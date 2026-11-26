નવસારીમાં કરોડોના ખર્ચે બનાવેલા ફુવારા બન્યા શોભાના ગાંઠિયા! મનપાની કામગીરી સામે ઉભા થયા સવાલો
નવસારી શહેરમાં છેલ્લા છ મહિનાથી વધુ સમયથી બંધ હાલતમાં રહેલા ફુવારાઓ યોગ્ય જાળવણી અને સમારકામના અભાવે શોભાના ગાંઠીયા સમાન બની રહ્યાં છે.
Published : November 26, 2026 at 4:40 PM IST
નવસારીઃ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના સૌંદર્યીકરણ અને આધુનિકીકરણના નામે લાખો અને કરોડોના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલા આકર્ષક ફુવારા હાલ શોભાના ગાંઠિયા બની રહ્યા છે.
શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ડાન્સિંગ ફુવારા, રંગબેરંગી લાઈટિંગ અને આકર્ષક ડિઝાઇન સાથે ઊભી કરાયેલી સુવિધાઓ છેલ્લા છ મહિનાથી વધુ સમયથી બંધ હાલતમાં છે. યોગ્ય જાળવણી અને સમારકામના અભાવે શહેરની સુંદરતા વધારવા માટે કરાયેલો ખર્ચ જાણે નિરર્થક સાબિત થઈ રહ્યો છે.
મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યા બાદ નવસારીને સ્માર્ટ અને સુંદર શહેર બનાવવાના હેતુથી મુખ્ય સર્કલો તેમજ જાહેર સ્થળોએ ફુવારા બનાવવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતના સમયમાં આ ફુવારા નાગરિકો અને મુલાકાતીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા.
જોકે, સમય જતાં આ ફુવારા બંધ થઈ ગયા છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે છ મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં તેને ફરી કાર્યરત કરવા માટે કોઈ નક્કર કામગીરી નજરે પડતી નથી. જેને લઈને નવસારીના નાગરિકોમાં તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી વ્યાપી ગઈ છે.
"હું નવસારીમાં અવાર-નવાર ફરતો રહું છું, મહાનગર પાલિકા દ્વારા ઘણા દિવસથી, ઘણા સમયથી ઘણી જગ્યાઓ ઉપર, ઉનાળાના સમય દરમિયાન અને શહેરની શોભા માટે ફુવારાઓ લગાવવામાં આવ્યા હતાં. જોકે હાલના સમયમાં ઘણા ફુવારાઓ મૃતપ્રાય હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે, એટલે વગરકામના પડી રહ્યા છે. ઘણી જગ્યાએ ફુવારાઓ શોભાના ગાંઠીયા સમાન બની રહ્યાં છે. જો મહાનગર પાલિકા જનતા માટે આવા કરોડો રૂપિયા ખર્ચે કામગીરી કરતી હોય તો પછી આટલી બધી બેદરકારી શા માટે ? પૈસાનો ધુમાડો શા માટે ? તો આ બાબતે તકેદારી તો રાખવી જોઈએ એજ મહત્વની વાત છે, પ્રજાના ટેક્સના પૈસા વેડફાઈ નહીં તે વાતની પણ કાળજી રાખવી જોઈએ એ મહાનગર પાલિકાની ફરજમાં આવે છે" - પ્રદીપ ગડાનકુંશ,સ્થાનિક,નવસારી
એક તરફ અગાઉ બનાવેલા ફુવારા બંધ પડ્યા છે, તો બીજી તરફ નવા વિસ્તારોમાં ફુવારા બનાવવાના આયોજનની કામગીરી પણ આગળ વધી શકી નથી. ત્યારે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે કરોડોના ખર્ચે નવી સુવિધાઓ ઊભી કરવાની વાતો વચ્ચે હાલની મિલકતોની જાળવણી માટે મનપા પાસે શું વ્યવસ્થા છે?
શહેરના વિકાસ માટે સરકારી ગ્રાન્ટ અને પ્રજાના ટેક્સના નાણાંથી ઊભી કરાયેલી સુવિધાઓ લાંબા સમય સુધી કાર્યરત રહે તે જરૂરી છે. માત્ર પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ જ નહીં, પરંતુ તેની નિયમિત જાળવણી પણ તંત્રની જવાબદારી છે.
મહાનગર પાલિકાની સ્પષ્ટતા
"શહેરમાં બનાવાયેલા ફુવારાના મેઈન્ટેન્ટની કામગીરી કોઈને સોંપાઈ નથી. ટૂંક સમયમાં આવા ફુવારાના મેઈન્ટેનન્સની કામગીરી હાથ ધરવાના છે. મ્યુઝિકલ ફુવારો પણ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. બાકીની કામગીરી નવા વર્ષથી શરૂ થઈ જશે." -જયેશ ઉપાધ્યાય, કમિશનર, નવસારી મહાનગરપાલિકા
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