મહેસાણામાં ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર વાયુ સેનાનો એર શો, આકાશમાં દિલધડક કરતબો

મહેસાણાના આકાશમાં આજે 'સૂર્ય કિરણ'ના એર શો દ્વારા આકાશી શૌર્ય સાથે દિલધડક કરતબો જોવા મળતા લોકો દંગ રહી ગયા હતાં.

મહેસાણામાં યોજાયો પ્રથમવાર વાયુ સેનાનો એર શો
મહેસાણામાં યોજાયો પ્રથમવાર વાયુ સેનાનો એર શો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: મહેસાણાના આકાશમાં આજે ભારતીય વાયુસેનાના ગૌરવ સમી 'સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ' (SKAT) ના દિલધડક એર શોએ ઇતિહાસ રચ્યો હતો. શહેરના એરોડ્રામ ખાતે સવારે ૯ વાગ્યે યોજાયેલા આ ભવ્ય પ્રદર્શને ઉત્તર ગુજરાતના હજારો લોકોને રોમાંચથી ભરી દીધા હતા. મહેસાણાવાસીઓએ પ્રથમવાર વાયુસેનાના વિમાનોના અદ્ભૂત કરતબોનો જીવંત અનુભવ કર્યો હતો.

નવ હોક વિમાનોનું અજોડ પ્રદર્શન

‘સર્વદા સર્વોત્તમ’ના સૂત્ર સાથે કાર્યરત SKAT ટીમના નવ હોક Mk132 વિમાનોએ આકાશમાં એકસાથે ઉડાન ભરીને અજોડ સંકલનનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. એશિયાની એકમાત્ર નવ વિમાનોની આ એરોબેટિક ટીમે લગભગ 30-35 મિનિટ સુધી ચાલેલા શોમાં ‘લૂપ્સ’, ‘રોલ્સ’, ‘હેડ-ઓન ક્રોસ’, ‘બઝ’ અને ‘ઇન્વર્ટેડ ફોર્મેશન’ જેવા શ્વાસ થંભાવી દે તેવા સ્ટંટ્સ રજૂ કર્યા હતા. પાયલટ્સે એકબીજાથી માત્ર ૫ મીટરથી પણ ઓછા અંતરે વિમાનો ઉડાડીને તેમની અસાધારણ ચોકસાઈ, શિસ્ત અને ટીમ સ્પિરિટનો પરિચય કરાવ્યો હતો.

વાયુ સેનાની સુર્ય કિરણ ટીમ દ્વારા મહેસાણામાં એર શો (Etv Bharat Gujarat)

આકાશમાં લહેરાયો તિરંગો

કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ ત્યારે સર્જાયું જ્યારે વિમાનોએ આકાશમાં ધુમાડાના રંગો દ્વારા ભવ્ય તિરંગો લહેરાવ્યો. કેસરી, સફેદ અને લીલા રંગની રેખાઓ જ્યારે આકાશમાં એકસાથે છવાઈ, ત્યારે ઉપસ્થિત હજારો દર્શકોમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. લોકોએ તાળીઓના ગડગડાટ અને 'ભારત માતા કી જય'ના જયઘોષ સાથે વાયુસેનાના જવાનોના શૌર્યને બિરદાવ્યું હતું.

યુવાનો માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત

આ એર શોનો ઉદ્દેશ માત્ર મનોરંજન નહોતો, પરંતુ યુવાનોને ભારતીય વાયુસેનામાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રેરિત કરવાનો પણ હતો. SKAT ટીમની રચના ૧૯૯૬માં કરવામાં આવી હતી અને અત્યાર સુધીમાં ટીમે દેશ-વિદેશમાં ૭૦૦ થી વધુ પ્રદર્શનો કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ મેળવી છે. પાયલટોના આ જીવંત પ્રદર્શને યુવાનોને સશસ્ત્ર દળોની તૈયારી અને કૌશલ્ય વિશે મહત્વનો સંદેશ આપ્યો હતો.

નગરજનોનો અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ

મહેસાણાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર યોજાયેલા આ એર શોને નિહાળવા માટે શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. સામાન્ય જનતા માટે નિ:શુલ્ક પ્રવેશ હોવાથી સવારથી જ એરોડ્રામ ખાતે લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી. આ ભવ્ય અને રોમાંચક પ્રદર્શન મહેસાણાના નાગરિકો માટે દિવાળી પછીની એક યાદગાર ભેટ બની રહ્યું. વાયુસેનાની આ અદભુત પ્રસ્તુતિએ ગુજરાતના આકાશને શૌર્ય અને દેશભક્તિના રંગોથી રંગી દીધું હતું.

