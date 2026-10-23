ઓગણજના ગ્રીનવુડ્સમાં ગેરકાયદે PG-હોસ્ટેલનો મુદ્દો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો, ગુજરાત હાઇકોર્ટ AMCને ઇશ્યૂ કરી નોટિસ
અરજદાર રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર, 500થી વધુ પ્લોટ ધરાવતી અને 200થી વધુ પરિવારો વતી આ સોસાયટી માત્ર રહેણાંક હેતુ માટે મંજૂર કરવામાં આવી છે.
Published : October 23, 2026 at 7:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઓગણજ વિસ્તારમાં આવેલા ગાર્ડન સિટી બંગલોઝ અને ગ્રીનવુડ લેક રિસોર્ટની રહેણાંક સોસાયટીમાં કથિત ગેરકાયદે PG-હોસ્ટેલ અને અન્ય વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓનો મુદ્દો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નિષ્ક્રિય હોવાના આક્ષેપ સાથે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જે સંદર્ભે આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટેમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે સંબંધિત સત્તાવાળાઓને નોટિસ જારી કરી હતી.
અરજદાર રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર, 500થી વધુ પ્લોટ ધરાવતી અને 200થી વધુ પરિવારો વતી આ સોસાયટી માત્ર રહેણાંક હેતુ માટે મંજૂર કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં, સોસાયટીના 20થી વધુ બંગલામાં PG, હોસ્ટેલ, લોજિંગ-બોર્ડિંગ, ગોડાઉન અને અન્ય વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. અરજદારોના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ પ્રવૃત્તિઓ માટે જરૂરી મંજૂરીઓ, સોસાયટીનું ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર, ફાયર NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન જેવી પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી.
આ ઉપરાંત, સોસાયટીમાં પાંચથી છ બહુમાળી ઇમારતો જરૂરી વિકાસ પરવાનગી અથવા બિલ્ડિંગ યુઝ પરવાનગી વિના ઊભી કરવામાં આવી હોવાનો અથવા તેમનું બાંધકામ ચાલુ હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સોસાયટીના રહીશોએ અગાઉ પણ આ મુદ્દે સંબંધિત સત્તાવાળાઓ સમક્ષ રજૂઆતો કરી હતી. એસોસિએશન દ્વારા 28 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ પોલીસ કમિશનરને અને 29 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ગેરકાયદે એકમોની યાદી સાથે લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. 30 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ઇમેઇલ મારફતે પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
તેમ છતાં, આજદિન સુધી અસરકારક સ્થળ નિરીક્ષણ, સીલિંગ અથવા ગેરકાયદે બાંધકામ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, તેવી રજૂઆત અરજદારો દ્વારા કરવામાં આવી છે. અરજદારોએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નિયમોનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું છે કે, હોસ્ટેલ અને લોજિંગ-બોર્ડિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે રસ્તાની નિર્ધારિત પહોળાઈ સહિતના માપદંડોનું પાલન જરૂરી છે. અરજદારોના જણાવ્યા પ્રમાણે, હોસ્ટેલ માટે ઓછામાં ઓછો નવ મીટર અને લોજિંગ-બોર્ડિંગ માટે 18 મીટર પહોળો રસ્તો જરૂરી છે.
આ ઉપરાંત, પાર્કિંગ, ફાયર NOC, પોલીસ NOC અને સોસાયટીના ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર સહિતની આવશ્યકતાઓ પણ પૂર્ણ કરવી પડે છે. સોસાયટીના આંતરિક રસ્તાઓ આ માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ન હોવા છતાં કથિત રીતે વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી હોવાનો આક્ષેપ અરજીમાં કરવામાં આવ્યો છે. રહીશોએ અરજીમાં વધુમાં જણાવ્યું છે કે, આ પ્રવૃત્તિઓના કારણે મોડી રાત સુધી ઘોંઘાટ, ગેરકાયદે પાર્કિંગ અને અજાણ્યા લોકોની અવરજવરમાં વધારો થયો છે. તેના કારણે મહિલાઓ, બાળકો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોમાં અસલામતીની લાગણી ઊભી થઈ છે. અરજદારોએ આ પરિસ્થિતિને બંધારણની કલમ 14, 21 અને 300-A હેઠળના અધિકારો સાથે જોડીને સત્તાવાળાઓની જવાબદારીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. આ સોસાયટીના રહીશો અગાઉ પણ બે વખત ગુજરાત હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવી ચૂક્યા છે.
મહત્વનું છે કે અગાઉ તળાવ પૂરવાના મુદ્દે સ્ટેટસ-ક્વોનો આદેશ મળ્યો હતો, જ્યારે રહેણાંક બંગલામાં ચાલતી પ્રી-સ્કૂલ બંધ કરવામાં આવી હતી. હવે કથિત ગેરકાયદે PG-હોસ્ટેલ અને અન્ય વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરાવવા માટે રહીશોએ ત્રીજી વખત હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. આજની સુનાવણી દરમિયાન અરજદારો તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટના લોગનાથન વિરુદ્ધ તમિલનાડુ રાજ્ય કેસના આદેશોનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. અરજદારો તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, સુપ્રીમ કોર્ટે રહેણાંક વિસ્તારોમાં અનધિકૃત વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાય તો સીલિંગ સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અંગે નિર્દેશો આપ્યા છે.
અરજદારોની દલીલ હતી કે, રહેણાંક ઉપયોગ માટે મંજૂર વિસ્તારમાં વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય તો સત્તાવાળાઓએ પ્રાથમિક તબક્કે જ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. કાયદાના અમલમાં ભેદભાવપૂર્ણ અભિગમ ન અપનાવવામાં આવે અને ગેરકાયદે બાંધકામ સામે નિયમો મુજબ પગલાં લેવામાં આવે તેવી માગણી પણ કરવામાં આવી હતી.
અરજદારો તરફથી એડવોકેટ ધર્મેશ દેવનાણીએ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સોસાયટી રહેણાંક હેતુ માટે મંજૂર હોવા છતાં તેમાં કથિત રીતે ગેરકાયદે PG-હોસ્ટેલ અને અન્ય વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. આ અંગે સંબંધિત સત્તાવાળાઓને અગાઉથી લેખિત ફરિયાદો કરવામાં આવી હોવા છતાં અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. રહેણાંક વિસ્તારનું મૂળ સ્વરૂપ જાળવવું, રહીશોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી અને બાંધકામ તથા વપરાશને લગતા નિયમોનો અમલ કરાવવો સત્તાવાળાઓની જવાબદારી છે. તેથી કથિત ગેરકાયદે એકમોનું નિરીક્ષણ કરીને નિયમભંગ જણાય તો સીલિંગ સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે યોગ્ય નિર્દેશો આપવામાં આવે તેવી માગણી કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં રહીશોએ તમામ કથિત ગેરકાયદે PG-હોસ્ટેલનું તાત્કાલિક નિરીક્ષણ કરીને નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાય તો સીલિંગ અને બંધ કરવાની કાર્યવાહી કરવા, જરૂરી પરવાનગી વિના ઊભી થયેલી બહુમાળી ઇમારતો સામે કાયદેસર પગલાં ભરવા, નવા PG-હોસ્ટેલ શરૂ થતા અટકાવવા અને સોસાયટીનું રહેણાંક સ્વરૂપ જળવાઈ રહે તે માટે સમયબદ્ધ નિર્દેશો આપવા માગણી કરી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સંબંધિત સત્તાવાળાઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવતાં હવે આ મામલે તેમનો જવાબ મહત્ત્વનો રહેશે. વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
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