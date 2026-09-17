તારાપુરની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સજા, જાણો 3 વર્ષ પહેલાં શું બન્યું હતું ?
અડાલજ પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.30 હજારનો દંડ ફટકાર્યો છે, સાથે જ સગીરાને 4 લાખ વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો છે.
Published : September 17, 2026 at 12:57 PM IST
ગાંધીનગર: અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા સગીરા સાથે દુષ્કર્મના ગંભીર પોક્સો કેસમાં ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે આરોપી હર્ષિલ કરણસિંહ રાણાને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે આરોપીને કુલ 30 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકારવા ઉપરાંત જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ મારફતે ભોગ બનનાર સગીરાને 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચુકવવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે.
આરોપી સગીરાને ભગાડી હરિયાણાના સોનીપત લઈ ગયો
અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુના મુજબ, બનાવ સમયે ભોગ બનનાર સગીરાની ઉંમર માત્ર 14 વર્ષ અને 5 માસ હતી. તા.29 નવેમ્બર 2023ના રોજ રાત્રે 12:35 વાગ્યા બાદ આરોપી હર્ષિલ રાણાએ સગીરાને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી લલચાવી-ફોસલાવી તેના ભગાડી ગયો હતી. ત્યારબાદ સગીરાને તારાપુર ગામની સીમમાં આવેલી વિહાન રેસિડન્સીના શોપ નં.2માંથી હરિયાણાના સોનીપત જિલ્લાના ગન્નૌર ખાતે લઈ ગયો હતો.
સોનીપતમાં મકાન ભાડે રાખી અનેક વખત આચર્યુ દુષ્કર્મ
આરોપીએ ગન્નૌરની સુનાર ગલી વિસ્તારમાં મકાન ભાડે રાખ્યું હતું. જ્યાં સગીરા સાથે આશરે ત્રણ મહિના સુધી રહેતા તેણે સગીર વયની હોવાનું જાણતા હોવા છતાં તેની સાથે અવારનવાર શરીર સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો કેસ હતો. સમગ્ર બનાવ અંગે ભોગ બનનારના પિતાએ અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં ચાલ્યો કેસ
ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. કેસ પોક્સો કેસ નં.21/2024 તરીકે બીજા એડિશનલ સેશન્સ જજ એસ.વી. શર્માની કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો. ટ્રાયલ દરમિયાન ભોગ બનનાર સહિત અન્ય સાહેદોની જુબાની લેવામાં આવી હતી.
કોર્ટમાં સરકારી વકીલે કરી ધારદાર દલીલો
સરકાર તરફે સરકારી વકીલ સુનિલ એસ. પંડ્યાએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલો રજૂ કરી હતી. સગીરા માત્ર 14 વર્ષ અને 5 માસની હોવાનું તેમજ આરોપીએ તેને લલચાવી-ફોસલાવી ભગાડી જઈ ત્રણ મહિના સુધી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની રજૂઆત કરી આરોપીને કડક સજા અને દંડ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
દલીલો અને પુરાવાના આધારે આરોપી દોષી સાબીત થયો
દલીલો અને પુરાવાઓને ધ્યાને લઈ કોર્ટે તા.16 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આરોપી હર્ષિલ કરણસિંહ રાણાને IPC કલમ 363 હેઠળ 1 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજારનો દંડ તથા દંડ ન ભરે તો વધુ 15 દિવસની સાદી કેદની સજા ફટકારી હતી. IPC કલમ 366 હેઠળ 3 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજારનો દંડ તથા દંડ ન ભરે તો વધુ 15 દિવસની સાદી કેદનો હુકમ કર્યો હતો.
કોર્ટે આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ ફટકારી
આ ઉપરાંત પોક્સો એક્ટની કલમ 4 અને 6 હેઠળ આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજારનો દંડ તથા દંડ ન ભરે તો વધુ 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા સંભળાવવામાં આવી છે. આમ આરોપીને પોક્સો સહિતની કલમોમાં સજા ફટકારવામાં આવી છે. સાથે જ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ મારફતે ભોગ બનનાર સગીરાને રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ કોર્ટ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
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