મહા શિવરાત્રીના મૃગીકુંડમાં નાગા સંન્યાસીઓના સ્નાન સાથે મેળો થશે પૂર્ણ, ધાર્મિક પરંપરા વિશે જાણો
જૂનાગઢમાં મધ્ય રાત્રીએ મૃગીકુંડમાં નાગા સન્યાસીઓના શાહી સ્નાન સાથે વિધિવત રીતે મહાશિવરાત્રીનો મેળો પૂર્ણ થશે.
Published : February 15, 2026 at 2:23 PM IST
જૂનાગઢ: મહાશિવરાત્રીનો પર્વ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. જૂનાગઢમાં યોજાતા મેળાને મહાકુંભનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. મહાશિવરાત્રીના તહેવારમાં ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં આદિ અનાદિકાળથી આયોજિત થતો મેળો છે. મધ્ય રાત્રીએ મૃગીકુંડમાં નાગા સન્યાસીઓના શાહી સ્નાન સાથે વિધિવત રીતે આ મેળો પૂર્ણ થશે.
ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર નાગા સન્યાસીના રૂપમાં દેવાધીદેવ મહાદેવ મેળામાં આવતા હોય છે અને મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરી અહીંથી પાતાળ પરત જતા હોય છે. આવી ધાર્મિક માન્યતા સાથે આ મેળો ઉજવવામાં આવે છે.
નાગા સન્યાસીઓની શાહી રવેડી નીકળશે
આજે મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર. રાત્રિના આઠ વાગ્યાની આસપાસ પરંપરાગત રીતે મહાશિવરાત્રીના દિવસે નાગા સંન્યાસીઓની રવેડી નીકળશે, જેમાં મેળામાં આવેલ તમામ સન્યાસીઓ જોડાશે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર, દેવાધિદેવ મહાદેવના શાહી લગ્નની રવેડી હોય છે જેમાં ભગવાન શિવના જાનૈયા તરીકે નાગા સન્યાસીઓ જોડાતા હોય છે.
નાગા સન્યાસીઓ અંગ કસરતના અનેક દાવ કરતા જોવા મળશે. બે કલાક કરતાં પણ વધારે સમય નાગા સન્યાસીઓની રવેડી સમગ્ર ભવનાથમાં પરિભ્રમણ કરશે, જે મેળામાં આવેલા લાખો ભક્તોને શિવના રૂપે દર્શન પણ આપશે, ત્યારબાદ આ રવેડી ભવનાથ મંદિરમાં આવેલા મૃગીકુંડમાં સ્નાન સાથે પૂર્ણ થશે.
મેળામાં ભગવાન શિવ સન્યાસીના રૂપમાં રહે છે હાજર
મહા શિવરાત્રીના મેળામાં દેવાધીદેવ મહાદેવ સ્વયંમ નાગા સન્યાસીના રૂપમાં મેળામાં હાજર રહેતા હોય છે આવી પરંપરા જોડાયેલી છે. નાગા સંન્યાસીઓ રવેડીમાં નીકળે છે તેમાં પણ ભગવાન શિવ નાગા સન્યાસીના કોઈ રૂપમાં જોડાતા હોય છે અને મેળામાં આવેલા સૌ ભક્તોને નાગા સન્યાસીના રૂપમાં દર્શન આપતા હોય છે. શિવને ઓળખવા ખુબ મુશ્કેલ છે જેથી લોકો તમામ નાગા સંન્યાસીઓને શિવના રૂપ તરીકે જોઈને તેના દર્શન કરે છે.
તમામ સન્યાસીઓ મધ્યરાત્રીએ 12 કલાક બાદ મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા માટે આવી પહોંચે છે તેમાં પણ એક સન્યાસી કે જે શિવ હોય છે તે પણ સામેલ હોય છે અને નાગા સંન્યાસીઓ સાથે મૃગીકુંડમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવીને પાતાળ વાટે જતા રહે છે, આવી ધાર્મિક માન્યતા ભવનાથના મહા શિવરાત્રી મેળા સાથે જોડાયેલી છે.
