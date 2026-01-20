ETV Bharat / state

માનવ અધિકાર આયોગ કોઈ ‘ડરાવણું હથિયાર’ નથી: ગુજરાત હાઈકોર્ટની ટકોર

હાઈકોર્ટે જણાવ્યું કે, માનવ અધિકાર આયોગનું કાર્ય ખાનગી કે કુટુંબીય વિવાદો ઉકેલવાનું નહીં, પરંતુ જીવન, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ગૌરવ જેવા માનવ અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનું છે.

January 20, 2026

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે માનવ અધિકાર આયોગોની ભૂમિકા અને સીમાઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરી છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, માનવ અધિકાર આયોગનું કાર્ય ખાનગી કે કુટુંબીય વિવાદો ઉકેલવાનું નહીં, પરંતુ જીવન, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ગૌરવ જેવી મૂળભૂત માનવ અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનું છે.

આ મહત્વપૂર્ણ અવલોકન ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ દાખલ થયેલી એક સ્પેશિયલ સિવિલ અરજી દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં એક પરિવારિક મિલકત સંબંધિત વિવાદ, જે પહેલેથી જ સંબંધિત સિવિલ કોર્ટમાં વિચારાધીન હતો, તેને માનવ અધિકારના ઉલ્લંઘન તરીકે દર્શાવી ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ નિરલ એચ મહેતાની બેંચે નોંધ્યું કે જમીનની માલિકી, વારસાગત હક્ક, મિલકતની વહેંચણી, કરાર અથવા કુટુંબીય ગોઠવણ સંબંધિત મુદ્દાઓ સંપૂર્ણપણે સિવિલ સ્વરૂપના વિવાદો છે અને તેનો નિર્ણય સિવિલ કોર્ટ દ્વારા જ થવો જોઈએ. આવા મુદ્દાઓને માનવ અધિકારના દાયરામાં લાવવું કાયદેસર નથી.

કોર્ટે ચેતવણી આપી કે ખાનગી વિવાદોમાં દબાણ સાધન તરીકે અથવા સરકારી અધિકારીઓને અનાવશ્યક રીતે બોલાવવા માટે માનવ અધિકાર આયોગની કાર્યવાહીનો ઉપયોગ કરવો કાયદાની ભાવનાના વિરુદ્ધ છે. આવી ફરિયાદોને સ્વીકારવાથી માનવ અધિકાર આયોગને સમકક્ષ સિવિલ કોર્ટમાં ફેરવી દેવા જેવી સ્થિતિ ઊભી થાય છે, જે કાયદાનો ઉદ્દેશ ક્યારેય નહોતો.

રાજ્ય સરકાર તરફથી ઉપસ્થિત સરકારી વકીલ જી.એચ.વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે માનવ અધિકાર આયોગની કાર્યવાહીનો દુરુપયોગ કરીને સરકારી અધિકારીઓને વારંવાર બોલાવવાની પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ આવવો જરૂરી છે. રાજ્યએ સ્પષ્ટ સૂચન કર્યું હતું કે, આયોગો એ સિવિલ અથવા કરાર સંબંધિત વિવાદો સ્વીકારવા નહીં, કોર્ટમાં પહેલેથી ચાલતા મુદ્દાઓમાં હસ્તક્ષેપ ટાળવો જોઈએ અને મીડિયા અહેવાલો અથવા અનામ ફરિયાદોના આધારે સ્વપ્રેરિત કાર્યવાહી કરતી વખતે અત્યંત સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

સરકારી વકીલે ખાસ કરીને ભાર મૂક્યો હતો કે કાર્યવાહી દરમિયાન સરકારી અધિકારીઓ, ખાસ કરીને વરિષ્ઠ અધિકારીઓને નિયમિત રીતે બોલાવવાનું ટાળવું જોઈએ. હાઈકોર્ટે રાજ્યની આ રજૂઆતોને સ્વીકારી અને તેને પોતાના દિશાનિર્દેશોમાં સામેલ કરી છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, વરિષ્ઠ અધિકારીઓને બોલાવવાનું કામ હળવાશથી થવું જોઈએ નહીં. કોર્ટે નોંધ્યું કે, આ કેસમાં માનવ અધિકાર આયોગની કાર્યવાહીથી ખાનગી પક્ષો પર અનાવશ્યક દબાણ સર્જાયું અને યોગ્ય ન્યાયિક પ્રક્રિયા વિના જ સિવિલ વિવાદનું સમાધાન થવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.

આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે હાઈકોર્ટે ભવિષ્ય માટે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. કોર્ટે જણાવ્યું છે કે, માનવ અધિકાર આયોગે સૌપ્રથમ તપાસવું જોઈએ કે ફરિયાદ ખરેખર માનવ અધિકારના મુદ્દાને સ્પર્શે છે કે નહીં. સમન્સ અને વોરંટ્સનો ઉપયોગ અત્યંત મર્યાદિત, જવાબદારીપૂર્વક અને જરૂરી હોય ત્યારે જ થવો જોઈએ. સૌથી મહત્વનું, માનવ અધિકારના નામે ખાનગી વિવાદોમાં સરકારી અધિકારીઓને ખેંચવામાં નહીં આવે.

હાઈકોર્ટનો આ ચુકાદો માનવ અધિકાર આયોગોની કામગીરી માટે માર્ગદર્શક સાબિત થશે અને તેની વિશ્વસનીયતા તેમજ કાયદેસર મર્યાદાઓને વધુ મજબૂત બનાવશે.

