આ ગામના 162 બાળકોનું ભવિષ્ય અદ્ધરતાલ, 8 મહિનાથી ખાનગી ઘરના રૂમ અને વાડીમાં ભણવા મજબૂર
સરકારનો નારો: 'ભણશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત', પણ વાસ્તવિકતા અલગ
Published : February 6, 2026 at 8:21 PM IST
મહેસાણા: એક તરફ સરકાર 'ભણશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત' ના નારા લગાવે છે ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના હેડુવા હનુમંત ગામની વાસ્તવિકતા કઈક અલગ જ ચિત્ર રજૂ કરી રહી છે. અહીં બાળકોને ભણવા માટે શાળાનું મકાન નસીબ નથી થઈ રહ્યું. છેલ્લા 8 મહિનાથી 160 થી વધુ બાળકો ક્યારેક ઝાડ નીચે તો ક્યારેક કોઈના ઓટલે બેસીને અક્ષરજ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે. શાળા જર્જરિત જાહેર કરતા ખાલી કરી દેવાઈ છે, પણ નવું મકાન ક્યાં અને ક્યારે બનાવવું તેના વિવાદમાં નિર્દોષ ભૂલકાઓનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઈ રહ્યું છે.
મહેસાણાના હેડુવા હનુમંત ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના આઠ જેટલા ઓરડા જર્જરિત જાહેર થતા તેને તોડી પાડવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે. શાળાના આચાર્ય કમલેશ પરમારના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા આઠ મહિનાથી ડેમેજ સર્ટિફિકેટ મળ્યા બાદ બાળકોને ગામના મંદિરના હોલમાં અને એસએમસી સભ્યોના ઘરે બે પાળીમાં ભણાવવાની ફરજ પડી રહી છે. જ્યાં એક મંદિર માટે બનાવાયેલ જગ્યામાં તો ક્યાંક કોઈના ઘરના ઓરડામાં શાળાના બાળકોને અભ્યાસ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓનો પણ અભાવ છે.
આ સમગ્ર મામલે તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી કૌશિક દેસાઈનું કહેવું છે કે, શાળાનું મકાન જર્જરિત હોવાથી બાળકોની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને ડેમેજ સર્ટિફિકેટ મેળવવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે મંદિરના હોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. નવા ઓરડાના નિર્માણ માટેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાલ કાર્યરત છે અને ટૂંક સમયમાં જ નવું મકાન બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી બાળકોને અન્ય કોઈ સારી વાડીમાં બેસાડી શકાય તે માટે પણ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. તો બીજી તરફ, ગામના પૂર્વ સરપંચ જગાજી ઠાકોર તંત્ર સામે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, આ ઓરડાઓ તેમણે જ બનાવડાવ્યા હતા અને તે હજુ પણ મજબૂત છે, છતાં તેને તોડી પાડવા માટે ખોટા સર્ટિફિકેટ લવાયા છે. વધુમાં, નવી શાળા જે જગ્યાએ બનાવવાનું આયોજન છે તે રોડ પર હોવાથી અકસ્માતનો ભય હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે.
તંત્ર અને ગ્રામજનો વચ્ચેના વિવાદમાં ભોગ તો આખરે નાના બાળકો જ બની રહ્યા છે. ભણવા માટે યોગ્ય છત ન હોવાને કારણે બાળકોનું શિક્ષણ બગડી રહ્યું છે. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે શું તંત્ર આ વિવાદનો જલ્દી ઉકેલ લાવશે? શું આ બાળકોને ફરી કાયમી વર્ગખંડો મળશે? હજુ જર્જરીત શાળાનું મકાન તોડ્યું નથી. ક્યારે જર્જરીત મકાન તૂટશે અને ક્યારે નવું મકાન બનશે ? ત્યાં સુધી બાળકોને આમ ગ્રામજનોના ઘરોમાં જ ભણવા મજબૂર થવું પડ્યું છે. ગ્રામજનોએ ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ સાથે કલેક્ટર કચેરીએ જઈ રજૂઆત કરી હતી, ત્યારબાદ ધારાસભ્યએ જૂની જગ્યાએ જ શાળા બનાવવાની સૂચના આપી છે.
