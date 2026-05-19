ધારી હેઠળની જસાધાર રેન્જમાં વર્ષોથી ચાલી રહેલા વન જમીન વિવાદનો અંત, સુપ્રીમકોર્ટે વનવિભાગની કરી તરફેણ

સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચેલો કેસ ફગાવાતા જસાધારની વિવાદિત જમીન વન વિભાગે પરત સંભાળી લીધી છે.

Published : May 19, 2026 at 8:07 AM IST

અમરેલી: ગીર(પૂર્વ) વન વિભાગ ધારી હેઠળની જસાધાર રેન્જમાં વર્ષોથી ચાલી રહેલા વન જમીન વિવાદનો અંત આવ્યો છે. ગીરગઢડા તાલુકાના જસાધાર ફોરેસ્ટ સેટલમેન્ટ ગામની સર્વે નં.૨૧ વાળી અંદાજે ૨૨.૨૦ ગુઠા જમીન મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ચાલેલી કાનૂની લડત બાદ આખરે વન વિભાગના પક્ષમાં નિર્ણય આવતા જમીન વન વિભાગે પરત સંભાળી લીધી છે.

મળતી માહિતી મુજબ જસાધાર ફોરેસ્ટ સેટલમેન્ટ ખાતા નં.૨૪ હેઠળ આવેલી આ જમીનમાં શરતભંગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે અન્ય લોકોને વાવેતર માટે આપવાનો આરોપ હતો. મામલો વર્ષ 1989માં વેરાવળ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. ત્યારબાદ નામદાર સિવિલ જજ (સી.ડી.) વેરાવળ કોર્ટ દ્વારા તા.૩૦-૦૮-૨૦૦૨ના રોજ વાદીનો દાવો ફગાવી દેવામાં આવ્યો હતો.

ત્યારબાદ મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં SECOND APPEAL NO.78/2004 તરીકે દાખલ થયો હતો, જ્યાં પણ તા.૨૩-૦૧-૨૦૨૬ના રોજ હાઈકોર્ટ દ્વારા વાદીનો દાવો ડીસમિસ કરવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટના નિર્ણય બાદ વાદી દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં Special Leave Petition (Civil) No.13406/2026 દાખલ કરવામાં આવી હતી. જોકે તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૬ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે પણ વાદીનો દાવો ફગાવી દીધો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ વન સંરક્ષક ડો.રામ રતન નાલા (ભા.વ.સે.) તથા નાયબ વન સંરક્ષક ગીર(પૂર્વ) વન વિભાગ ઘારી વિકાસ યાદવ (ભા.વ.સે.)ના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી.

મદદનીશ વન સંરક્ષક ઉના કે.પી. ભાટીયાની સીધી દેખરેખ હેઠળ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર જસાધાર, રેન્જ સ્ટાફ, બૃહદગીર ટાસ્કફોર્સ જુનાગઢ તથા અન્ય રેન્જના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની હાજરીમાં પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૬ના રોજ વિવાદિત જમીન ખાલસા કરી વન વિકાસ હેતુસર વન વિભાગે સત્તાવાર રીતે પરત કબ્જે લીધી હતી.

