ગુજરાતી અટકોની વિશેષતા, ગુજરાતમાં હાથી, ઘોડા, માંકડ, મચ્છર અને વાઘ સહિતની અનેક અટકો
ગુજરાતમાં વિવિધ અટકો વિસ્મય સર્જનારી છે, જેમાં મચ્છર, માંકડ, હાથી, ઘોડા, વાઘ, શિયાળ, મંકોડી અન્યો માટે કુતુલહતા પ્રેરે છે. શું છે વિશિષ્ઠ ગુજરાતી અટકો જાણીએ...
Published : October 1, 2026 at 3:30 PM IST
અમદાવાદઃ છેલ્લાં 24 કલાકમાં ગુજરાતી પાયલોટ સ્મિત મચ્છરની બહાદુરીના વિશ્વમાં વખાણ થઈ રહ્યાં છે, પરંતુ સાથે-સાથે તેની મચ્છર અટકના કારણે પણ ગુજરાતી અટકો ચર્ચામાં આવી છે. ગુજરાતમાં વિવિધ અટકો વિસ્મય સર્જનારી છે, જેમાં મચ્છર, માંકડ, હાથી, ઘોડા, વાઘ, શિયાળ, મંકોડી અન્યો માટે કુતુલહતા પ્રેરે છે. શું છે વિશિષ્ઠ ગુજરાતી અટકો જાણીએ...
ગુજરાતી પાયલોટ સ્મિત મચ્છરની અટકે વિશ્વમાં અંચબો સર્જ્યો
ગુજરાતી પાયલોટ સ્મિત મચ્છરે દુબઈથી ઇઝરાયેલ જતા પ્લેનને સાથી પાયલોટની સાથેના સંઘર્ષ સામે બાહોશ બની પ્લેનને ક્રેશ થતા અટકાવી કુલ 180 પેસેન્જરોના જીવ બચાવ્યા છે. સ્મિત મચ્છરના પાયલોટ તરીકેના કારનામા સાથે તેની અટકે દેશમાં કુતુહલતા સર્જી છે. ગુજરાતમાં વિવિધ જ્ઞાતિઓમાં આશ્ચર્ય થાય એવી અટકો છે. ગુજરાતી નાગર જ્ઞાતિમાં ઘોડા, મંકોડી, મચ્છર અને હાથી અટકો જોવા મળે છે. એ સાથે બ્રહ્મક્ષત્રિય સમાજમાં પણ મંકોડી અને મચ્છર જેવી અટકો જોવા મળે છે.
ગુજરાતમાં નાગર, બ્રહ્મક્ષત્રિય સહિત અન્ય જ્ઞાતિમાં પ્રાણી,જીવજંતુ આધારિત અટકો છે
ગુજરાતમાં નાગર જ્ઞાતિમાં જોવા મળતી પશુ, પંખી અને જંતુઓ આધારિત અટકોની પણ વિશેષતા છે. એવું મનાય છે કે, માંકડ અટક ધરાવતા નાગરબંધુઓ મહર્ષિ માર્કેંડેયના વંશજો છે. હાથી અટક ધરાવતી જ્ઞાતિ એક સમયે રાજાની સેનામાં ગજદળના વડા હતા. ઘોડા અટક ઘરાવતો સમાજ અશ્વદળના વડા હશે. જ્યારે મચ્છર અને મંકોડી અટક જે તે સમયે સમાજના પૂર્વજોએ વિનોદ ખાતર અટક ધારણ કરી હોય એવું મનાય છે.
ગુજરાતના લોહાણા સમાજમાં પોપટ અટક છે. એક સમયે લોહાણા સમાજની મીઠી વાણી ઉપરથી પડી હોય એવું મનાય છે. જ્યારે ચિત્તલીયા અટક ચિત્તલ નામના હરણ ઉપરથી પડી છે. જે ગુજરાતી લોહાણા સમાજમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજમાં વાઘ જેવા નીડર જ્ઞાતિની અટક વાઘ છે. જ્યારે શિયાળ અટક ક્ષત્રિય, કોળી અને રાજપુત સમાજમાં જોવા મળે છે. પાટીદાર સમાજમાં પણ પ્રાણી આધારિત અટકો જોવા મળે છે. વઘાસિયા, પશુપાલક વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં ભેંસાણિયા, તો ઘોડા રાખનાર કે તબેલાના માલિકની અટક ઘોડાસરા જોવા મળે છે.
ગામ અને શહેર આધારિત અટકોની વિશેષતા
ગુજરાતમાં જે ગામના વતની હોય એ ગામના શબ્દનો ઉપયોગ કરીને અટક જાણીતી બની છે. જેમ કે, સોજીત્રાના સોજીત્રા, કણઝરીયા, ધોળકાના ધોળકિયા, મોરડીયા, સોરઠના વતની સોરઠિયા તો નડીયાદ શહેરના વતની નડિયાદરા અને નડિયાદવાળા તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાતમાં વિવિધ શાસકોના સમયમાં વિવિધ હોદ્દા ઉપર કામ કરેલ લોકોએ પોતાના હોદ્દાને જ અટક બનાવી હતી જેમ કે ગુજરાતમાં મુઘલકાળ દરમિયાવ ગામના વડા પટેલ કહેવાતા એ પટેલ અટક બની, પરગણના વડાને દેસાઈ કહેતા. આ ઉપરથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં અનાવિલ જ્ઞાતિમાં દેસાઈ અટક જાણીતી છે. જ્યારે મુઘલ કાળમાં અપાતા ઈલ્કાબ અમીનને પાટીદાર સમાજે અમીન અટક તરીકે સ્વીકારી છે. ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજમાં મહત્વના રાજવંશો ઉપરથી જ્ઞાતિની અટકો આવી છે. જેમ કે સોલંકી, પરમાર, ચૌહાણ, વાઘેલા, કાઠી, ઝાલા, રાઠોડ, ચાવડા, જાડેજા, ચુડાસમા, પઢિયાર અને ડાભી મુખ્યત્વે જોવા મળે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય ઠાકોરની મહત્વની અટકોમાં ઠાકોર, મકવાણા, ખાખરીયા અને ગુજરવાડીયા તો સૌરાષ્ટ્રના કાઠી દરબારોમાં ખાચર, ખુમાણ, વાળા અને ધાંધલ મુખ્યત્વે છે.
ગુજરાતમાં રહેતા પારસી અને મુસ્લીમ સમાજમાં પણ છે વિશિષ્ઠ અટકો
ઇરાનથી ગુજરાત આવી વસેલા પારસી સમાજે ગુજરાતમાં રહી વિશિષ્ઠ અટકો ધારણ કરી છે. પારસીઓમાં બાટલીવાળા, દારુવાલા, જેવી અટકો છે, જે તેમના વ્યવસાય ઉપરથી આવી છે. પારસી સમાજમાં પોતાના શહેર ઉપરથી પણ અટકો જોવા મળે છે. જેમ કે, ભરુચના રહીશ ભરુચા અને બિલિમોરાના વતની બિલિમોરીયા જાણીતી અટક છે. મુસ્લિમ સમાજમાં જોવા મળતી અટકોમાં ખેડાવાલા, કાબરીવાલા બકરીવાળા, ઊંટવાળા પણ વિશિષ્ઠ અટકો જોવા મળે છે.
ગુજરાતની વિવિધ જ્ઞાતિઓની વિશિષ્ઠ અટકો
ગુજરાતમાં મસાલા, અત્તર અને કરિયાણું વેચતી જ્ઞાતિઓમાં ગાંધી અને મોદી અટક જોવા મળે છે. જ્યારે સોનાનું કામ કરનાર જ્ઞાતિમાં ચોક્સી, કપડાનો ધંધો કરનારમાં દોશી, મીઠાઈ બનાવનાર સુખડિયા કે કંદોઈ અને વચેટિયા તરીકે કામ કરનાર જ્ઞાતિમાં દલાલ અને મારફતિયા અટકો હાલમાં પણ પ્રવર્તે છે. કોળી સમાજમાં ચાંચિયા, ખાંટ જેવી અટકો ધ્યાને ખેંચે તેવી છે. જ્યારે આદિવાસી સમાજમાં ભીલ, નાયકા, તડવી અને ગામીત, સાથે વિચરતી જતી જ્ઞાતિઓમાં તેમના વ્યવસાય આધારિત રાવળ, નાથ, વાદી, વણઝારા, મિયાણા અને વાઘેર અટકો આજે પણ પ્રચલિત છે.
ગુજરાતી અટકો તેમના ગામ, વ્યવસાય, પ્રદેશ આધારિત છે. ક્યારેક રમૂજ ઉપજાવે એવી અટકો પણ છે. જે ગુજરાતી ભાષા, સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાનું પ્રતિક બની છે.
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