી, દિલીપ છેલાણા, નિલેશ બઢ અને લાખો હુંણ આ પાંચ ઈસમો ગેંગ બનાવીને સંગઠિત બની અપરાધ કરી રહ્યા હતા. જેની સામે ગુજસીટોક ગુનો દાખલ થતાં જ પોલીસે 07મી ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે કરશન મોરી અને દિલીપ છેલાણાની અટકાયત કરીને તેને જેલમાં ધકેલી દીધા હતા, પરંતુ ગેં નો લીડર ભાવિન બઢ, નિલેશ બઢ અને લાખો હુણ આ ત્રણેય ફરાર હતા જેને પોલીસે પકડી પાડીને સમગ્ર ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું.
બંગલા ગેંગ સામે અનેક ગંભીર ગુનાઓ
બંગલા ગેંગના સાગ્રિતોને પકડી પાડ્યા બાદ વિભાગે પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજસિંહ પરમારે આપેલી વિગતો અનુસાર બંગલા ગેંગ સામે વર્ષ 2015થી હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, ચોરી, લૂંટ, રાયોટીંગ, ખંડણી, અપહરણ, હથિયાર ધા,રા ધાક ધમકી, પ્રોહીબિશન, જુગાર, રહેણાંક મકાન અને જમીન પચાવવી પાડવી જેવા અનેક ગુનાઓ 2015થી આ ગેંગ સામે નોંધાયા હતા. જેમાં અત્યાર સુધી 30 જેટલી FIR પણ થઈ ચૂકી છે. જેમાં 14 જેટલી FIR માં બંગલા ગેંગના તમામ ઈસમોની સામેલ ગીરી જોવા મળી હતી, ત્યાર બાદ પોલીસે બંગલા ગેંગ સામે ગુજસીકોટ ગુનો દાખલ કરીને અટકાયત કરી હતી, જેમાં ભાવેશ બઢ, નિલેશ બઢ અને લાખા હુણની અટકાયત કરી છે.
પકડાયેલા આરોપી સામે ફરિયાદ
પોલીસે ભાવિન નિલેશ અને લાખાની અટકાયત કરી છે, જેમાં ભાવિન સામે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં 14, નિલેશ બઢ સામે 10 અને લાખા હુણ સામે 09 જેટલી પોલીસ ફરિયાદ લોકો દ્વારા નોંધાવામાં આવી હતી. જેમાંની તમામ ફરિયાદ ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની હતી. જેને લઇને પોલીસે ફરાર આ ત્રણેય ઈસમોની અટકાયત કરી છે, અને સમગ્ર મામલા માં રાજકોટ ઞુજસીકોટ ખાતે તમામ આરોપીઓને રજૂ કરીને તેના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા શરૂ કરાઈ છે.