ફાયર સેફ્ટીને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને કરી ટકોર, પુછ્યા આ સવાલો
રાજ્યમાં ફાયર સેફ્ટીના અમલને લઈને થયેલી અરજીની ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં કોર્ટે રાજ્ય સરકારને વેધક સવાલો કર્યા છે.
Published : September 19, 2026 at 7:52 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં ફાયર સેફ્ટીના અમલને લઈને થયેલી અરજીની ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન એડવોકેટ અમિત પંચાલે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, ફાયર સેફ્ટીના મામલે સત્તાધિકારીઓ દ્વારા નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ફાયર વિભાગમાં ફાયર અધિકારીઓની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જગ્યાઓ ખાલી હોવાની સ્થિતિ સામે આવી છે.
એડવોકેટ અમિત પંચાલે રજૂઆત કરી હતી કે, ફાયર અધિકારી ફાયર સ્ટેશનના સંચાલન અને કામગીરી માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોદ્દો છે. આવી સ્થિતિમાં જો ફાયર અધિકારીની જ મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટ ખાલી હોય તો આગ જેવી કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં ફાયર વિભાગની કામગીરી યોગ્ય રીતે કેવી રીતે થઈ શકે ? આ અંગે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે.
કોર્ટ સમક્ષ થયેલી આ રજૂઆતની નોંધ લઈને હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને ફાયર વિભાગમાં ભરતીની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે સોગંદનામું રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. ખાલી જગ્યાઓ કેટલી છે ? ભરતી માટે અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ? અને ભરતીની પ્રક્રિયા કયા તબક્કે છે ? તેની વિગતો કોર્ટના રેકર્ડ પર મૂકવા જણાવાયું છે.
આ કેસની અગાઉની સુનાવણીમાં પણ હાઇકોર્ટે ફાયર વિભાગમાં સ્ટાફ સહિતની ભરતી અંગે મહત્વપૂર્ણ સવાલો કર્યા હતા. ફાયર વિભાગમાં ભરતીનો મામલો કોના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે, ભરતીની કાર્યવાહી કઈ રીતે થાય છે અને તેના માટે કઈ જોગવાઈઓ છે તે અંગે કોર્ટ દ્વારા સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી.
હાઇકોર્ટે એ પણ પૂછ્યું હતું કે, ફાયર વિભાગના નિયમનકારી અધિકારો કોના હસ્તક છે ? સ્ટાફની નિમણૂક, તેમની લાયકાત અને યોગ્યતા અંગે શું નિયમો છે ? અને ડાયરેક્ટર નિયમો કે નિયમનકારી માળખા વિના પોતાની કામગીરી કરી શકે કે કેમ તે અંગે પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોરાયું હતું.
અગાઉની સુનાવણીમાં હાઇકોર્ટે એવી ટકોર કરી હતી કે, સમગ્ર મામલો હવે ફાયર વિભાગના ડાયરેક્ટરના કાર્યો અને સત્તાઓ સુધી સીમિત જણાય છે. જો આ અંગેની સ્થિતિ કોર્ટના રેકર્ડ પર સ્પષ્ટ થઈ જાય તો રિટ અરજીમાં આગળ શું બાકી રહે છે તે અંગે પણ હાઇકોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો હતો.
સુનાવણીમાં હાઇકોર્ટે રાજ્યમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં વધારો થતો હોવાની નોંધ પણ લીધી હતી. ખાસ કરીને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન તેમજ ગરમીના સમયમાં આગની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે. આવા સંજોગોમાં ફાયર વિભાગની વ્યવસ્થા અને જરૂરી અધિકારીઓની ઉપલબ્ધતા મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે.
હવે હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસેથી ફાયર વિભાગમાં ખાલી જગ્યાઓ અને ભરતીની પ્રક્રિયા અંગે વિગતવાર માહિતી માગી છે. ભરતી માટે અત્યાર સુધી શું પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી શું રહેશે તેની વિગતો સોગંદનામા મારફતે રજૂ કરવાની રહેશે. આ કેસની વધુ સુનાવણી હવે 23 ડિસેમ્બરે હાથ ધરાશે.
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