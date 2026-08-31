ચાણસ્માના કથિત 'પોલીસ વરઘોડા' મામલે હાઇકોર્ટની લાલ આંખ,SP સહિત 20થી વધુ પોલીસ કર્મીઓને હાજર થવા આદેશ
ચાણસ્મામાં 18 માર્ચ 2026ના રોજ બનેલી કથિત પોલીસ કાર્યવાહીનો મામલો હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે.
Published : August 31, 2026 at 3:42 PM IST
અમદાવાદ: ચાણસ્મામાં 18 માર્ચ 2026ના રોજ બનેલી કથિત પોલીસ કાર્યવાહીનો મામલો હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. કથિત આરોપીઓને દોરડાથી બાંધી જાહેરમાં પરેડ કરાવવા, માર મારવા અને જાહેરમાં માફી મંગાવવાના આક્ષેપોને લઈને હાઈકોર્ટે ગંભીર નોંધ લીધી છે. સમગ્ર મામલે પાટણના પોલીસ અધિક્ષક, ચાણસ્મા DYSP, LCB, SOG સહિત 20થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આગામી 21 સપ્ટેમ્બરે વ્યક્તિગત રીતે કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
બે સમાજના વિવાદ બાદ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરાઇ હતી
પ્રસ્તુત કેસમાં રબારી અને ઠાકોર સમાજ વચ્ચે થયેલા વિવાદ બાદ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની પરવાનગીથી ચાણસ્મા DYSP, ચાણસ્મા LCB અને પાટણ SOG દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. અરજદાર તરફથી કરવામાં આવેલા આક્ષેપ મુજબ, 18 માર્ચે ચાણસ્મા LCB ઓફિસથી ST સ્ટેન્ડ સુધી એક કિલોમીટરથી વધુના અંતર દરમિયાન કથિત આરોપીઓને દોરડાથી બાંધીને જાહેરમાં પરેડ કરાવવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન 30થી 40 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની હાજરીમાં લાકડી, PCV લાઠી અને પટ્ટાથી માર મારવામાં આવ્યો હોવાનો પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
અરજદારનો આક્ષેપ છે કે જે ગુનો કોર્ટમાં હજુ પુરવાર થયો નથી, તેવા કથિત આરોપીઓને જાહેરમાં માફી મંગાવવા માટે પણ મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અરજદારવતી સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકએ જણાવ્યું હતું કે , પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી આવી કાર્યવાહી કાયદો હાથમાં લેવા સમાન છે અને તેનાથી પોલીસ કાર્યવાહી તથા કાયદાકીય પ્રક્રિયાના પાલન અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થાય છે. આ સમગ્ર મામલે ઠાકોર સમાજના એક ભોગ બનનાર યુવાન દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કન્ટેમ્પ્ટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. પિટિશનમાં કથિત રીતે જાહેરમાં માર મારનાર, આરોપીઓનો વરઘોડો કાઢનાર અને સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો સાથે સંકળાયેલા પોલીસ અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.
હાઇકોર્ટે નોટિસ ઇશ્યૂ કરી
હાઈકોર્ટે આ મામલે નોટિસ ઈશ્યૂ કરી છે. પાટણ SP, ચાણસ્મા DYSP, LCB ચાણસ્મા, SOG પાટણ તેમજ ચાણસ્મા PI, PSI સહિતના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આગામી 21 સપ્ટેમ્બરે વ્યક્તિગત હાજરી આપવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે હવે કોર્ટ સમક્ષ પોલીસ અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે સીધી સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવશે.
આ કન્ટેમ્પ્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન ગુજરાતના DGP અને ચીફ સેક્રેટરીને પણ ઇન્ફોર્મલ પાર્ટી તરીકે નોટિસ આપવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે જેના કારણે હવે આ મામલો માત્ર સ્થાનિક પોલીસની કાર્યવાહી પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી, પરંતુ પોલીસ તંત્રની જવાબદારી અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાના પાલન અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
અરજદાર તરફથી પાટણ SP, DYSP સહિતના જવાબદાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાની પણ માગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ કથિત આરોપીઓને માર મારવા, જાહેરમાં પરેડ કરાવવા અને નગ્ન કરીને માર મારવાના આક્ષેપોને લઈને જવાબદાર પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે કન્ટેમ્પ્ટ કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. પિટિશનમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ડી.કે. બસુ ચુકાદાનો પણ આધાર લેવામાં આવ્યો છે અને કથિત રીતે જવાબદાર પોલીસ અધિકારીઓ સામે કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.
અરજદારના સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે જણાવ્યું હતું કે, સ્વતંત્ર ભારતમાં કાયદો હાથમાં લઈને કોઈ વ્યક્તિને કોર્ટની પ્રક્રિયા વિના સજા આપવાનો અધિકાર કોઈને નથી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ચાણસ્મામાં પોલીસ દ્વારા કથિત રીતે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી ગંભીર પ્રકારની છે અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાયદાકીય તેમજ
કન્ટેમ્પ્ટ કાર્યવાહી થવી જોઈએ ત્યારે કોર્ટે આ કેસની વધુ સુનાવણી માટે આગામી 21 સપ્ટેમ્બર નિયત કરી છે .
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