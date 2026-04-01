દર વર્ષે ચોમાસામાં ડૂબી જતો ઘેડ વિસ્તાર, કેમ દૂર થતી નથી દાયકાઓ જૂની સમસ્યા ? સાંભળો ઘેડના લોકોની વાત
દાયકાઓ જુની ઘેડની સમસ્યા શા માટે દૂર થતી નથી ? સામાન્ય લોકો અને ખેડૂતોએ પણ સરકારી સહાય ન મળી હોવાનો વસવસો વ્યક્ત કર્યો છે.
Published : April 1, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:21 AM IST
જુનાગઢ/પોરબંદર: ઘેડ ભૌગોલિક રીતે રકાબી જેવો આ પ્રદેશ દરિયાથી ખૂબ નીચાણ વાળો વિસ્તાર દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ઓજત, ભાદર, સાબલી મધુવતી અને ગીરમાંથી નીકળતી નાની મોટી નદીઓને કારણે માણાવદર, માંગરોળ, કુતીયાણા, કેશોદ, વંથલી, રાણાવાવ વિસ્તારના 20 કરતાં વધારે ગામો વગર વરસાદે પૂરની સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે.
જેને કારણે ઘેડના મોટા ભાગના ગામો અને ખેડૂતો વગર વરસાદે આવતાં પૂરની વિકટ સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. જેનો હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિકાલ ના આવતા ઘેડના લોકો અને ખેડૂતો સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ આવે તેવી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ત્રણ દાયકા જુની ઘેડની સમસ્યા આજે પણ યથાવત
જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાને સાંકળતો ઘેડ વિસ્તાર આજે ત્રણ દાયકા કરતા પણ વધારે જૂની સમસ્યા માંથી બહાર નીકળવા માટે મથામણ કરી રહ્યો છે. આજથી એકાદ દસકા પૂર્વે 25,000 હેક્ટર વિસ્તાર ચોમાસા દરમિયાન વગર વરસાદે પૂરની સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો હતો. સૌથી મોટો વધારો થયો છે, અને આજના દિવસે સમગ્ર ઘેડ વિસ્તારનો અંદાજિત 1,20,000 હેક્ટર કરતા પણ વધારે વિસ્તાર ચોમાસા દરમિયાન પૂરની સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે. જેની વિકટ સ્થિતિમાં દર વર્ષે થોડો ઘણો વધારો થઈ રહ્યો છે. જેમાં નવા નવા ગામોનો પણ સમાવેશ થાય છે, પરંતુ આ સમસ્યા ઓછી થવાને બદલે ઘેડને અજગરી ભરડો લેતી હોય તેવું સ્થાનિક લોકો માની રહ્યા છે.
આજથી 20 વર્ષ પૂર્વેની સ્થિતિ બિલકુલ અલગ
આજથી 20 વર્ષ પૂર્વે ઘેડની સ્થિતિ જેટલી આજે વિકટ અને મુશ્કેલ છે તેટલી સરળ જોવા મળતી હતી, પરંતુ ધીમે ધીમે જેમ જેમ વર્ષો આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ ઘેડની સ્થિતિ વધુ મુશ્કેલ ભરી બનતી ગઈ. 20 વર્ષ પૂર્વે ઘેડમાંથી પસાર થતી ઓજત જેવી સૌથી મોટી અને મધુવંતી અને સાબલી જેવી અનેક નાની-નાની નદીઓ કાંઠા વગરની હોવાને કારણે ચોમાસામાં પડેલા વરસાદથી વરસાદનું પાણી સમતલ રીતે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં વહી જતુ હતુ પરંતુ આજે નદીઓ કાંઠા વાળી થવાને કારણે તે છીછરી બની તેમજ દર વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ અને તેની તીવ્રતા માં અચોક્કસ વધારો થયો જેને કારણે એક દિવસમાં પડતો વરસાદ એક કે બે કલાકમાં પડી જાય છે. જેથી નદીની પાણી સંગ્રહ કરવાની સ્થિતિ ઘટી જાય છે જેને કારણે નદીના પટ વિસ્તારમાં આવતા ખેતરો અને ગામો વરસાદી પૂરના પાણીથી જળબંબાકાર બની જાય છે
સરકારી સહાય અને રાહત પેકેજ
દર વર્ષે ઘેડમાં આવતા વરસાદી પુરને કારણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પુર રાહત સહાય અને રાહત પેકેજની જાહેરાતો કરવામાં આવે છે વર્ષ 2025માં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે ઘેડની પુરગ્રસ્ત સ્થિતિ માંથી બહાર કાઢવા માટે 1500 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા હોવાની વિગતો પણ સામે આવી હતી, જેમાંથી 139 કરોડના કામો રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની એજન્સીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં નદીના પ્રવાહ વિસ્તાર માંથી જાડી જાખરા અને જંગલો સાફ કરવા તેમજ જે વિસ્તાર માંથી અને અન્ય નદીઓ પસાર થાય છે, તેના પુલમા પાણીનો પ્રવાહ કોઈ પ્રકારનો અવરોધ ઊભો ન થાય તે રીતે સફાઈ કરવા માટે ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં ઘેડ વિસ્તારમાં આવેલા પૂર બાદ સરકાર દ્વારા કેસડોલ અને ઘરવખરીના નુકસાનને લઈને ત્રણ દિવસના લેખાજોખા કરીને ઘરમાં કમાનર પ્રત્યેક વ્યક્તિને એક દિવસના 300 અને મહત્તમ ત્રણ દિવસની મર્યાદામાં કેસડોલ ચૂકવવામાં આવે છે. પૂરની સ્થિતિમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવતા લોકોને ભોજનની વ્યવસ્થા પણ સરકારી તંત્ર દ્વારા થતી હોય છે. વધુમાં ઘેડ વિસ્તારમાં પૂરના પાણીથી જ ખેતીની જમીન અને પાકોને નુકસાન થાય છે. તેનો રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની એજન્સીઓ દ્વારા સર્વે કરીને પ્રતિ હેક્ટરે 12,500 એમ મહત્તમ બે હેક્ટરની મર્યાદામાં ખેડૂતોને 25,000 ચૂકવવાની યોજના પણ સરકારે અમલમાં મૂકી છે.
ભૌગોલિક રીતે બે વિભાગમાં વિભાજીત
ભૌગોલિક રીતે જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાનો ઘેડ વિસ્તાર બે વિભાગમાં વિભાજીત થાય છે. કેશોદ, માંગરોળ અને વંથલી તેમજ માણાવદર, કુતિયાણા અને રાણાવાવ વિસ્તારનો ઘેડ વિસ્તાર ભૌગોલિક રીતે અલગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. કુતીયાણા,રાણાવાવ અને માણાવદર પંથકનો ઘેડ વિસ્તાર સપાટ મેદાન ધરાવતો વિસ્તાર છે, તો માંગરોળ, કેશોદ અને વંથલીનો ઘેડ વિસ્તાર ઊંચાણ નીચાણ વાળો હોવાને કારણે આ બંને ઘેડ વિસ્તારની સમસ્યા એક છે, પરંતુ તેનું નિરાકરણ આજે પણ અલગ-અલગ કરવું પડે તેવી સ્થિતિ છે. માંગરોળ, કેશોદ અને વંથલી તાલુકાના ઘેડના ગામોમાં સમસ્યાના નિરાકરણ માટે જે એક્શન પ્લાન અને યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી શકે છે. આ જ યોજના અને એક્શન પ્લાન કુતિયાણા, રાણાવાવ અને માણાવદર વિસ્તારના ઘેડને બિન ઉપયોગી બને તેવી સ્થિતિ પણ ઊભી થાય છે.
ઘેડમાં થતા ધોરીમાર્ગોને કારણે પણ કેટલીક સમસ્યા
પોરબંદર થી સોમનાથ સુધીનો કોસ્ટલ હાઈવે જે ઘેડના કેટલાક ગામો માંથી પસાર થાય છે, અથવા તો ઘેડને બે વિસ્તારમાં વિભાજીત કરે છે, આવા વિસ્તારો માંથી પસાર થતો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ જમીનના લેવલ કરતાં ઘણો ઊંચો બની રહ્યો છે, જેના કારણે જે વિસ્તાર માંથી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પસાર થઈ રહ્યો છે, ત્યાંથી વરસાદી પાણીનો કોઈ સીધો નિકાલ થવો શક્ય નથી. જેના કારણે જેતે વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાય છે, તેનો કુદરતી રીતે કોઈ પણ પ્રકારનો નિકાલ થતો નથી, જેથી ઘેડ પૂરની સ્થિતિમાં ફસાતું જાય છે. વધુમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે નદીઓમાં આવેલા ઘોડાપૂરને કારણે પણ નદીના પાળાઓ તૂટવાથી પાણીનો પ્રવાહ અનિયંત્રિત બનીને ખેતરો અને ગામોને જળબંબાકાર કરી મૂકે છે. વધુમાં ઘેડની ભૌગોલિક સ્થિતિ દરિયાની સપાટી કરતાં નીચી હોવાને કારણે ઘેડમાંથી પાણી કોઈ પણ રીતે દરિયાઈ વિસ્તાર તરફ આગળ વધારવાની યોજના બને તો ઘેડમાં વરસાદી પૂરની સ્થિતિ ઓછી થઈ શકે છે.
ઘેડ વિસ્તારના ખેડૂતોએ અને લોકો નો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના બાલાગામ ટીનમસ આખા ઘેડ, બગસરા, ફુલરામાં કડછ, મંડોર, ભાખરોડા, ખોડાદર, મેખડી, ટીનમસ, સરાડીયા, બામણાસા, ઓછા મૈયારી, મિતરાડા જેવા અંદાજિત 25 થી 30 જેટલા ગામો ઘેડ પ્રદેશોમાં આજે પણ પૂરની સમસ્યા જેમની તેમ જોવા મળે છે. પાછલા ચાર-પાંચ વર્ષથી ઘેડમાં પૂરની સ્થિતિ બાદ સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયા, ગુજરાતના સિંચાઈ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયા અને વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાની સાથે મુખ્યપ્રધાન અને રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા અવારનવાર મુલાકાતો થતી રહે છે. નેતાઓની મુલાકાતો બાદ હજારો કરોડના ઘેડના વિકાસને લઈને પેકેજો જાહેર કરવામાં આવે છે, પરંતુ દર ચોમાસે આવેલા પુર બાદ નવા ચોમાસાનું પુર સરકારની આ જાહેરાતને જાણે કે પૂરના પાણીમાં ડુબાડીને દૂર લઈ જતું હોય તે પ્રકારે ગામમાં કોઈ નક્કર કામો થતા નથી. જેને કારણે ઘેડ પંથક આજે પણ પૂરની વિકટ સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે, આવો પ્રતિભાવ ઘેડના અસરગ્રસ્ત ગામ લોકો અને ખેડૂતોએ આપ્યો છે.
ઘેડના લોકોની નજરે સમસ્યાનું નિરાકરણ
ઘેડના લોકોની નજરે ઘેડની સમસ્યાનું સમાધાન પણ જોવા મળી શકે છે, જે રીતે આજથી 20 વર્ષ પૂર્વે નદીઓ કાંઠા વગરની હતી તેવી બનાવવામાં આવે તો પૂરનું પાણી જમીનને સમાંતર વહી જાય આવી એક સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. આજથી 20 વર્ષ પૂર્વે આજ સ્થિતિ હતી જેને કારણે ચોમાસામાં પૂરની સ્થિતિનું એકદમ સામાન્ય નિર્માણ થતું હતું. વધુમાં ઘેડ વિસ્તારમાં આવેલા નાના નાના પુલને આજની સ્થિતિએ 1 થી 2 મીટર ઊંચા બનાવી દેવામાં આવે તો તેમાંથી પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ સરળતાથી પસાર થઈ શકે છે, જેથી પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે અવરોધ ઓછો થતાં પાણીનો ભરાવો ઓછો થઈ શકે છે. આજે નદીના કાંઠાની સમાંતર અને બરોબર ખેતરો જોવા મળે છે, જેને કારણે નદી કાંઠા વગરની થતા પૂરનું પાણી સમાંતર રીતે ખેતરોમાં વહેતું જાય છે, જેથી તે સૌથી વધારે વિસ્તારને અસર કરી રહ્યું છે.
વરસાદનું પ્રમાણ અને તીવ્રતામાં વધારો પણ એક કારણ
ઘેડમાં દર વર્ષે વરસાદી પૂરની સ્થિતિ વધી રહી છે, તેની પાછળ વરસાદનું પ્રમાણ અને તેની તીવ્રતાને પણ એક કારણ માનવામાં આવે છે. આજથી એક દશકા પૂર્વે ની વાત કરીએ તો ધીમીધારે પડતો 24 કલાકનો વરસાદ પણ ઘેડ માટે નુકસાનકારક સાબિત થતો ન હતો, તેની પાછળનું કારણ એ હતું કે એકદમ ધીમીધારે વરસાદ પડતા વરસાદનું મોટાભાગનું પાણી જમીનમાં શોષાઈ જતું હતું, હવે આજે વિપરીત પરિસ્થિતિ એ ઉભી થઈ છે કે, આજથી દસ વર્ષ પૂર્વે 24 કલાકમાં જેટલો વરસાદ પડતો હતો તેટલો જ વરસાદ આજે એકાદ-બે કલાકમાં અને ખૂબ તીવ્ર ગતિએ પડે છે, જેને કારણે જમીનમાં પાણી શોષાવવાની પ્રક્રિયા ખૂબ ધીમી થાય છે, જેથી વરસાદનું પાણી નદીમાં પૂરના પ્રવાહ તરીકે આગળ વધે છે, જેથી ઘેડના લોકો અને ખેડૂતોને તે નુકસાન કરી રહ્યું છે.