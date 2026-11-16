લગ્નનું વચન આપી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા, પછી લગ્નનો ઇનકાર!, ગુજરાત હાઈકોર્ટની યુવકને ફટકાર
આ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 69 હેઠળ નોંધાયેલી FIR રદ કરવાની યુવકની અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : November 16, 2026 at 1:03 PM IST
અમદાવાદઃ લગ્નનું વચન આપીને યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા બાદ કોઈપણ કારણ દર્શાવ્યા વિના લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરવો યુવકને ભારે પડી શકે છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ કેસમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે શારીરિક સંબંધો બાદ લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરવા પાછળ કોઈ કારણ જ દર્શાવવામાં ન આવે તો તેનાથી યુવકનો શરૂઆતથી જ લગ્ન કરવાનો ઇરાદો નહોતો એવું અનુમાન થઈ શકે છે. આ અવલોકન સાથે હાઈકોર્ટે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 69 હેઠળ નોંધાયેલી FIR રદ કરવાની યુવકની અરજી ફગાવી દીધી છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમક્ષ આ કેસ આવ્યો હતો. ફરિયાદી યુવતી આશરે 23 વર્ષની હતી અને બી.કોમ.નો અભ્યાસ કરતી હતી. યુવક અને યુવતી એક જ સમાજના હતા અને છેલ્લા આશરે અઢી વર્ષથી એકબીજાને ઓળખતા હતા. સમય જતાં બંને વચ્ચે નિકટતા વધી હતી. વર્ષ 2024માં યુવક યુવતીના ઘરે ગયો હતો અને બંને પરિવારો લગ્ન માટે સંમત થયા હતા. લગ્નની સગાઈ પણ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ યુવકના પરિવારમાં એક સભ્યનું મૃત્યુ થતાં સગાઈનો કાર્યક્રમ થઈ શક્યો નહોતો. ત્યારબાદ પણ બંને વચ્ચે લગ્ન અંગે વાતચીત ચાલુ રહી હતી.
જાન્યુઆરી 2025માં યુવતી યુવક સાથે ઉદયપુર ગઈ હતી. જ્યાં લગ્ન કરવાના વચન હેઠળ બંને વચ્ચે શારીરિક સંબંધ બંધાયા હતા. આ સંબંધો આગળ પણ ચાલુ રહ્યા હતા. દરમિયાન યુવકના પિતાએ સગાઈ આગળ વધારવા માટે યુવતીના પરિવાર પાસે રૂ.15 લાખની માગણી કરી હતી, જે યુવતીના પરિવારે સ્વીકારી હતી. જોકે, મે 2026માં યુવતીના પિતાએ લગ્નની તારીખ અંગે પૂછપરછ કરતાં યુવકના પરિવારે લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી હતી. યુવકે પણ યુવતીને પોતે તેની સાથે લગ્ન કરવા માગતો ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. આખરે યુવતીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
યુવક તરફથી એડવોકેટ ભવિન ઠક્કરે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે બંને વચ્ચેના શારીરિક સંબંધો સંમતિથી બંધાયા હતા અને શરૂઆતથી જ લગ્નના વચન પાછળ કોઈ ખોટો ઇરાદો નહોતો. બંને પરિવારો લગ્ન માટે સંમત હતા. માત્ર લગ્નની ચોક્કસ તારીખ નક્કી ન થઈ શકવાને કારણે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. લગ્નનું વચન પૂર્ણ ન થવું અને શરૂઆતથી જ ખોટા ઇરાદાથી લગ્નનું વચન આપવું એ બંને અલગ બાબતો છે. તેથી FIR રદ કરવી જોઈએ.
જોકે, હાઈકોર્ટે યુવકની આ દલીલો સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ફરિયાદી યુવતી આશરે 23 વર્ષની પુખ્ત વયની હતી એ હકીકત સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ લગ્નના વચન હેઠળ બંને વચ્ચે શારીરિક સંબંધો વિકસ્યા હોવાની હકીકતને અવગણી શકાય નહીં. કોર્ટે વધુમાં અવલોકન કર્યું હતું કે, બંનેમાંથી કોઈએ લગ્ન નહીં કરવાનું કોઈ કારણ દર્શાવ્યું નથી. શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા બાદ કોઈ કારણ આપ્યા વિના લગ્નનો ઇનકાર કરવો એ બાબત સૂચવે છે કે યુવકનો શરૂઆતથી જ લગ્ન કરવાનો ઇરાદો નહોતો અને તેણે લગ્નના વચનના બહાને યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા.
BNSની કલમ 69 શું કહે છે?
ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 69 હેઠળ છેતરપિંડીભર્યા ઉપાયથી અથવા લગ્ન કરવાનો કોઈ ઇરાદો ન હોવા છતાં લગ્નનું વચન આપીને મહિલા સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં આવે અને તે કૃત્ય બળાત્કારની વ્યાખ્યામાં આવતું ન હોય તો તેને ગુનો ગણવામાં આવે છે. આ ગુના માટે વધુમાં વધુ 10 વર્ષની કેદ અને દંડની જોગવાઈ છે.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે માત્ર લગ્નનું વચન પૂર્ણ ન થવું અને શરૂઆતથી જ લગ્ન કરવાનો ઇરાદો ન હોવા છતાં ખોટું વચન આપવું એ બે અલગ પરિસ્થિતિઓ છે. કોઈ કેસમાં યુવકનો વાસ્તવિક ઇરાદો શું હતો તે કેસની હકીકતો અને સંજોગોના આધારે નક્કી કરવાનું રહેશે.
અંતે હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે હાલના કેસમાં પ્રથમદર્શનીય રીતે સંજ્ઞેય ગુનો બનતો હોવાનું જણાય છે અને ફોજદારી કાર્યવાહી કાયદાની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ છે એવું કહી શકાય નહીં. આથી યુવકની FIR રદ કરવાની અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
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