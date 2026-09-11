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પતરાની શાળાથી સ્માર્ટ સ્કૂલ સુધીની સફર: અમદાવાદની ડિજિટલ શાળામાં AIથી શિક્ષણ; શાળાનું 100% પરિણામ

ઓઢવ ગુજરાતી શાળા નંબર-1માં પરંપરાગત શિક્ષણની સાથે આધુનિક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

અમદાવાદની ડિજિટલ શાળામાં AIથી શિક્ષણ
અમદાવાદની ડિજિટલ શાળામાં AIથી શિક્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 7:05 AM IST

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ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં આવેલી ગુજરાતી શાળા નંબર-1માં પરંપરાગત શિક્ષણની સાથે આધુનિક ટેકનોલોજી અને વિવિધ પ્રવૃતિઓના માધ્યમથી બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. શાળામાં અંદાજે 1100 બાળકો અભ્યાસ કરે છે. અહીં ફ્યુચર લેબ, રોબોટિક લેબ, મેથ્સ સાયન્સ લેબ, કોમ્પ્યુટર લેબ સહિતની સુવિધાઓ સાથે ડિજિટલ રેકોર્ડ અને વિવિધ પ્રવૃતિઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ઓઢવની શાળા આધુનિક શિક્ષણનું કેન્દ્ર બની

ઓઢવ ગુજરાતી શાળા નંબર-1માં સવારની પાળીમાં ગુજરાતી માધ્યમના ધોરણ 6થી 8 અને અંગ્રેજી માધ્યમના ધોરણ 1થી 8ના વર્ગો ચાલે છે જ્યારે બપોરની પાળીમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં બાલવાટિકાથી ધોરણ 5 સુધીના વર્ગો ચાલે છે. શાળામાં કૂલ 1100 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે છે અને પરંપરાગત શિક્ષણની સાથે ટેકનોલોજી આધઆરિત શિક્ષણને પણ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.

પતરાની શાળાથી સ્માર્ટ સ્કૂલ સુધીની સફર (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય શિક્ષકની પહેલથી ડિજિટલ બની શાળા

શાળાના મુખ્ય શિક્ષક હેમંત રતિલાલ કણસાગરાની પહેલથી શાળાના વહીવટી અને શૈક્ષણિક રેકોર્ડને ડિજિટલ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. શાળાના મહત્તમ પત્રકો અને માહિતીને ડિજિટલ રિફોર્મ કરવામાં આવી છે. Google Form દ્વારા માહિતી અપડેટ કરવામાં આવે છે. શાળામાં વિવિધ QR Code પણ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના માધ્યમથી સરળતાથી જરૂરી માહિતી મેળવી શકાય છે.

100% હાજરી માટે અનોખું પ્રોત્સાહન

બાળકો નિયમિત શાળાએ આવે તે માટે પણ શાળા દ્વારા વિશેષ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. દર મહિને 100 ટકા હાજરી ધરાવતા બાળકોને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ઇનામ શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપવામાં આવે છે.

ઓઢવની શાળા આધુનિક શિક્ષણનું કેન્દ્ર બની
ઓઢવની શાળા આધુનિક શિક્ષણનું કેન્દ્ર બની (ETV Bharat Gujarat)

પતરાની શાળાથી બે માળના બિલ્ડિંગ સુધીની સફર

એક સમય હતો જ્યારે આ શાળા પતરાના મકાનમાં ચાલતી હતી. વર્ષ 1992માં શાળામાં જોડાયેલા આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક સવજીભાઈ આર. ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ શરૂઆતમાં પતરાની શાળા હતી. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધતા શાળાનું ધાબાવાળું મકાન બન્યું અને ત્યારબાદ સંખ્યા વધતી જતા સરકાર દ્વારા બે માળનું બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યું.

તમામ વર્ગખંડો Smart Panelથી સજ્જ

શાળાના તમામ વર્ગખંડો Smart Panelથી સજ્જ છે અને તાલીમબદ્ધ શિક્ષકો દ્વારા ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી અભ્યાસક્રમને સરળ રીતે સમજાવવામાં આવે છે. ‘Life Skill Activity’ દ્વારા બાળકોમાં જીવન ઉપયોગી કૌશલ્યો વિકસાવવામાં આવે છે.

ચિત્ર સ્પર્ધા, નિબંધ સ્પર્ધા, રંગોળી, વેષભૂષા, કાગળ કામ અને ‘વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ’ જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં બાળકોને જોડવામાં આવે છે અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

AI આધારિત પ્રવૃત્તિથી બાહ્ય પરીક્ષાની તૈયારી
AI આધારિત પ્રવૃત્તિથી બાહ્ય પરીક્ષાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

AI આધારિત પ્રવૃત્તિથી બાહ્ય પરીક્ષાની તૈયારી

શાળાની Future Labમાં બાળકો Chromebook પર AI આધારિત પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ વર્ક કરે છે. Computer Labમાં બાળકો Word, Excel અને Paint જેવી મૂળભૂત કામગીરી શીખે છે. શાળામાં બાળકોને વિવિધ બાહ્ય પરીક્ષાઓ માટે પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

શિક્ષકોના સહિયારા પ્રયાસોના પરિણામે ગત વર્ષે વાર્ષિક પરીક્ષામાં શાળાનું 100 ટકા પરિણામ આવ્યું હોવાનું શાળા દ્વારા જણાવાયું છે. શાળામાં માત્ર અભ્યાસ જ નહીં પરંતુ બાળકોની વ્યક્તિગત સમસ્યાઓને પણ સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.

100% હાજરી માટે અનોખું પ્રોત્સાહન
100% હાજરી માટે અનોખું પ્રોત્સાહન (ETV Bharat Gujarat)

પતરાની શાળાથી શરૂ થયેલી ઓઢવ ગુજરાતી શાળા નંબર-1ની સફર આજે આધુનિક સ્માર્ટ સ્કૂલ સુધી પહોંચી છે. આ તમામ પ્રયાસો દ્વારા બાળકોને માત્ર પાઠ્યપુસ્તકનું જ નહીં, પરંતુ જીવન અને ભવિષ્યનું શિક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.

ઓઢવની શાળા આધુનિક શિક્ષણનું કેન્દ્ર બની
ઓઢવની શાળા આધુનિક શિક્ષણનું કેન્દ્ર બની (ETV Bharat Gujarat)

ઓઢવની આ શાળા સાબિત કરી રહી છે કે સરકારી શાળામાં પણ ટેક્નોલોજી, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને સમાજના સહયોગથી બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો મજબૂત પાયો તૈયાર કરી શકાય છે.

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