અમરેલી શહેરમાં હેલિકોપ્ટરથી જાન આવતા લોકોમાં ભારે કુતુહલ
Published : February 10, 2026 at 3:12 PM IST
અમરેલી: અમરેલી શહેરમાં આજે એક અનોખો અને ભવ્ય લગ્ન પ્રસંગ જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં હેલિકોપ્ટર દ્વારા જાન પહોંચતા સમગ્ર શહેરમાં આકર્ષણ અને ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો હતો. જાફરાબાદ તાલુકાના નાના એવા લોઠપૂર ગામના વરરાજા હેલિકોપ્ટર મારફતે અમરેલી પહોંચ્યા હતા, જેને લઈને શહેરવાસીઓમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી.
ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણી અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ધીરુભાઈ ખુમાણના પુત્ર યુવરાજે પરંપરાગત ઘોડે ચડીને આવવાની રીતને બદલે આધુનિક અને ભવ્ય રીતે હેલિકોપ્ટર દ્વારા જાન લાવી અનોખી પરંપરાની શરૂઆત કરી હતી. હેલિકોપ્ટર અમરેલી શહેરમાં ઉતરતાં જ લોકો મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા અને આ દૃશ્યને પોતાના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
હેલિકોપ્ટરથી પહોંચેલી આ જાજરમાન જાન અમરેલીમાં વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. કાઠી ક્ષત્રિય સમાજમાં આ પ્રકારનો પ્રસંગ દુર્લભ હોવાને કારણે સમાજના લોકોમાં પણ ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. લગ્નોત્સવ નિમિત્તે ધીરુભાઈ ખુમાણના પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સવનો માહોલ છવાયો હતો.
આ ભવ્ય લગ્ન પ્રસંગે વેપાર જગતના અગ્રણીઓ તેમજ સ્થાનિક રાજકીય આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ શિસ્તબદ્ધ અને ભવ્ય રીતે યોજાયો હતો અને હેલિકોપ્ટર દ્વારા આવેલી જાન અમરેલી શહેર માટે યાદગાર પ્રસંગ બની રહી હતી.
