મકરસંક્રાંતિએ ગાયોને ચારો ખવડાવી પુણ્ય કમાવવા જતા પાપમાં ના પડતા? કેમ ચડે છે આફરો?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ચાર ઢોર ડબ્બામાં લોકોને મોટી સંખ્યામાં ઘાસચારો નાખવા અપીલ
Published : January 13, 2026 at 12:39 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જ નહીં પણ દેશભરમાં મકરસંક્રાંતિ જેવા પર્વોમાં ગાયને ઘાસચારો ખવડાવવાની પરંપરા પુણ્ય કમાવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. વધુ પડતું લીલું ઘાસ ગાય માટે આશીર્વાદ નહીં પરંતુ ઘાતક સાબિત થઇ શકે છે? આ વધારાના ખોરાકથી ગાયમાં 'આફરો (પેટમાં ગેસનું વધારે પ્રમાણ) થાય છે જેને કારણે તેનું મોત પણ થઇ શકે છે. અજાણતાં કરેલું આ દાન પુણ્યને બદલે પાપ તરફ દોરી જાય છે. વેટરનરી નિષ્ણાત પાસેથી જાણીયે મકરસંક્રાંતિએ ગાયને ઘાસચારો ખવડાવવાનો મહિમા....
ઉત્તરાયણમાં દાન પુણ્યમાં ઘાસચારાનું દાન
ઉતરાયણના પર્વમાં સૂર્ય રાશિ બદલીને મકરમાં આવે છે એટલે તેને મકરસંક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. કમુરતાઓ પૂર્ણ થાય છે અને સારા મુહૂર્તનો પ્રારંભ થાય છે ત્યારે દાન પુણ્યનું મહત્ત્વ હોવાથી એક જ દિવસે શહેરમાં હજારો લોકો ગાયને લીલુ ઘાસ ખવડાવે છે. ઠેર ઠેર ઘાસચારા વહેચનારાઓ ગોઠવાઇને ગાયોને ખવડાવી પુણ્ય કમાય છે. જો કે પુણ્ય કમાવામાં ક્યાંક પાપ તો નથી થતુને તે પણ પુણ્ય કમાનારને ખ્યાલ હોવો જોઈએ.
મહાનગરપાલિકાની ઢોર ડબ્બા માટે અપીલ
ઉતરાયણ પર્વને પગલે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરવાસીઓને અપીલ કરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાના ચાર ઢોર ડબ્બામાં લોકોને મોટી સંખ્યામાં ઘાસચારો નાખવા અપીલ કરી છે. જાહેરમાં રસ્તાઓ ઉપર ઘાસચારો નાખવાથી સ્વચ્છતા જળવાશે નહીં, આથી લોકોને અપીલ છે કે ઘાસચારો બને ત્યાં સુધી લોકો ઢોર ડબ્બામાં નાખે.
ગાયને કેમ ચડે છે આફરો?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વેટરનરી અધિકારી ડોક્ટર હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ગાયનું પેટ માણસના પેટ કરતા અલગ છે. ગાયના પેટમાં ચાર ભાગ હોય છે. ગાય જે કાંઈ આરોગે છે તે પહેલા રૂમેન ભાગમાં જાય છે જ્યાં મિથેન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા ગેસ બને છે જેમાં મિથેનનું પ્રમાણ વધવાથી ગાયનું મૃત્યુ થતું હોય છે. આ મિથેનનું પ્રમાણ ત્યારે વધે છે જ્યારે ગાયને પ્રોટીન કે ફાયબરવાળો ખોરાક મળતો નથી તેના બદલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધારે પ્રમાણમાં મળતું હોય તેથી અપચો થાય છે અને ત્યારબાદ મિથેન ગેસ વધે છે. જો કે લીલું ઘાસ રોટલી, જાહેરમાં ફેંકવામાં આવતા એઠવાડને પગલે ગાયને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે.
ગાયને કયો ખોરાક જરૂરી
વેટરનરી અધિકારી ડોક્ટર હિતેશ સવાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગાયના ચાર ભાગ પૈકી પહેલું રૂમેન બીજું રેટિક્યુલમ ત્રીજો ઓમેસમ અને ચોથી એબોમેશન હોય છે ત્યારબાદ આંતરડામાં આગળ ખોરાક વધતો હોય છે. રૂમેનમાં અપચો થવાથી ગેસનું પ્રમાણ વધે છે. જો કે લીલુ ઘાસ વધારે પ્રમાણમાં આરોગવાથી મિથેનનું પ્રમાણ વધવાને પગલે તેને આફરો ચડે છે જેને પગલે ગાયનું મૃત્યુ નીપજે છે. નિયમ પ્રમાણે ગાયને 50 ટકા સુકું અને 50 ટકા લીલુ ઘાસ આપવું જોઈએ જેથી કરીને ફાઇબરનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે. સૂકા ઘાસમાં ફાઇબર હોવાથી ગાયને પાચન ક્રિયા સુદ્રઢ રહે છે.
આ પણ વાંચો: