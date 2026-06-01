ગુજરાતમાં આજથી વસ્તી ગણતરીના પ્રથમ તબક્કાનો પ્રારંભ: તમારા ઘરે આવશે કર્મચારીઓ, પૂછાશે આ ૩૩ સવાલો
ગુજરાતમાં આજથી વસ્તી ગણતરીના પ્રથમ તબક્કાનો વિધિવત પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત ગણતરીના કર્મચારીઓ ઘરે-ઘરે જઇને વિગતો એકત્રિત કરશે.
Published : June 1, 2026 at 8:07 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં આજથી વસ્તી ગણતરીના પ્રથમ તબક્કાનો વિધિવત પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત ગણતરીના કર્મચારીઓ ઘરે-ઘરે જઇને વિગતો એકત્રિત કરશે. પ્રથમ તબક્કામાં નાગરિકોની રહેણીકરણી, ઘરની સુવિધાઓ અને માળખાગત બાબતોને આવરી લેતા કૂલ 33 મહત્ત્વના સવાલો પૂછવામાં આવશે. 1 જૂન 2026થી 30 જૂન 2026 દરમિયાન પ્રથમ તબક્કામાં ઘરયાદી અને મકાનોની ગણતરી (HLO) હાથ ધરવામાં આવશે.
ગુજરાતમાં વસ્તી ગણતરીનો આજથી પ્રારંભ
‘જનગણનાથી જન કલ્યાણ’ના મંત્ર સાથે યોજાનાર જનગણનાની કામગીરી મુખ્યત્વે બે તબક્કામાં વહેંચવામાં આવી છે. પ્રથમ તબક્કામાં 'ઘરયાદી અને મકાનોની ગણતરી' (HLO) ગુજરાતમાં આગામી તારીખ 1 જૂન, 2026 થી 30 જૂન, 2026 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. આ તબક્કા દરમિયાન આવાસની સ્થિતિ, કુટુંબની વિગતો, પીવાના પાણીનો સ્ત્રોત, શૌચાલયની સુવિધા અને અન્ય અસ્કયામતો સહિત કુલ 34 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.
જ્યારે બીજા તબક્કામાં તા. ૯ ફેબ્રુઆરી થી ૨૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૭ દરમિયાન વસ્તીની ગણતરી (PE) અને જાતિ ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ તબક્કા દરમિયાન જ દેશભરમાં વસ્તી ગણતરીની સાથે-સાથે જાતિ ગણતરીની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
વસ્તી ગણતરી-2027 અંતર્ગત ગુજરાતમાં 30 મે 2026ની સ્થિતિએ કૂલ 3.74 લાખથી વધુ નાગરિકોએ સ્વ-ગણતરી માટે ફોર્મ ભર્યું છે.જેમાંથી 3.30 લાખની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે, જ્યારે બાકીના 44 હજારના સ્વ-ગણતરી ફોર્મ પ્રક્રિયામાં છે.
વસ્તી ગણતરીમાં તમને આ 33 સવાલ પૂછવામાં આવશે
રાજ્યના તમામ જિલ્લા, મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા તેમજ ગામડાઓમાં વસ્તી ગણતરી યોજાશે. આ વસ્તી ગણતરીમાં 1,10,598 હાઉસ લિસ્ટિંગ બ્લોક્સ (HLBs),1,09,038 ગણતરીદારો તેમજ 18,254 સુપરવાઇઝરનો સમાવેશ થાય છે. આ અભિયાનને સફળ બનાવવા માટે ગણતરીદારો, સુપરવાઇઝર અને અન્ય વસ્તી ગણના અધિકારીઓને ત્રણ તબક્કામાં તાલીમ પણ આપવામાં આવી છે.
નોંધનીય છે કે, આ વખતની જનગણનામાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એન્ડ્રોઇડ અને iOS એપ પર ગુજરાતી સહિત કુલ 16 ભાષાઓમાં તેમજ ઓફલાઇન ડેટા એકત્રિત કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. નાગરિકો પોતે જ પોતાની વિગતો ઓનલાઈન ભરી શકે તે માટે 'સ્વ-ગણતરી' (Self-Enumeration) નો વિશેષ વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઉત્તરદાતાઓએ તા. 17 થી 31 મે, 2026 દરમિયાન અધિકૃત પોર્ટલ પર પોતાની વિગતો જાતે નોંધાવી છે.
જનગણના અધિનિયમ, 1948 અને જનગણના નિયમો, 1990ની જોગવાઈ હેઠળ એકત્રિત કરાયેલી તમામ વ્યક્તિગત માહિતી ગુપ્ત રાખવામાં આવશે, અને તેનો ઉપયોગ કાનૂની અથવા કરવેરાના હેતુઓ માટે કરી શકાશે નહીં. દરેક વ્યક્તિ સાચી અને સંપૂર્ણ માહિતી આપવા માટે કાયદેસર રીતે બંધાયેલ છે અને માહિતી આપવાનો ઇનકાર કરવા બદલ દંડની જોગવાઈ પણ છે. જનતાને કોઈપણ મૂંઝવણ કે માહિતી માટે ભારત સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ટોલ-ફ્રી નંબર 1855 અથવા વેબસાઇટ www.censusindia.gov.in પર સંપર્ક કરવા જનગણના કાર્ય નિદેશાલય દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
