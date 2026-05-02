આસારામને ફરી રાહત, ગુજરાત હાઈકોર્ટે હંગામી જામીન 15 જૂન સુધી લંબાવ્યા
Published : May 2, 2026 at 10:31 AM IST
અમદાવાદ: દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં આજીવન કારાવાસની સજા ભોગવી રહેલા આસારામને ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી ફરી એક વખત મહત્વપૂર્ણ રાહત મળી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે તેમના હંગામી જામીનની મુદત વધારીને હવે 15 જૂન, 2026 સુધી લંબાવી છે.
વર્ષ 2013માં નોંધાયેલા દુષ્કર્મના કેસમાં આસારામને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેઓ જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે. પરંતુ વધતી વય અને બગડતી તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને, 06 નવેમ્બર, 2025ના રોજ હાઈકોર્ટે તેમને 6 મહિનાના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા હતા.
આ જામીનની મુદત 06 મે, 2026ના રોજ પૂર્ણ થવાની હતી. આ પહેલાં જ આસારામ તરફથી તેમના વકીલ આશિષ ડગલી મારફતે જામીન લંબાવવા માટે અરજી કરવામાં આવી હતી. અરજદાર પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આસારામની તબિયત સતત નાજુક છે, અને તેમને નિયમિત તબીબી દેખરેખ, સમયાંતરે ટેસ્ટિંગ, તેમજ ઇમરજન્સી સારવારની જરૂર રહે છે. વકીલે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે હાલની આરોગ્ય પરિસ્થિતિમાં તેમને જેલમાં રાખવાથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
બીજી તરફ સરકાર તરફથી રજૂઆત કરતા સરકારી વકીલે આ અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલી અપીલની સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, અને ચુકાદો અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. આવા સંજોગોમાં જામીન લંબાવવાની જરૂરિયાત નથી અને અરજી નકારી દેવી જોઈએ.
બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટે મામલાની સમીક્ષા કરી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે જામીન દરમિયાન આસારામ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું નિયમભંગ કે અપ્રિય ઘટના સામે આવી નથી. સાથે જ તેમની તબીબી પરિસ્થિતિ પણ ગંભીર અને સતત દેખરેખ માંગતી હોવાનું રેકોર્ડ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આ તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે માનવતાવાદી અભિગમ અપનાવ્યો અને આસારામના હંગામી જામીનને 15 જૂન, 2026 સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અગાઉ 06 નવેમ્બરે આપવામાં આવેલી જામીનની તમામ શરતો યથાવત રહેશે અને તેમાં કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવી નથી. આ કેસમાં આગળની સુનાવણી હવે 12 જૂન, 2026ના રોજ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, જ્યાં કોર્ટ આગામી પરિસ્થિતિને આધારે વધુ નિર્ણય લઈ શકે છે.
અરજદારના વકીલ આશિષ ડગલીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય તેમના ક્લાયન્ટ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે તેમને યોગ્ય અને સતત તબીબી સારવાર મેળવવામાં મદદરૂપ થશે. તેમણે કોર્ટના આદેશને માનવતાવાદી અને યોગ્ય ગણાવ્યો. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર નજર કરીએ તો સ્પષ્ટ થાય છે કે કોર્ટ દ્વારા કાયદાકીય તેમજ માનવતાવાદી બંને પાસાઓને સંતુલિત રાખીને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે આગળની સુનાવણી અને રાજસ્થાન હાઇકોર્ટના ચુકાદા પર આ કેસની દિશા વધુ સ્પષ્ટ બનશે.