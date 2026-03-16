'લોકોને બિનજરૂરી કોર્ટ સુધી ન મોકલો', હાઇકોર્ટની જન્મ-મૃત્યું રજીસ્ટ્રાર સહિત રાજ્ય સરકારને ટકોર
આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર જન્મ-મૃત્યુ નોંધણી વિભાગને સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા આપે તેવો નિર્દેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
Published : March 16, 2026 at 8:52 AM IST
અમદાવાદ: જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્રમાં ફેરફાર કરવા માટે લોકો પાસેથી કોર્ટનો ઓર્ડર માંગવાની પ્રથાને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટએ મહત્વપૂર્ણ નોંધ લીધી છે. હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યારે કાયદા મુજબ જન્મ-મૃત્યુ રજીસ્ટ્રાર પાસે આવા ફેરફાર કરવાની સત્તા છે, ત્યારે તેઓ અરજદારોને કોર્ટનો ઓર્ડર લાવવા કહે છે તે યોગ્ય નથી. આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર જન્મ-મૃત્યુ નોંધણી વિભાગને સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા આપે તેવો નિર્દેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
આ મામલો જૂનાગઢના એક અરજદાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને લઈને સામે આવ્યો હતો. જેમાં અરજદારે જન્મ અને મૃત્યુ રજીસ્ટ્રાર દ્વારા આપવામાં આવેલા હુકમને રદ કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે જ પોતાની દીકરીના જન્મ પ્રમાણપત્રમાંથી જૈવિક પિતાનું નામ દૂર કરીને દત્તક લેનાર પિતાનું નામ ઉમેરવા અને માતાના નામમાં જરૂરી ફેરફાર કરીને નવું જન્મ પ્રમાણપત્ર આપવા માંગ કરવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં અરજદારે એક છૂટાછેડા લીધેલી મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. મહિલાને તેના પહેલા પતિથી એક દીકરી હતી, જેનો જન્મ વર્ષ 2015માં થયો હતો. વર્ષ 2022માં મહિલાના છૂટાછેડા થયા બાદ દીકરીની કસ્ટડી માતા પાસે રહી હતી. ત્યારબાદ અરજદારે કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને દીકરીને દત્તક લીધી હતી. પરંતુ દીકરીના જન્મ પ્રમાણપત્રમાં હજુ પણ જૈવિક પિતાનું નામ દર્શાવાતું હોવાથી વિવિધ સરકારી તેમજ શૈક્ષણિક પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ રહી હતી. આથી અરજદારે જન્મ-મૃત્યુ રજીસ્ટ્રાર સમક્ષ અરજી કરીને પ્રમાણપત્રમાં જરૂરી ફેરફાર કરવાની માંગ કરી હતી. જો કે સંબંધિત રજીસ્ટ્રારે અરજદાર પાસેથી કોર્ટનો ઓર્ડર રજૂ કરવા જણાવ્યું હતું. જેના કારણે અરજદારે અંતે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આવા ફેરફારો અંગે નિર્ણય લેવાની સત્તા જન્મ-મૃત્યુ રજીસ્ટ્રાર પાસે જ છે. અગાઉ પણ કોર્ટ દ્વારા આવા મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. છતાંય વારંવાર અરજદારોને કોર્ટ સુધી આવવું પડે છે તે ચિંતાજનક બાબત છે.હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સૂચના આપી છે કે, જન્મ-મૃત્યુ નોંધણી વિભાગને આ બાબતે યોગ્ય માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં લોકોને બિનજરૂરી રીતે કોર્ટ સુધી આવવાની જરૂર ન પડે. આ સાથે જ હાઇકોર્ટે જૂનાગઢના જન્મ-મૃત્યુ રજીસ્ટ્રારનો હુકમ રદ કર્યો છે. કોર્ટે અરજદારને એક અઠવાડિયામાં નવી અરજી કરવા અને રજીસ્ટ્રારને ચાર અઠવાડિયામાં તેની ઉપર નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો છે.
આ મામલે અરજદારના વકીલ ચિંતન પોપટે જણાવ્યું હતું કે, કાયદા મુજબ જન્મ અને મૃત્યુ રજીસ્ટ્રારને પ્રમાણપત્રમાં જરૂરી સુધારો કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. છતાંય ઘણા કેસોમાં અધિકારીઓ અરજદારોને કોર્ટનો ઓર્ડર લાવવા કહે છે, જેના કારણે સામાન્ય નાગરિકોને બિનજરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે. હાઇકોર્ટના આ નિર્ણયથી આવા મામલાઓમાં સ્પષ્ટતા આવશે અને લોકોને અનાવશ્યક રીતે કોર્ટ સુધી જવાની ફરજ નહીં પડે.