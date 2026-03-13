નર્મદા કેનાલમાં ગાબડાનો મુદ્દો ગૃહમાં ગરમાયો, ‘ઉંદર’ મુદ્દે અધ્યક્ષની હાસ્યસભર ટિપ્પણી
સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ કેનાલમાં પડતા કેટલાક ગાબડાનું કારણ ઉંદરો દ્વારા બનાવવામાં આવતા દરો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : March 13, 2026 at 8:51 PM IST
ગાંધીનગર: સિંચાઈ પ્રોજેક્ટમાંની એક એવી નર્મદા કેનાલમાં વારંવાર પડતા ગાબડાનો મુદ્દો ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉઠ્યો હતો. કેનાલની જાળવણી અને સુરક્ષા અંગે ધારાસભ્યો દ્વારા સરકાર પાસે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી. આ મુદ્દે ધારાસભ્ય અમૃતજી ઠાકોરે સરકારને ગર્ભિત સવાલ પૂછ્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ નર્મદા કેનાલમાં ગાબડા પડવાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે, જેના કારણે પાણીનો વ્યય થાય છે અને આસપાસના વિસ્તારમાં ખેતી તેમજ સ્થાનિક લોકો માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે.
ઉંદરોના કારણે કેનાલમાં ગાબડા પડે છે
સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ કેનાલમાં પડતા કેટલાક ગાબડાનું કારણ ઉંદરો દ્વારા બનાવવામાં આવતા દરો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઉંદરો કેનાલના કિનારે અથવા દિવાલ પાસે દરો બનાવે છે, જેના કારણે માટી ખોખલી બની જાય છે અને સમય જતા કેનાલના બાંધકામમાં નુકસાન થાય છે. પરિણામે કેટલીક જગ્યાએ ગાબડા પડવાના બનાવો સામે આવે છે. આ મુદ્દે અમૃતજી ઠાકોરે સરકારને સીધો સવાલ કર્યો હતો કે જો ઉંદરોના કારણે કેનાલને નુકસાન થાય છે તો સરકાર આવા ઉંદરોને પકડવા અથવા નિયંત્રણમાં લેવા માટે કોઈ આયોજન કરી રહી છે કે નહીં.
સવાલ પૂછતી વખતે તેમણે વ્યંગાત્મક રીતે જણાવ્યું હતું કે “દરોમાં રહેતા ઉંદરના કારણે ગાબડા પડે છે કે મહેલમાં રહેતા ઉંદરના કારણે ગાબડા પડે છે?” જેના કારણે ગૃહમાં થોડા સમય માટે હાસ્યનો માહોલ સર્જાયો હતો.
અધ્યક્ષની ટિપ્પણીથી ગૃહમાં હાસ્ય ફેલાયું
આ દરમિયાન વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ પણ હળવી ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું હતું કે “સારું થયું કે સભ્યએ ઉંદર પકડવા માટે બિલાડી લાવવાની માંગ નથી કરી.” અધ્યક્ષની આ ટિપ્પણી બાદ ગૃહમાં હાસ્ય ફેલાયું હતું.
જોકે ચર્ચા દરમિયાન નર્મદા કેનાલ જેવી મહત્વપૂર્ણ યોજના માટે નિયમિત જાળવણી અને તકેદારી જરૂરી હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠ્યો હતો. કારણ કે નર્મદા કેનાલ નર્મદા પ્રોજેક્ટનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણી માટે લાખો લોકોને લાભ પહોંચાડે છે. એવામાં કેનાલમાં ગાબડા પડવાના બનાવોને ગંભીરતાથી લઈ યોગ્ય જાળવણી અને નિયંત્રણ માટે સરકાર કયા પગલાં લે છે તે મુદ્દે પણ ગૃહમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
