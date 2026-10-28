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ભાવનગર શહેરના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત થશે એર શો, વાયુસેનાની ટીમ કરશે આકાશી કરતબો

ભાવનગરના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ભવ્ય એર શોનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. જાણો વિસ્તારથી...

ભાવનગરના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ભવ્ય એર શોનું આયોજન
ભાવનગરના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ભવ્ય એર શોનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2026 at 4:08 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એર શોનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે, જેને લઇને કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણીયા દ્વારા કાર્યક્રમની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ભાવનગર શહેરમાં રવિવારના રોજ પહેલી નવેમ્બરના સવારના સમયે એર શોનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગરવાસીઓને ઇતિહાસમાં પેલી વખત ઘર બેઠા એર શો નિહાળવા મળવાનો છે. એર શોના કાર્યક્રમને લઈને કેન્દ્રીય મંત્રીએ સંપૂર્ણ માહિતી પૂરી પાડી હતી.

સૂર્ય કિરણ એર સોનું આયોજન

ભાવનગરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણીયાએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને ભાવનગરમાં થનારા એર શોને પગલે માહિતી પૂરી પાડી હતી. નિમુબેન બાંભણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય વાયુ સેના દ્વારા ભાવનગરમાં એક ભવ્ય સૂર્યકિરણ એર શોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. બોરતળાવ ખાતે 1 નવેમ્બરના સવારે 9.00 કલાકે સૂર્યકિરણ એર શો થવા જઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં અને સંરક્ષણ મંત્રીના નેતૃત્વમાં ભાવનગરમાં પ્રથમ વખત સૂર્યકિરણ એર શો યોજાઈ રહ્યો છે.

તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ શરૂ

નિમુબેન બાંભણીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આપણા યુવાનો વિદ્યાર્થીઓને આ એર શોથી પ્રેરણા મળવાની છે. સૂર્યકિરણ એર શોમા બાળકોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું અને સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તેવી અપીલ છે. મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. સૂર્યકિરણ એર શોમાં નવ એરોબેટિક ટીમ સાથે વિમાન આવવાના છે જેમાં લાલ અને સફેદ કલર સાથે આપણા તિરંગાના લીલો કેસરી સાથેના કલરોના કરતબો જોવા મળશે.

ભાવનગર શહેરના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત થશે એર શો
ભાવનગર શહેરના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત થશે એર શો (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગરના આકાશમાં પહેલી વખત આકાશી કરતબો

નિમુબેન બાંભણીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બોરતળાવમાં ચાર ઝોનમાં લોકો બેસી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવનારી છે. કોઈ ટ્રાફિક થાય નહીં તે માટે પણ તંત્ર દ્વારા આયોજન કરાયું છે. જેમાં ઓછા ટ્રાફિકમાં લોકો એર શો નિહાળી શકે.

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AIR SHOW
BHAVNAGAR AIR SHOW
SURYA KIRAN AIR SHOW
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