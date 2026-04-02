કચ્છમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ઘમાસાણ: ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા બનતા રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર!

પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગીથી લઈને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર માહોલ બનાવવાની પ્રક્રિયા જોરશોરથી શરૂ થઈ ગઈ છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 9:48 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 2:57 PM IST

ભુજ: કચ્છ જિલ્લામાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય ગરમાવો દિવસેને દિવસે વધતો જઈ રહ્યો છે. નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને ખાસ કરીને ગાંધીધામને મહાનગરપાલિકા તરીકે અપગ્રેડ કરવાના નિર્ણય બાદ હવે સમગ્ર જિલ્લામાં રાજકીય ચક્રો તેજ ગતિએ ફરતા જોવા મળી રહ્યા છે. પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગીથી લઈને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર માહોલ બનાવવાની પ્રક્રિયા જોરશોરથી શરૂ થઈ ગઈ છે.

સીટો અને સંરચનાનો મોટો ખેલ

કચ્છ જિલ્લામાં અંજાર, ભુજ, ગાંધીધામ અને મુંદ્રા જેવી મુખ્ય નગરપાલિકાઓમાં મળીને અંદાજે 150થી વધુ સીટો પર ચૂંટણી યોજાવાની છે. ભુજ અને ગાંધીધામ જેવી મોટી શહેરી નગરપાલિકાઓમાં સીટોની સંખ્યા વધુ હોવાથી રાજકીય પક્ષો માટે આ વિસ્તારો ખાસ મહત્વ ધરાવે છે.

આ વખતે સૌથી મોટો ફેરફાર ગાંધીધામમાં જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકામાં અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે. આ બદલાવને કારણે વોર્ડ અને સીટોની સંખ્યા વધવાની શક્યતા છે, જેનાથી ચૂંટણી વધુ સ્પર્ધાત્મક બનવાની પૂરી શક્યતા છે.Body:રાજકીય પરિસ્થિતિ: કચ્છમાં કોણ મજબૂત?

કચ્છની રાજનીતિ પર નજર કરીએ તો હાલનું ચિત્ર સ્પષ્ટ રીતે એકતરફી દેખાય છે. શહેર વિસ્તારોથી લઈને જિલ્લા પંચાયત સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)નું પ્રભુત્વ મજબૂત રીતે જળવાઈ રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કોંગ્રેસનું સંગઠન નબળું પડતાં તેનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે.

તે છતાં, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) હવે નવા વિકલ્પ તરીકે મેદાનમાં ઉતરી છે. ખાસ કરીને યુવા મતદારો અને શહેરી વિસ્તારોમાં AAP પોતાની પકડ મજબૂત કરવાની કોશિશ કરી રહી છે. જોકે, જીત માટે જરૂરી મજબૂત સંગઠન હજુ વિકસાવવાનું બાકી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે

સેન્સ પ્રક્રિયા: ત્રણ મુખ્ય પક્ષોની દોડ

• ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે તમામ મુખ્ય પક્ષોએ સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે.

• BJP દ્વારા સંગઠન આધારિત સર્વે અને સ્થાનિક નેતાઓના અભિપ્રાય પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. અને આગામી તા.3 અને 4 ના રોજે સેન્સ પ્રક્રિયા યોજાશે.

કોંગ્રેસ જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે મીટિંગો યોજીને ઉમેદવારો પસંદ કરી રહી છે. અને સેન્સ પ્રક્રિયા ચાલુમાં છે. AAP નવી એન્ટ્રીઓ અને સર્વે આધારિત પસંદગી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. જો કે તેમણે ભુજ નગરપાલિકા માટે ઉમેદવારો ના નામોની જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. આ રીતે, ત્રણેય મુખ્ય પક્ષો મેદાનમાં સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય બની ગયા છે.

• ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા: રાજકીય લડાઈનું કેન્દ્રબિંદુ

ગાંધીધામને મહાનગરપાલિકા બનાવવાના નિર્ણય બાદ અહીંની ચૂંટણી સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. અગાઉ 13 વોર્ડ ધરાવતી નગરપાલિકામાં હવે વોર્ડોની સંખ્યા વધવાની શક્યતા છે, જેનાથી રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર થશે.

ગાંધીધામ એક ઔદ્યોગિક અને વેપારી શહેર હોવાથી અહીંના મતદારો વિકાસ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પાણી અને નગર સુવિધાઓ જેવા મુદ્દાઓને મહત્વ આપે છે. આ મુદ્દાઓ પર BJP મજબૂત રીતે પોતાનું પ્રદર્શન રજૂ કરી રહી છે, જે તેને સ્પષ્ટ ફાયદો આપી શકે છે.

બીજી તરફ, AAP શહેરમાં વિકલ્પ તરીકે ઉભરી રહી છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં મત વિભાજનનું કારણ બની શકે છે. કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી પડકારરૂપ બની રહી છે કારણ કે સંગઠન સ્તરે તે હજુ મજબૂતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

શું કહે છે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી?

• હાલની સ્થિતિ મુજબ:

• શહેર વિસ્તારોમાં BJP સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે

• AAP ધીમે ધીમે પ્રભાવ વધારી રહી છે

• કોંગ્રેસ દ્વિતીય સ્થાન માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે

• ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં મુખ્ય ટક્કર BJP અને AAP વચ્ચે જોવા મળી શકે છે, જ્યારે કોંગ્રેસની ભૂમિકા નિર્ણાયક મત વિભાજન સુધી સીમિત રહે તેવી શક્યતા છે.

કચ્છની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આ વખતે ખાસ બની રહી છે. ગાંધીધામના મહાનગરપાલિકા રૂપાંતરે રાજકીય દૃશ્યમાં નવી સ્પર્ધા ઉમેરાઈ છે. જ્યાં BJP પોતાનું પ્રભુત્વ જાળવવા પ્રયાસશીલ છે, ત્યાં AAP નવા વિકલ્પ તરીકે પડકાર ઉભો કરી રહી છે અને કોંગ્રેસ પોતાની જમીન પાછી મેળવવા સંઘર્ષ કરી રહી છે. આ ચૂંટણી માત્ર સત્તા માટેની લડાઈ નથી, પરંતુ કચ્છના શહેરી વિકાસ અને રાજકીય દિશા નક્કી કરતી મહત્વપૂર્ણ કસોટી બની રહેશે.

આ પણ વાંચો:

