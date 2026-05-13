ETV Bharat / state

મહુવામાં તપાસી એ બધી દુકાનનો માવો અખાદ્ય નીકળ્યો, 1169 કિલો માવાનો દાટીને કરાયો નાશ

ભાવનગર શહેરમાં SOG પોલીસ દ્વારા મહુવા શહેરમાં આવેલી વિવિધ પ્રકારની ડેરી ફાર્મની દુકાનોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. દરમિયાન મોટી માત્રામાં અખાદ્ય માવો ઝડપાયો હતો.

અધધ અખાદ્ય માવાનો નાશ કરાયો
અધધ અખાદ્ય માવાનો નાશ કરાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: શહેર અને જિલ્લામાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ થતું હોય છે. પરંતુ પોલીસ દ્વારા પણ નકલી ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓને લઈને ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા શહેરમાં વિવિધ અલગ-અલગ પ્રકારની ડેરી અને દુકાનોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આરોગ્ય વિભાગના ફૂડ સેફટી ઇન્સ્પેક્ટરને સાથે રાખીને તપાસ કરતા મોટી માત્રામાં શંકાસ્પદ નકલી ખાદ્ય માવાનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. જેથી ધોરણસર નિયમોનું પાલન નહીં થતાં તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

મહુવામાં તપાસી એ બધી દુકાનનો માવો અખાદ્ય નીકળ્યો
મહુવામાં તપાસી એ બધી દુકાનનો માવો અખાદ્ય નીકળ્યો (Etv Bharat Gujarat)

SOG પોલીસે સેફ્ટી ફૂડ ઈન્સ્પેક્ટરને સાથે રાખી કરી તપાસ

લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધા ચેડા થતા હોય ત્યારે ખાદ્ય ચીજોના તપાસને લઈને પોલીસ પણ મેદાનમાં છે. ભાવનગર શહેરમાં SOG પોલીસ દ્વારા મહુવા શહેરમાં આવેલી વિવિધ પ્રકારની ડેરી ફાર્મની દુકાનોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર એન.એસ.સરવૈયાને સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા

મહુવા શહેરમાં ચાર જેટલી દુકાનોમાં પોલીસે તપાસ કરતા આરોગ્ય વિભાગના નિયમોનું જાહેર ઉલ્લંઘન અને ખાદ્ય માવાનો જથ્થો શંકાસ્પદ મળી આવતા ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

મોટી માત્રામાં શંકાસ્પદ નકલી ખાદ્યમાવાનો જથ્થો ઝડપાયો
મોટી માત્રામાં શંકાસ્પદ નકલી ખાદ્યમાવાનો જથ્થો ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

કઈ દુકાનોમાંથી કેટલો ઝડપાયો માવો

SOG પોલીસ અને ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા મહુવા શહેરમાં નેસવડ ચોકડી પાસેથી રામકૃષ્ણ ડેરી ફાર્મમાંથી 53,460 કિંમતનો 297 કિલો માવો મળી આવ્યો હતો. જ્યારે મહુવા લાતી બજાર આવેલી મધુરમ ડેરીમાંથી 34,400ની કિંમતનો 86 કિલોગ્રામ માવો મળ્યો. આ ઉપરાંત લાતી બજારમાં આવેલી શ્રીરામ ડેરીમાંથી 1,82,880 કિંમતનો 508 કિલો અખાદ્ય માવો અને મહુવા ગાંધીબાગ સ્થિત ગૌતમ ડેરીમાંથી 98,340ની કિંમતનો 298 કિલો માવો મળી આવ્યો.

મહુવામાં ચાર જેટલી દુકાનોમાં તંત્રએ કરી તપાસ
મહુવામાં ચાર જેટલી દુકાનોમાં તંત્રએ કરી તપાસ (Etv Bharat Gujarat)

કુલ 1,189 કિલો માવાનો નાશ કરાયો

આમ કુલ 1,189 કિલો માવો કે જેની કિંમત 3,69,80 થવા જાય છે, તે શંકાસ્પદ મળી આવતા અને આરોગ્ય વિભાગના નિયમોના પાલન અનુસાર નહીં હોવાને પગલે તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

SOG પોલીસે અને ફૂડ વિભાગની સંયુક્ત કામગીરીમાં અખાદ્ય માવાનો મોટો ઝડપાયો
SOG પોલીસે અને ફૂડ વિભાગની સંયુક્ત કામગીરીમાં અખાદ્ય માવાનો મોટો ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

ક્યાં નિયમોને લઈને કરી કાર્યવાહી

એસ.ઓ.જી વિભાગે ફૂડ સેફટી ઓફિસરને સાથે રાખીને કાર્યવાહી કરી હતી. ત્યારે આરોગ્ય વિભાગના નિયમ પ્રમાણે અસ્વચ્છ સ્થિતિમાં માવો રાખવામાં આવ્યો નોહતો. ત્યારે ખોટી રીતે તેનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમજ તેનું ઉત્પાદન માટેની પદ્ધતિનું પાલન નહીં કરવામાં આવ્યુ હોવાનું જણાવ્યું છે. આથી તમામ માવાના સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદ તમામ ઝડપાયેલા માવાનો જમીનમાં દાટીને નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

  1. જામનગર: મોટી ખાવડીમાં 100થી વધુ શ્રમિકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ, ભોજનમાં ઝેરી પદાર્થ કે જીવજંતુ ભળી જવાની આશંકા
  2. દાહોદ: 232 લોકોને ફૂડ પોઈઝનની અસર, તમામની તબિયતમાં સુધારો, આરોગ્ય વિભાગની ટીમોએ લીધી ગામની મુલાકાત

TAGGED:

ADULTERATED MAWA DESTROYED
FOOD SAFETY RAID GUJARAT
FOOD AND DRUG DEPARTMENT MAHUVA
અખાદ્ય માવાનો નાશ
UNHEALTHY FOOD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.