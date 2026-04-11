ETV Bharat / state

જુનાગઢ મનપાની સાધારણ સભા મળી, પ્રથમ વખત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ અંતર્ગત બોન્ડ બહાર પાડશે

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ અંતર્ગત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બોન્ડ બહાર પાડવાની દરખાસ્તને સાધારણ સભાએ મંજૂરી આપી છે.

જુનાગઢ મનપાની સાધારણ સભા મળી
જુનાગઢ મનપાની સાધારણ સભા મળી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગઈકાલે 10 એપ્રિલના રોજ સાધારણ સભા મળી હતી, જેમાં શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે કેટલાક મુદ્દાને લઈને જોરદાર આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાધારણ સભામાં વિપક્ષ દ્વારા 12 પ્રશ્નો અને 11 દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી. તો શાસક પક્ષ દ્વારા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ અંતર્ગત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બોન્ડ બહાર પાડવાની દરખાસ્તને સાધારણ સભાએ મંજૂરી આપી છે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભામાં શાસક અને વિપક્ષ દ્વારા કેટલાક મુદ્દાને લઈને ખૂબ જ આક્રમક રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં અમૃત બે યોજના અંતર્ગત પ્રથમ વખત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ દ્વારા જુનાગઢ મનપા દ્વારા બોન્ડ બહાર પાડવાની દરખાસ્તને સાધારણ સભામાં મંજૂરી આપી હતી. બોન્ડ બહાર પાડવાની આ દરખાસ્ત મેયર ધર્મેશ પોશિયા દ્વારા અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ સાધારણ સભામાં અન્ય કેટલાક મુદ્દાઓને લઈને કે જે પાછલા ઘણા વર્ષોથી ચર્ચામાં છે, તેના પર પણ અંતિમ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.

જુનાગઢ મહાનગર પાલિકાની સાધારણ સભા મળી (Etv Bharat Gujarat)

વિવાદિત કોમ્પ્લેક્સનું આવશે નિરાકરણ

જુનાગઢ શહેરના જોષીપરા વિસ્તારમાં બનેલું માઈક્રો શોપિંગ સેન્ટર પાછલા ઘણા સમયથી વિવાદનું સેન્ટર બની રહ્યું છે. આ સાધારણ સભામાં પ્રત્યેક વેપારીને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર હજાર રૂપિયા તેમજ ટ્રાન્સફરથી 01.25 લાખ આવી જ રીતે પ્રથમ માળે દુકાનનું માસિક ભાડું 700 અને દુકાનની ટ્રાન્સફર ફી એક લાખ રૂપિયા, બીજા માટે આવેલી દુકાનનું ભાડું 500 અને દુકાનની ટ્રાન્સફરથી 75 હજાર રાખવાની સુધારા દરખાસ્ત મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર દ્વારા સાધારણ સભામાં મૂકવામાં આવતા તેને સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવી છે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારની દરખાસ્તને મંજુરી
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારની દરખાસ્તને મંજુરી (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ દ્વારા અર્બનની ચેલેન્જ ફંડ બોન્ડ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત અમૃત બે યોજના અંતર્ગત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ બોન્ડ બહાર પાડવા માટે સાધારણ સભાએ કમિશનરને સત્તા સોંપી છે. હવે આગામી દિવસોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ટેક્સેબલ બોન્ડ બહાર પાડીને કોર્પોરેશનની આર્થિક સ્થિતિને સધ્ધર બનાવી શકાય તે માટે કમિશનર દ્વારા દરખાસ્તને જનરલ બોર્ડમાં મૂકવામાં આવતા તેને બહુમતીથી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2021થી લઈને 2026 સુધીની કોર્પોરેશનમાં પડેલી અને વણ વપરાયેલી ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ વિકાસના કામોમાં થાય તે માટે મેયર ધર્મેશ પોશિયા એ જનરલ બોર્ડમાં દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી. જુનાગઢ મનપાની કોમ્પ્યુટર શાખામાં કામ કરતા કર્મચારીને જુનિયર ક્લાર્ક તરીકે સમાવવાની દરખાસ્તને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

પ્રથમ વખત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ અંતર્ગત બોન્ડ બહાર પાડશે
પ્રથમ વખત અર્બન ચેલેન્જ ફંડ અંતર્ગત બોન્ડ બહાર પાડશે (Etv Bharat Gujarat)

આંગણવાડી અને સરકારી શાળામાં કોર્પોરેટરની ગ્રાન્ટ

જનરલ બોર્ડમાં કોર્પોરેટરોને મળતી અને તેમના દ્વારા ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્ટને લઈને પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. જે અંતર્ગત કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પ્રાથમિક સુવિધા ના નવા કામો તેમાં રીપેરીંગ અને જાળવણી માટે હવેથી કોર્પોરેટર પોતાની ગ્રાન્ટ ફાળવી શકશે. જેમાં સરકાર દ્વારા સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાઓ તેમજ આંગણવાડીના મકાનને કોર્પોરેટર દ્વારા મર્યાદામાં રહીને ગ્રાન્ટ ફાળવી શકે આ દરખાસ્તને પણ સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

TAGGED:

JUNAGADH MUNICIPAL CORPORATION
JMC
URBAN CHALLENGE FUND
JUNAGADH MUNICIPAL GENERAL MEETING
GENERAL MEETING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.