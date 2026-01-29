જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે એક દિવસમાં ત્રણ જામીન અરજી ફગાવી, અલગ-અલગ કેસમાં કોર્ટનું મહત્વનું તારણ
ત્રણ અલગ-અલગ કેસમાં જુનાગઢ જીલ્લા સેશન્સ કોર્ટે આરોપીના વકીલ દ્વારા કરવામાં આવેલી જામીન અરજીની દલીલોને નકારીને આરોપીની જામીન અને આગોતરા જામીનની અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : January 29, 2026 at 9:58 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા આજે ત્રણ અલગ-અલગ આરોપીની જામીન અને આગોતરા જામીન અરજી નકારી દીધી. ત્રણ અલગ-અલગ કેસમાં જુનાગઢ જીલ્લા સેશન્સ કોર્ટે આરોપીના વકીલ દ્વારા કરવામાં આવેલી જામીન અરજીની દલીલોને નકારીને આરોપીની જામીન અને આગોતરા જામીનની અરજી ફગાવી દીધી છે. સેશન્સ જજ ભુપેન્દ્ર કુમાર દવે એ ત્રણેય જામીન અરજી પર આરોપીના ઇતિહાસ અને જામીનમુક્ત થયા બાદ આરોપીઓ કેસના સાક્ષીઓ પર દબાણ ઊભું કરી શકે છે, તેવી પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને જામીન અરજીને નકારી દીધી છે.
જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે 3 જામીન અરજી ફગાવી
જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા હત્યા, લાંચ અને પ્રોહીબેશન જેવા ખૂબ જ ગંભીર ગણાતા ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા તેમના વકીલ મારફતે જુનાગઢ જિલ્લા સેશન્સ કોર્ટ સમક્ષ આરોપીને જામીન મુક્ત કરવા જોઈએ તેવી અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જુનાગઢ જિલ્લા સેશન્સ જજ ભુપેન્દ્ર કુમાર દવે એ ત્રણેય જામીન અરજીની સુનાવણી કરીને ત્રણેય કેસમાં ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને આરોપીના વકીલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી. જામીન અને આગોતરા જામીનની અરજી નાકારી દીધી, ત્રણ ગુના પૈકી બે ગુનાના અપરાધી જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં છે, તો અન્ય એક આરોપી અપરાધી જામીન મેળવવા માટે ફરાર છે.
અપ્રમાણસર મિલકતનો કેસ
જુનાગઢ જિલ્લા સેશન્સ જજ ભારત કુમાર દવેની કોર્ટમાં એક સમયે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય શાખામાં અને ત્યારબાદ જૂનાગઢ મનપામા મેલેરીયા અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા હરસુખ રાદડિયા સામે લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરોની કચેરીમાં 30 ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે આવક કરતા વધારે સંપત્તિ એકઠી કરવાનો ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ આરોપી હરસુખ રાદડિયા ફરાર જોવા મળે છે. 1 કરોડ 74 લાખ 32 હજાર અને 85 રૂપિયાની અપ્રમાણસર મિલકત એકઠી કરી હોવાની ફરિયાદ લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યૂરોમા દાખલ થતાં જ આરોપી હરસુખ રાદડિયા ફરાર છે. જેમના વકીલ દ્વારા આજે આગોતરા જામીન અરજી રજૂ કરવામાં આવી હતી જેને ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન્સ જજ ભરતકુમાર દવે એ ના મંજૂર કરી છે.
દિવાળીના દિવસે હત્યાનો બનાવ
જુનાગઢ શહેર હત્યાના બનાવોને લઈને ચર્ચામાં જોવા મળતું નથી પરંતુ દિવાળીના દિવસે મધુરમ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડવા જેવી એકદમ સામાન્ય બાબતે આ વિસ્તારમાં જ રહેતા દિવ્યાંગ ચુડાસમા ને સાથે મળીને કેટલાક લોકોએ બોથડ પદાર્થો વડે હુમલો કરતા તેમાં દિવ્યાંગ ચુડાસમાનું મોત થયું હતું. જેમાં એક આરોપી તરીકે પોલીસે કેવલ જોશીની અટકાયત કરી હતી ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આરોપી કેવલ જોશી જુનાગઢ જેલમાં છે, તેના વકીલ દ્વારા કેવલ જોશીને જામીન મળવા જોઈએ આવી. અરજી ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન્સ જજ સમક્ષ આપી હતી, પરંતુ કોર્ટે ઘટનાની ગંભીરતા અને સામૂહિક રીતે હત્યા કરવાના ઇરાદે હુમલો થયા હોવાના સીસીટીવી જેવા મહત્વના પુરાવાને ધ્યાને રાખીને આરોપી કેવલ જોશીની જામીન અરજીના મંજૂર કરી છે.
દારૂના ધંધાર્થીને પણ જામીન આપવાનો ઇનકાર
જુનાગઢ શહેરમાંથી 10 લાખ કરતા વધારેના પરપ્રાંતીય દારૂ સાથે આરોપી કિશન કોડીયાતરની તાલુકા પોલીસે અટકાયત કરી હતી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આરોપીને જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તેના વકીલ દ્વારા પણ આરોપીના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ અને ઘરમાં કમાનાર એકમાત્ર વ્યક્તિ હોવાનો તર્ક આગળ રાખીને જિલ્લા સેશન્સ કોર્ટ સમક્ષ આરોપીને જામીન આપવા જોઈએ. આવી દલીલો કરી હતી પરંતુ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન્સ જજ ભરતકુમાર દવે તપાસનીસ પોલીસ અધિકારીના કારણો અને નિવેદનને ધ્યાને રાખ્યા છે તે મુજબ સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં રહેલા કિશન કોડિયાતર મુખ્ય આરોપી નથી સમગ્ર કેસમાં મુખ્ય આરોપીને પકડવાનો હજુ બાકી છે આ સિવાય જિલ્લા જેલમાં રહેલા આરોપી કિશન કોડીયાતર સામે પ્રોહીબેશનના અત્યાર સુધી વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં 6 ફરિયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે. જેને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા જુનાગઢ શહેર પર્યટનના શહેર તરીકે ઓળખાય છે. ધાર્મિક નગરી તરીકે પણ જુનાગઢનો ઉલ્લેખ આદિ અનાદિ કાળથી થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જો આરોપીને જામીન આપવામાં આવે તો જુનાગઢ શહેરના ધાર્મિક અને પર્યટન સ્થળ તરીકે યોગ્ય જણાતું નથી, જેથી આરોપીની જામીન અરજી જિલ્લા સેશન્સ જજ ભરતકુમાર દવે દ્વારાના મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
