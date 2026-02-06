ETV Bharat / state

નાણાં વિભાગને હાઈકોર્ટની કડક ટકોર, કહ્યું, 'કોર્ટના હુકમોનું પાલન કરવું સરકાર અને અધિકારીઓની પ્રથમ ફરજ'

કોર્ટના હુકમો નિયત સમય મર્યાદામાં અમલમાં આવે તે માટે નાણાં વિભાગ યોગ્ય અને કાયમી ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરે: ગુજરાત હાઈકોર્ટ

નાણાં વિભાગ પર ગુજરાત હાઈકોર્ટનું કડક વલણ
નાણાં વિભાગ પર ગુજરાત હાઈકોર્ટનું કડક વલણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટની કન્ટેમ્પ્ટ બેન્ચ સમક્ષ આજે રાજ્ય સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ વર્ચ્યુઅલ રીતે હાજર રહ્યા હતા. કોર્ટ સમક્ષ નાણા વિભાગના સેક્રેટરી સંદીપ કુમાર, વન વિભાગના સેક્રેટરી અને ડાયરેક્ટર તેમજ વડોદરા કલેક્ટર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોર્ટમાં સરકાર વિરુદ્ધ દાખલ થયેલી કન્ટેમ્પ અરજી સંદર્ભે સુનવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે નાણાં વિભાગના સેક્રેટરીને કડક ટકોર કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટના હુકમોનું પાલન કરવું સરકાર અને અધિકારીઓની પ્રથમ ફરજ છે. મોટાભાગની કન્ટેમ્પ્ટ અરજી સરકાર સામે થતી હોવાનો ઉલ્લેખ કરતા કોર્ટે કહ્યું હતું કે, નાણાં વિભાગ દ્વારા સમયસર મંજૂરી ન મળવાના કારણે કોર્ટના હુકમોનું પાલન થતું નથી, જેના કારણે અરજદારોને ફરી ફરી કોર્ટમાં આવવું પડે છે

નાણાં વિભાગના સેક્રેટરીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સંબંધિત વિભાગોમાંથી આવતી ફાઇલોમાં ઘણી વખત જરૂરી વિગતો અધૂરી હોય છે, જેના કારણે ચુકવણી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થાય છે. આના પર હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, આ વહીવટી તંત્રનો આંતરિક મુદ્દો છે અને કોર્ટ તેના કારણે પોતાના હુકમો અમલમાં ન આવે તે સ્વીકારી શકે નહીં.

હાઇકોર્ટે નાણાં વિભાગને આદેશ આપતા જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટના હુકમો નિયત સમય મર્યાદામાં અમલમાં આવે તે માટે યોગ્ય અને કાયમી ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરવામાં આવે. એકવાર કોર્ટ દ્વારા હુકમ થઇ જાય પછી ફરી સુનાવણી કરીને કોર્ટનો કિંમતી સમય બગાડવો યોગ્ય નથી, કારણ કે કોર્ટ પાસે અનેક ન્યાયિક કાર્યો બાકી હોય છે.

કોર્ટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે, વન વિભાગ સાથે સંકળાયેલા એક વ્યક્તિને પગારનો તફાવત, નિવૃતિ લાભ સહિતની રકમ ચૂકવવા હાઇકોર્ટ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. આને બે મહિનાથી વધુ સમય પસાર થવા છતાં પણ હુકમનું પાલન થયું ન હતું, જેના કારણે અરજદારે કોર્ટના હુકમના તિરસ્કારની અરજી દાખલ કરી હતી.

આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે કડક નારાજગી વ્યક્ત કરી. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે કોર્ટના હુકમ સામે કોઈ સ્ટે મેળવ્યો નથી, તો પછી પાલન ન કરવાનું શું કારણ છે. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું હતું કે જો કોર્ટના હુકમોનું પાલન નહીં થાય તો અધિકારીઓને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે. કોર્ટના હુકમથી અરજદારને મળવાપાત્ર હક્કની રકમ ચૂકવવામાં વિલંબ થવો ગંભીર બાબત છે અને કોર્ટના હુકમને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે.

કન્ટેમ્પ્ટ બેન્ચ સમક્ષ આવેલા અન્ય એક કેસમાં પણ હાઇકોર્ટે સરકારના અધિકારીઓને ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે મોટા ભાગના કેસોમાં કોર્ટના હુકમોનું પાલન થતું નથી. કોર્ટએ નોંધ્યું હતું કે 100 માંથી માત્ર થોડા જ કેસોમાં સમયસર અમલ થાય છે, જ્યારે મોટા ભાગના કેસોમાં અરજદારોને ફરી કોર્ટમાં આવવું પડે છે.

હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે, કોર્ટ દ્વારા હુકમ થયા પછી અરજદારે ફરી કોર્ટના દરવાજા ખખડાવવા ન પડે તે માટે અધિકારીઓએ દોડીને કામ કરવું પડશે. અરજદારો પોતાના હક્ક માટે ખાનગી વકીલ રાખીને ખર્ચ કરે છે, ત્યારે આવા વિલંબથી ન્યાયિક પ્રણાલીમાં વિશ્વાસ ખંડિત થાય છે.

અરજદારના વકીલ નિલેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટ દ્વારા સ્પષ્ટ હુકમ કર્યા હોવા છતાં સંબંધિત વિભાગોએ તેનો અમલ કર્યો નથી. કોર્ટના હુકમોનું આ રીતે ઉલ્લંઘન થવું ગંભીર બાબત છે અને કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશોથી ભવિષ્યમાં આવી બેદરકારી પર અંકુશ આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GUJARAT HIGHCOURT
CONTEMT OF COURT
GUJARAT FINANCE DEPARTMENT
GUJARAT HC
GUJARAT HIGHCOURT TO FINANCE DEPT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.