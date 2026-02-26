ગાજરે વધાર્યું જુનાગઢનું ગૌરવ, ભારત સરકારે ખામધ્રોળના મધુવન ગાજરને આપી પેટર્ન, જાણો વિશેષતા
Published : February 26, 2026 at 4:27 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢનું ગાજર હવે સમગ્ર ભારતમાં પેટર્ન મેળવનાર શાકભાજી તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું છે. ભારત સરકારના કૃષિ વિભાગ દ્વારા PPVFRA વિભાગે ખામધ્રોળના મધુવન ગાજરને પેટર્ન આપી છે.
સ્વાદ અને કદની સાથે તે વિટામીન એ અન્ય ગાજરની સરખામણી સૌથી વધુ જોવા મળતા મધુવન ગાજરને પેટર્ન આપવામાં આવી છે. હવેથી આ નામ સાથે ઉત્પાદક અરવિંદભાઈ મારવાણીયા સમગ્ર ભારતમાં ગાજરના બિયારણનું વેચાણ અને ઉત્પાદન કરવાના અબાધિત હકો ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.
જૂનાગઢના ગાજરને મળી પેટર્ન
જૂનાગઢનો ખામધ્રોળ વિસ્તાર ગાજરની ખેતી માટે નવાબના સમય પૂર્વેથી જ ખૂબ જ પ્રખ્યાત માનવામાં આવે છે. અહી થતું ગાજર સ્વાદ, તેનો રંગ અને વિટામિન એની દ્રષ્ટિએ અન્ય ગાજર કરતા સૌથી વિશેષ ગુણવત્તા ધરાવે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સરકારના કૃષિ વિભાગ અંતર્ગત આવતા PPVFRA એટલે કે પ્લાન્ટ પ્રોટેકશન વેરાઈટી ઓફ ફાર્મર રાઈટ્સ દ્વારા ગાજરને પેટર્ન આપવામાં આવી છે. હવેથી ખામધ્રોળનું ગાજર સમગ્ર ભારતમાં મધુવનના નામથી તેના ઉત્પાદક અરવિંદભાઈ મારવાણીયા બીજ અને ગાજરનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરી શકશે. આ નામથી હવે અન્ય કોઈ ગાજરના ઉત્પાદક પોતાનું નામ કે તેનું ઉત્પાદન બજારમાં નહીં રાખી શકે.
2019માં મળ્યો પદ્મશ્રી
પાછલી એક સદીથી ગાજરની ખેતી સાથે સંકળાયેલા અને ખામધ્રોળ વિસ્તારમાં રહેતા 95 વર્ષના વલ્લભભાઈ મારવાણિયાને વર્ષ 2019માં પરંપરાગત રીતે ગાજરની સંશોધિત ખેતી કરવા બદલ પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે વલ્લભભાઈ મારવાણીયાને પદ્મશ્રી એવોર્ડ એનાયત કર્યો હતો. ત્યાર બાદ છઠ્ઠી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે આ ગાજરને પેટર્ન મળતા હવે તે ભારતમાં વિશેષ પ્રકારની ઓળખ ધરાવતું ગાજર બની ચૂક્યું છે.
અરવિંદભાઈ મારવાણીયાએ આપ્યો પ્રતિભાવ
વલ્લભભાઈ મારવાણીયા બાદ પરંપરાગત રીતે ગાજરની ખેતીમાં જોડાયેલા અરવિંદભાઈ મારવાણીયાએ ઇટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, તેમનો પરિવાર પાછલી એક સદીથી ગાજરની ખેતી સાથે સંકળાયેલો છે, તેમના દાદા પણ ગાજરની ખેતી કરતા હતા જેને કારણે ગાજરે તેમના પરિવારને અને જૂનાગઢને પદ્મશ્રી સન્માન અપાવ્યું છે, હવે જ્યારે મધુવન ગાજરને પેટર્ન મળી ગઈ છે, ત્યારે તે સોનામાં સુગંધ ભળવા જેવું કામ થયું છે.
ભારત સરકારના કૃષિ વિભાગ અંતર્ગતના વિભાગો દ્વારા તેમના ગાજરના બિયારણને ગુજરાત બહાર અન્ય બે રાજ્યોમાં વાવેતર કર્યું, ત્યાં તેનું ઉત્પાદન અને તેના સ્વાદ અને રંગને લઈને પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા. આ સિવાય કૃષિ વિભાગની લેબોરેટરીમાં પણ ગાજરના બીજનું સંશોધન અને તેને ત્યાં પણ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. આ તમામ તબક્કામાં ખામધ્રોળનું ગાજર ભારતના અન્ય ગાજરો કરતા વિશેષ જોવા મળ્યું, જેના કારણે તેને પેટર્ન આપવામાં આવી છે.
કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડો.વી.પી ચોવટીયાએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જૂનાગઢના ગાજરને પહેલા પદ્મશ્રી અને ત્યારબાદ પેટર્ન મળવાને લઈને જૂનાગઢમાં શાકભાજીની ખેતીના સંશોધન કાર્યમાં એક અલગ ઊભી કરી છે, સામાન્ય રીતે ગાજર આજથી ચાર-પાંચ દાયકા પૂર્વે પશુનો આહાર માનવામાં આવતો હતો. પરંતુ ધીમેધીમે હવે તે શાકભાજી અને ખાસ કરીને શિયાળાના સમયમાં પ્રત્યેક ઘરમાં કચુંબર કે ગાજરના હલવા તરીકે પ્રસ્થાપિત થયુ છે.
ખામધ્રોળના ગાજરમાં અન્ય ગાજર કરતા વિટામીન એનું પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળ્યું. આકારમાં સૌથી લાંબા અને કલરમાં પણ એકદમ રતાશ પડતા ગાજર જોવા મળ્યા. જેના કારણે ભારત સરકારના કૃષિ વિભાગ અંતર્ગત આવતા વિભાગોએ મધુવન ગાજર ને પેટર્ન આપી છે હવેથી ખેડૂત અરવિંદભાઈ મારવાણીયા ગાજર અને તેના બીજ નું ઉત્પાદન અને તેનું વેચાણ ભારતના કોઈ પણ ખેડૂતને કરી શકશે.