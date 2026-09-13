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ગુજરાતમાં શેરડીથી આગળ વધી મકાઈ અને અનાજમાંથી ઇથેનોલનું પ્રોડક્શન, ગાડીઓમાં ગ્રીન એનર્જી અને ક્રૂડની આયાતમાં ઘટાડાનો માસ્ટરપ્લાન

અમદાવાદ નજીક ચિરીપાલ ગૃપ દ્વારા કરોડોના રોકાણ સાથે 300 કિલોલીટર પ્રતિદિનની ક્ષમતા ધરાવતો મોટો ગ્રેઈન-બેઝ્ડ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતમાં ઈથેનોલનું ઉત્પાદન
ગુજરાતમાં ઈથેનોલનું ઉત્પાદન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 7:43 PM IST

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મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં બળતણની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડવા માટે ઇથેનોલનું ઉત્પાદન ઝડપથી વધી રહ્યું છે. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં હવે માત્ર શેરડી જ નહીં, પરંતુ મકાઈ અને સડેલા કે બગડેલા અનાજ આધારિત (1G અને 2G) ઇથેનોલ પ્લાન્ટ્સ મોટા પાયે કાર્યરત થયા છે.

આ ઇથેનોલ સીધું ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOCL) અને HPCL જેવી સરકારી તેલ કંપનીઓને સપ્લાય કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ પેટ્રોલમાં 20 ટકા સુધીના ઇથેનોલ મિશ્રણ (Ethanol Blending) માટે થાય છે. આ પહલથી દેશની અર્થવ્યવસ્થા, પર્યાવરણ અને ખેડૂતોને સીધો લાભ થઈ રહ્યો છે.

ગુજરાતમાં શેરડીથી આગળ વધી મકાઈ અને અનાજમાંથી ઇથેનોલનું પ્રોડક્શન, ગાડીઓમાં ગ્રીન એનર્જી અને ક્રૂડની આયાતમાં ઘટાડાનો માસ્ટરપ્લાન (EEtv Bharat Gujarat)

ઇથેનોલ ઉત્પાદનના મુખ્ય સ્ત્રોતો

ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે દેશમાં મુખ્યત્વે વિવિધ પાકો અને ધાન્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

શેરડી: ભારતમાં ઇથેનોલ બનાવવા માટેનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત શેરડીનો રસ અને તેમાંથી મળતી મોલાસીસ છે.

મકાઈ: વૈશ્વિક સ્તરે અને ખાસ કરીને અમેરિકામાં મકાઈનો ઉપયોગ ઇથેનોલ માટે સૌથી વધુ થાય છે. હવે ભારતમાં પણ તેનો વપરાશ ઝડપથી વધ્યો છે.

બગડેલું અનાજ: ખાવા માટે અયોગ્ય હોય તેવા ઘઉં, ડાંગર (ચોખા) અને જવમાંથી પણ ઇથેનોલ બનાવવામાં આવે છે.

અમદાવાદ નજીક ચિરીપાલ ગૃપે બનાવેલો ઈથેનોલ પ્લાન્ટ
અમદાવાદ નજીક ચિરીપાલ ગૃપે બનાવેલો ઈથેનોલ પ્લાન્ટ (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં અનાજ આધારિત ઇથેનોલ પ્લાન્ટ્સનો વિકાસ

ગુજરાત સરકારે 'ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન' (GAIC)ની નીતિઓ દ્વારા અનાજ આધારિત ઇથેનોલ પ્લાન્ટ્સને મોટું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. અમદાવાદ નજીક ચિરીપાલ ગૃપ દ્વારા કરોડોના રોકાણ સાથે 300 કિલોલીટર પ્રતિદિનની ક્ષમતા ધરાવતો મોટો ગ્રેઈન-બેઝ્ડ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે. આ પ્લાન્ટ ખુલ્લા બજારમાંથી મકાઈ, ચોખાની કણકી અને સરકારી ડેપોમાંથી ખાવા માટે અયોગ્ય અનાજ મેળવીને ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરે છે. ચિરીપાલ ગૃપની ટ્રુ ગ્રીન બાયો એનર્જી લીમીટેડના પ્રમોટર જ્યોતિપ્રકાશ ચિરીપાલ સાથે ETV ભારતની ટીમે કરેલી વિશેષ વાતચીત

જ્યોતિપ્રકાશ ચિરીપાલ, સંસ્થાપક, ટ્રુ ગ્રીન બાયો એનર્જી લીમીટેડ
જ્યોતિપ્રકાશ ચિરીપાલ, સંસ્થાપક, ટ્રુ ગ્રીન બાયો એનર્જી લીમીટેડ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રશ્ન: ઇથેનોલ બનાવવા કયા કાચા માલનો ઉપયોગ થાય છે અને તે ક્યાંથી આવે છે?

જવાબ: અમે મુખ્યત્વે ચોખાના ટુકડા (કણકી) અને મકાઈનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કાચો માલ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને બિહારથી મંગાવવામાં આવે છે. તૈયાર થયેલું ઇથેનોલ ગુજરાતમાં જ IOCL, HPCL અને BPCL જેવી ઓઇલ કંપનીઓને મોકલવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન: આ પ્રક્રિયામાં કઈ બાય-પ્રોડક્ટ્સ મળે છે?

જવાબ: મુખ્ય બે બાય-પ્રોડક્ટ્સ બને છે—DDGS (જે પોલ્ટ્રી, કેટલ ફીડ અને માછલીઓના ખોરાકમાં વપરાય છે) અને CO2 (જે બરફ બનાવવા તથા ઔદ્યોગિક સિલિન્ડરમાં વપરાય છે). આ તમામ બાય-પ્રોડક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે ઉપયોગી છે.

પ્રશ્ન: ખેડૂતો અને દેશની અર્થવ્યવસ્થાને આનાથી શું ફાયદો છે?

જવાબ: મકાઈ અમે સીધી ખેડૂતો પાસેથી ખરીદીએ છીએ અને ચોખાની કણકી વાપરીએ છીએ જે ખાવામાં વપરાતી નથી. માંગ વધતાં મકાઈનું ઉત્પાદન વધશે, જેનાથી ખેડૂતોની આવક વધશે. સાથે જ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટશે. 20 ટકા બ્લેન્ડિંગથી ગાડીઓનું પ્રદૂષણ પણ ઘટે છે.

પ્રશ્ન: ભવિષ્યમાં ઇથેનોલ ક્ષેત્રે શું શક્યતાઓ છે?

જવાબ: હાલ 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ થાય છે, પણ સરકારનું પ્લાનિંગ તેને નજીકના ભવિષ્યમાં 30 ટકા અને આગળ જતાં 85 થી 100 ટકા સુધી લઈ જવાનું છે. તે મુજબની ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કાર પણ બની રહી છે.

ખાંડના ભાવ અને ઇથેનોલ વચ્ચેનો સંબંધ: નિષ્ણાતોનો મત

જયેશ પટેલ, ખેડૂત અગ્રણી
જયેશ પટેલ, ખેડૂત અગ્રણી (Etv Bharat Gujarat)

બજારમાં ખાંડના વધતા ભાવને ઇથેનોલ ઉત્પાદન સાથે જોડવામાં આવે છે, પરંતુ આ બાબતે ક્ષેત્રના અગ્રણીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલ જણાવે છે કે, "ઇથેનોલ મુખ્યત્વે મોલાસીસમાંથી બને છે, જે સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીની બાય-પ્રોડક્ટ છે. શેરડીમાંથી ઇથેનોલ બનવાને અને ખાંડના ભાવ વધારાને કોઈ સંબંધ નથી. કેન્દ્ર સરકારનો પરિપત્ર છે કે સુગર ફેક્ટરીઓ ₹55 થી વધુના ભાવે ખાંડ ન વેચે, છતાં બજારમાં ખાંડ રૂપિયા 70 ની આસપાસ વેચાય છે. આ ઉછાળો વેપારીઓની સંગ્રહખોરી અને આભાસી તેજીના કારણે છે, જેનાથી ખેડૂતોને કોઈ સીધો ફાયદો થતો નથી."

-કેતન પટેલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, નેશનલ ફેડરેશન ઓફ કોઓપરેટિવ શુગર ફેક્ટરીઝ
-કેતન પટેલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, નેશનલ ફેડરેશન ઓફ કોઓપરેટિવ શુગર ફેક્ટરીઝ (Etv Bharat Gujarat)

"દેશમાં 30 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ શેરડી ઇથેનોલ માટે વપરાતી નથી. ફેક્ટરીઓને ઇથેનોલ કરતાં ખાંડના વેચાણમાં વધુ નફો મળતો હોવાથી ખાંડનું ઉત્પાદન છોડીને ઇથેનોલ બનાવાતું નથી. ગુજરાતમાં સુગર મીલો માત્ર શેરડીના મોલાસિસમાંથી જ ઇથેનોલ બનાવે છે, ધાન્યમાંથી નહીં. ખાંડના ભાવ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે જ્યારે ઇથેનોલનો ભાવ સરકાર દ્વારા નિયત થયેલો હોય છે." -કેતન પટેલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, નેશનલ ફેડરેશન ઓફ કોઓપરેટિવ શુગર ફેક્ટરીઝ

અહીંથી ઉત્પાદિત થતું ઈથેનોલને સીધું IOCL અને HPCL જેવી સરકારી તેલ કંપનીઓને સપ્લાય કરાય છે.
અહીંથી ઉત્પાદિત થતું ઈથેનોલને સીધું IOCL અને HPCL જેવી સરકારી તેલ કંપનીઓને સપ્લાય કરાય છે. (Etv Bharat Gujarat)

ભારતમાં ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ પર્યાવરણ સુરક્ષા અને ઊર્જા આત્મનિર્ભરતા તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. અનાજ અને મોલાસીસ આધારિત ઇથેનોલના ઉત્પાદનથી દેશની વિદેશી હૂંડિયામણની બચત થશે, પ્રદૂષણમાં ઘટાડો થશે અને ખેડૂતો માટે આવકના નવા દ્વાર ખુલશે. ઇથેનોલ અને ખાદ્ય સુરક્ષા વચ્ચે સંતુલન જાળવીને આગામી સમયમાં 100 ટકા બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલ તરફ આગળ વધવાનું ભારતનું સ્વપ્ન હવે સાકાર થતું દેખાઇ રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો

  1. Explained : 'ખાંડના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે', શું ઇથેનોલથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ?
  2. વાહનચાલકો માટે મોટા સમાચાર: 20%થી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા વાહનો અંગે સરકારનો મોટો નિર્ણય

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