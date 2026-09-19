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ગુજરાતમાં આવેલું એશિયાનું સૌથી મોટું ગણેશજીનું મંદિર, જાણો કેવી રીતે મંદિર થયું નિર્માણ અને વિશેષતા

ચાર માળનું આ વિશાળ મંદિર 120 ફૂટ લંબાઈ, 71 ફૂટ ઉંચાઈ અને 80 ફૂટ પહોળાઈ ધરાવે છે. દૂરથી જ ભાવિકો ગણેશજીના દર્શન કરી શકે છે.

મહેમદાવાદમાં આવેલું સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર
મહેમદાવાદમાં આવેલું સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 12:47 PM IST

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ખેડા: મહેમદાવાદમાં વિશાળ ગણેશ આકાર ધરાવતું સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર આવેલું છે. ગણેશજીની મુખાકૃતિનું સ્થાપત્ય ધરાવતું આ અનોખું મંદિર એશિયાનું સૌથી મોટું ગણેશ આકાર મંદિર છે. ગજાનનની વિશાળ મુખાકૃતિ હોઈ ભાવિકોને દૂરથી જ ગણેશજીના દર્શન થઈ જાય છે.

સિદ્ધિવિનાયકમાં અપાર શ્રદ્ધા તેમજ મંદિરના વિશિષ્ઠ સ્થાપત્યને કારણે આ મંદિર ભાવિકોના વિશેષ આકર્ષણનુ કેન્દ્ર બન્યું છે. હાલ ગણપતિ ઉપાસનાનો ગણેશ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે જાણીએ આ અનોખા ગણેશ મંદિર વિશે…

ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદમાં આવેલું છે સિદ્ધીવિનાયક મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરની વિશેષતા

ખેડા જીલ્લાના મહેમદાવાદમાં અમદાવાદ-મહેમદાવાદ હાઈવે પર વાત્રક નદીના કિનારે ગણેશજીની મુખાકૃતિવાળું દેશનું આ સૌથી વિશાળ સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર આવેલું છે. જે મુખાકૃતિમાં મંદિરના ચાર માળ આવેલા છે. જેમાં ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયક બિરાજમાન છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં મંદિરનું ગર્ભગૃહ નીચે નહિ પરંતુ મંદિરના ચોથા માળે આવેલું છે. જ્યાં 56 ફૂટની ઉચાઈએ મંદિરના ચોથા માળે ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયકની પ્રતિમા સ્થાપિત થયેલી છે. ચાર માળનું આ વિશાળ મંદિર 120 ફૂટ લંબાઈ, 71 ફૂટ ઉંચાઈ અને 80 ફૂટ પહોળાઈ ધરાવે છે. દૂરથી જ અને બહારથી પણ ભાવિકો ગણેશજીના દર્શન કરી શકે તે માટે ગણેશ આકારમાં મંદિર બનાવાયુ છે.

ગણેશજીની મુખાકૃતિનું સ્થાપત્ય ધરાવતું મંદિર
ગણેશજીની મુખાકૃતિનું સ્થાપત્ય ધરાવતું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

માતાની શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી પ્રેરિત થઈ પુત્રએ બનાવ્યું મંદિર

અમદાવાદના પુરોહિત પરિવાર દ્વારા આ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. નરેન્દ્રભાઈ પુરોહિત દ્વારા તેમની માતા ડાહીબાની ભગવાન સિદ્ધિ વિનાયક પ્રત્યેની અપાર શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી પ્રેરિત થઈ આ મંદિરનુ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. સિદ્ધિ વિનાયકમાં ભારે શ્રદ્ધા ધરાવતા ડાહી બા નિયમિત રીતે મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરે દર્શન માટે જતા હતા.પરંતુ પછી સંજોગોવશાત્ તેઓ મંદિરે દર્શન કરવા જઈ શકતા નહોતા. ત્યારે નદી કિનારે સફેદ આંકડાનું વૃક્ષ હોય ત્યાં મંદિર બનાવવાનું ડાહીબાને સ્વપ્ન આવ્યું હતું.જે મુજબનું સ્થળ હોઈ અહીં આ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં મુંબઇના સિદ્ધિ વિનાયક મંદિરથી જયોત લાવી વાત્રક નદીના કિનારે અંદાજે રૂપિયા ૧૪ કરોડના ખર્ચે ૬ લાખ સ્કવેર ફીટના વિસ્તારમાં આ મંદિર બનાવાયુ છે.મંદિરનું નિર્માણ પણ વિશિષ્ટ રીતે કરાયું છે.જેનું નિર્માણ કાર્ય એક વર્ષ સુધી ચાલ્યું હતું.

બાપ્પાના દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળું
બાપ્પાના દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળું (Etv Bharat Gujarat)

મનોકામના પૂરી કરવા સાથીયો કરવાની માન્યતા

મંગળવાર તથા ગણેશ ચતુર્થી તેમજ ગણેશ મહોત્સવ અને વિવિધ તહેવારો દરમ્યાન અહીં મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ દર્શને ઉમટે છે. મનોકામના પૂરી કરવા ભાવિકોમાં અનાજથી સાથિયો કરવાની માન્યતા છે. જે મુજબ ભાવિક અનાજથી અહીં ઉંધો સાથિયો કરી પોતાની મનોકામના પૂરી કરવા માનતા રાખે છે. મનોકામના પૂરી થાય ત્યારે મંદિરે આવી છતો સાથિયો કરે છે. અનોખું સ્થાપત્ય ધરાવતું આ ભવ્ય મંદિર આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન દેવસ્થાન બનવા સાથે લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળ પણ બન્યું છે.

ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદમાં આવેલું છે સિદ્ધીવિનાયક મંદિર
ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદમાં આવેલું છે સિદ્ધીવિનાયક મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના પૂજારી જીગ્નેશ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે શ્રી ગણેશજીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે, એટલે અહીં ભાવિક ભક્તોની ભીડ જોવા મળે છે. લોકો પોતાના મનોરથ પુરા કરવા અહી સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાનમાં ઉંધો સાથીયો કરી અને જ્યારે મનોકામના પૂરી થાય ત્યારે છતો સાથીયો કરે છે. સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાનમાં લોકો પોતાની જે પણ મનોકામના માંગે છે એ દાદા પૂરી કરે છે. ડાહીબાને એક સ્વપ્ન આવ્યું હતું કે, તેઓ પહેલા સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાન મુંબઈ દર્શન કરવા જતા હતા. પરંતુ પછી પરિસ્થિતિને લઈ તેઓ ત્યાં જઈ શકતા નહોતા. એટલે દાદાએ ખુદ સપનામાં આવી કહ્યું કે હું ત્યાં આવીશ. તેમના સપનામાં એક આંકડાનું વન દેખાયુ.હાલ આ મંદિર તે આંકડાનું વનમાં છે, તેમાં આંકડાનું મુખ્ય વૃક્ષ હાલ મંદિરના પ્રવેશ દ્વારા પાસે છે. આ સપના વિશે તેમણે તેમના પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ પુરોહિતને વાત કરી અને એમણે આ મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું. આ એશિયાનું સૌથી મોટું ગણેશ આકારનું મંદિર છે.ગણેશ આકાર મંદિર બનાવવાનું કારણ એ છે કે બહારથી જ ગણપતિ દાદાના દર્શન થઈ શકે.

અહીં દર્શન કરવા માટે આવેલા શ્રદ્ધાળુ લક્ષ્મીબેને જણાવ્યું હતું કે, ગણપતિ દાદાના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે શુભ દિવસમાં મારા બાબાનું એક સરસ કામ થયુ અને આગળ પણ મારા બહુ બધા કાર્યો થયા છે. મારો દિકરો વિદેશ રહેતો હતો ત્યાંથી અહીં આવ્યો તો નોકરી માટે સ્ટ્રગલ કરવી પડતી હતી. મે દાદાની માનતા માની કે થઈ જશે તો અમે અહીં આવીશું.આગળ પણ અમે

આવ્યા હતા. અમારૂ કાર્ય પરિપૂર્ણ થયું હતું. આજે મારા દિકરાને લઈને જ આવી છું.સાથીયો સીધો કરી દાદાને અર્પણ કરવા આવ્યા છીએ મારી શ્રદ્ધા ફળી છે.આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ તો દાદા આપણું બધું જ કાર્ય કરે છે.

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  2. ગુજરાતનું એક માત્ર એવું મંદિર, જ્યાં એક દંત વાળા ગણેશજી સર્પની જનોઈ ધારણ કરીને બિરાજમાન છે

TAGGED:

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