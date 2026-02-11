ETV Bharat / state

મેળે મેળે થતા શિવરાત્રિના મેળાનો રોચક ઇતિહાસ, જૂનાગઢના અર્થતંત્રમાં પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતો

આજથી જૂનાગઢમાં આદિ અનાદી કાળથી ચાલી આવતા મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રારંભ

મેળે મેળે થતા શિવરાત્રિના મેળાનો રોચક ઇતિહાસ
મેળે મેળે થતા શિવરાત્રિના મેળાનો રોચક ઇતિહાસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
જૂનાગઢ: આજથી મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રારંભ થયો છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર, આદિ અનાદિ કાળથી આયોજિત થતો પરંપરાગત મહાશિવરાત્રિનો મેળો આજે આધુનિક રૂપ રંગ અને ક્લેવર ધારણ કરી ચૂક્યો છે. આજથી 30 કે 40 વર્ષ પૂર્વે મેળો એકદમ સામાન્ય પરંતુ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવતા લોકો સ્વયંમ મેળાને માણવા અને મહાલવા માટે આવી પહોંચતા હતા. જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હરીશ દેસાઇની નજરે માણીયે મહાશિવરાત્રિના મેળાનો વર્ષો જૂનો ચિતાર...

આજથી મહાશિવરાત્રિનો મેળો

આજથી મહાશિવરાત્રિનો મેળો શરૂ થઈ રહ્યો છે. બે ત્રણ દશકા પૂર્વે મહાશિવરાત્રિનો મેળો કેવા પ્રકારે થતો હતો, મેળાનું આયોજન, મેળાની વ્યવસ્થા અને મેળા સાથે જોડાયેલા લોકોની ધાર્મિક આસ્થા કેવા પ્રકારે હતી તેને લઈને જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હરીશ દેસાઈએ ઇતિહાસનો ચિતાર રજૂ કર્યો છે. મહાશિવરાત્રિનો મેળો પરંપરાગત રીતે અને મેળે મેળે થતા મેળાની શ્રેણીમાં આવતો હતો. આસ્થા ધરાવનાર ભાવિકો મેળામાં આવતા અને નાગા સંન્યાસીઓ તેમજ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને પરત ફરતા હતા. આ સમયે મેળામાં કોઇ પણ પ્રકારની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી નહતી. ભોજનથી લઇને મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક ભાવિકો પોતાની રીતે વ્યવસ્થા કરતા હતા. આજે આધુનિક યુગમાં મેળો રંગબેરંગી આધુનિક ક્લેવરની સાથે લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો અને ભંડારાઓની હારમાળા વચ્ચે આયોજિત થઇ રહ્યો છે.

મેળે મેળે થતા શિવરાત્રિના મેળાનો રોચક ઇતિહાસ (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢના અર્થતંત્ર સાથે જોડાયેલો છે મેળો

ભવનાથમાં આયોજિત મહાશિવરાત્રિનો મેળો જૂનાગઢના અર્થતંત્ર સાથે પણ પરંપરાગત રીતે જોડાયેલું છે. લીલી પરિક્રમા, ભાદરવી અમાસ અને મહાશિવરાત્રિનો મેળો આ ત્રણ પ્રસંગો ગિરનાર તળેટીમાં આદિ અનાદિકાળથી પરંપરાગત રીતે ઉજવાતા આવે છે જેમાં વર્ષ દરમિયાન 15 થી 20 લાખ લોકો આ ત્રણેય પ્રસંગોમાં સામેલ થાય છે. જૂનાગઢ શહેરનું અર્થતંત્ર માત્ર ત્રણ મેળા પર નિર્ભર કરતુ હતુ પરંતુ આજે આધુનિક યુગમાં મેળામાં આવેલા પરિવર્તનને કારણે હવે ભવનાથમાં આયોજિત થતા મેળાઓ સીધી રીતે જૂનાગઢના અર્થતંત્ર સાથે સંબંધ ધરાવતા નથી.

મેળે મેળે થતા શિવરાત્રિના મેળાનો રોચક ઇતિહાસ
મેળે મેળે થતા શિવરાત્રિના મેળાનો રોચક ઇતિહાસ (ETV Bharat Gujarat)

જાદુગર, ચકડોળ અને ભવાઈ મંડળી આકર્ષણનું કેન્દ્ર

મહાશિવરાત્રિના મેળામાં નાગા સન્યાસીઓ અને શિવરાત્રિને દિવસે નીકળતી રવેડી ભાવિકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર હતું. પાંચ દિવસ સુધી દિવસ અને રાત સતત ચાલતા આ મેળાના હાર્દમાં ચકડોળ, નાટકો, ભવાઈ મંડળી અને જાદુના ખેલ પણ આટલા જ મહત્ત્વના બનતા હતા. વર્ષો પૂર્વે આયોજિત થતા શિવરાત્રિના મેળામાં ચકડોળની સાથે નાટ્ય કલાકારો પોતાની કલાના કામણ મેળામાં આવેલા ભાવિકો સમક્ષ પાથરતા હતા. સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્રના મેળામાં જાદુનો ખેલ ખૂબ મહત્ત્વનું મનોરંજનનું સાધન હતું. વર્ષો પૂર્વે શિવરાત્રિના મેળામાં જાદુના ખેલ કરનાર લોકો પણ આવતા હતા.

આજથી મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રારંભ
આજથી મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

થિયેટરો અને લોજ 24 કલાક ફૂલ

શિવરાત્રિના મેળામાં જૂનાગઢના કાળવા ચોકમાં આવેલી મુરલીધર લોજ સતત અને 24 કલાક મેળામાં આવેલા ભાવિકો ને જઠરાગ્ની ઠારવા માટે મહત્ત્વનું સ્થળ બની રહેતી હતી. આજથી પાંચ દશકા પૂર્વે શિવરાત્રિના પાંચ દિવસો દરમિયાન મુરલીધર લોજ 24 કલાક ભાવિકોના ભોજન માટે સતત ખુલી રહેતી હતી. બીજી તરફ ગામડાઓમાંથી આવતા ભાવિકો માટે જૂનાગઢમાં આવેલા પાંચથી સાત થિયેટરો સતત 24 કલાક સિનેમા દર્શાવતા હતા. મેળાના આ પાંચ દિવસો આજથી પાંચ દશકા પૂર્વે જૂનાગઢ માટે આજની આધુનિક રોશની કરતા પણ વધારે ઉજળા હતા. થિયેટરોમાં 24 કલાકના સતત ચાલતા શો ની ટિકિટ પણ મળતી ન હતી. મુરલીધર લોજમાં ભોજન કરવા માટે ભાવિકો રીતસર લાઈન લગાવતા હતા. આવું દ્રશ્ય અને વાતાવરણ આજથી પાંચ દશકા પૂર્વે મહા શિવરાત્રીના મેળામાં જોવા મળતું હતું.

લીલી પરિક્રમા, ભાદરવી અમાસ અને મહાશિવરાત્રિનો મેળાનું અનોખું મહત્ત્વ
લીલી પરિક્રમા, ભાદરવી અમાસ અને મહાશિવરાત્રિનો મેળાનું અનોખું મહત્ત્વ (ETV Bharat Gujarat)

