અંબાજી જતા પદયાત્રીઓની ડ્રોન કેમેરાથી સુરક્ષા, હિંમતનગરથી ખેરોજ સુધી 110 KMનો રોડ વન-વે કરાયો
પદયાત્રાના રૂટ પર કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને અકસ્માતના બનાવો અટકાવી શકાય તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : September 19, 2026 at 10:01 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાથી અંબાજી તરફ જતા લાખો પદયાત્રીઓની સુરક્ષાને લઈને પોલીસ તંત્ર દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. હિંમતનગરથી ખેરોજ સુધીના આશરે 110 કિલોમીટર લાંબા હાઈવે માર્ગને 19 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી વન-વે કરવામાં આવ્યો છે. મોટા અંબાજી તરફ પગપાળા સંઘ લઈને નીકળેલા શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે ત્યારે પદયાત્રીઓની સુરક્ષા તેમજ માર્ગ પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ, હોમગાર્ડ સહિતના જવાનોને વિવિધ સ્થળોએ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
પદયાત્રાના રૂટ પર કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને અકસ્માતના બનાવો અટકાવી શકાય તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને હાઈવે પર પદયાત્રીઓની અવરજવર વધુ હોવાથી વાહનચાલકો માટે પણ માર્ગ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા ડ્રોન કેમેરાની મદદથી સમગ્ર પદયાત્રા રૂટ પર હવાઈ નજર રાખવામાં આવી રહી છે, જેથી ભીડની સ્થિતિ, ટ્રાફિક અને કોઈપણ સંભવિત સમસ્યા અંગે તાત્કાલિક માહિતી મળી શકે.
બીજી તરફ સાબરકાંઠાના માર્ગો પર મોટી સંખ્યામાં પદયાત્રીઓના પગલે ધાર્મિક માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને સમગ્ર રૂટ બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે’ ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યો છે. અલગ-અલગ ગામો અને શહેરોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ પગપાળા સંઘ લઈને મોટા અંબાજી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે.
સાબરકાંઠામાંથી પસાર થતા અંબાજી પદયાત્રા રૂટ પર પોલીસ તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. હિંમતનગરથી ખેરોજ સુધીના આશરે 110 કિલોમીટર લાંબા માર્ગ પર 19 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને હાઈવેને વન-વે કરવામાં આવ્યો છે. લાખો પદયાત્રીઓ એકસાથે માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યા હોવાથી પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ પોઈન્ટ પર બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ જવાનો ઉપરાંત હોમગાર્ડના જવાનો પણ પદયાત્રીઓની સુરક્ષા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પદયાત્રીઓ અને વાહનચાલકો વચ્ચે અકસ્માતની શક્યતા ઓછી થાય તેમજ માર્ગ પર ટ્રાફિક સરળતાથી ચાલતો રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. પદયાત્રાના રૂટ પર પોલીસ દ્વારા ડ્રોન કેમેરાથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે, જ્યારે જરૂરી સ્થળોએ પોલીસ ટીમો દ્વારા સ્થળ પર પહોંચી વ્યવસ્થા સંભાળવામાં આવી રહી છે.
પદયાત્રીઓની સુરક્ષા માટે સાબરકાંઠા પોલીસ દ્વારા રેડિયમ સ્ટીકર લગાવવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે પદયાત્રીઓ વાહનચાલકોને વધુ સ્પષ્ટ રીતે નજરે પડે અને અકસ્માતનું જોખમ ઘટાડી શકાય. હાઈવેના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા પદયાત્રીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અંબાજી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર પદયાત્રા રૂટ પર ભક્તિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
પદયાત્રીઓના સંઘ, હાથમાં ધજાઓ અને ‘બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે ના જયઘોષથી સાબરકાંઠાના માર્ગો ગુંજી ઉઠ્યા છે. પદયાત્રીઓની સુરક્ષા અને કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવને અટકાવવા પોલીસ તંત્ર દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સમગ્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે ઈડરના ડીવાયએસપી સ્મિત ગોહિલે પણ માહિતી આપી છે.
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