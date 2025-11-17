ETV Bharat / state

બારડોલી નજીક તળાવ પર બનેલા આ 'ફ્લાયઓવર'ની કેમ થઈ રહી છે ચર્ચા ? જાણો

બારડોલી તાલુકાના નોગામા-પારડી ગામ પાસે આવેલા એક તળાવ પર બનેલો એક્સપ્રેસ વેનો ફ્લાઈઓવર હાલ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. લોકો ભારતીય એન્જિનિયરિંગની પ્રસંશા કરી રહ્યાં છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 7:48 AM IST

સુરત: સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થઈ રહેલો નવો એક્સપ્રેસ-વે માત્ર આર્થિક અને મુસાફરીની ગતિમાં જ ક્રાંતિ નથી લાવી રહ્યો, પરંતુ તે ભારતીય એન્જિનિયરિંગના ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણો પણ પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છે. આ મેગા પ્રોજેક્ટમાં અનેક જગ્યાએ પર્યાવરણ અને ભૂગોળને ન્યૂનતમ નુકસાન પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ સાથે અદ્ભુત કારીગરીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. આવું જ એક આકર્ષક અને બેનમૂન સ્થળ બારડોલી તાલુકાના નોગામા-પારડી ગામ ખાતે નિર્માણ પામ્યું છે.

તળાવ બચાવવા માટેનો ઇકો-ફ્રેન્ડલી નિર્ણય

સામાન્ય રીતે, જ્યારે કોઈ હાઇવે કે એક્સપ્રેસ-વેના રૂટમાં પાણીના સ્ત્રોત અથવા તળાવ જેવું માળખું આવે છે, ત્યારે તેને માટી વડે પુરીને સપાટ કરી દેવામાં આવે છે. જોકે, આ એક્સપ્રેસ-વે પ્રોજેક્ટમાં હાઇવે ઓથોરિટી (NHAI) દ્વારા એક પ્રશંસનીય અને પર્યાવરણ લક્ષી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

નોગામા-પારડી નજીક એક્સપ્રેસ-વેના રૂટમાં આવતા એક મોટા તળાવને નાબૂદ કરવાને બદલે, ઇજનેરોએ તે તળાવની ઉપરથી જ પસાર થાય તે રીતે વિશાળ ફ્લાયઓવર-કમ-પુલનું નિર્માણ કર્યું છે.

એન્જિનિયરિંગનો ઉત્તમ નમૂનો

આ પુલનું નિર્માણ એ વાતની સાબિતી છે કે વિકાસના કાર્યો દરમિયાન પણ જળ સંરક્ષણ અને સ્થાનિક ભૂગોળને પ્રાથમિકતા આપી શકાય છે. આ પુલ તળાવના જળસ્ત્રોતને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના એક્સપ્રેસ-વેના વાહનોને ઝડપથી પસાર થવા દેશે.

પુલની નીચે તળાવનું પાણી જળવાઈ રહેતા માત્ર ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ થવામાં જ મદદ નહીં મળે, પરંતુ તે સ્થાનિક પક્ષીઓ અને અન્ય જીવસૃષ્ટિ માટે પણ એક આશ્રયસ્થાન બની રહેશે. આ નવતર પ્રયોગ એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ જેટલો મજબૂત છે, તેટલો જ પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ પણ સંવેદનશીલ છે.

સ્થાનિક ગ્રામજનોએ પણ હાઇવે ઓથોરિટીના આ નિર્ણયને વધાવી લીધો છે, કારણ કે તેમનું પરંપરાગત જળસ્ત્રોત સચવાઈ ગયું છે. સુરત જિલ્લામાં આ એક્સપ્રેસ-વે ખરેખર ઝડપ, સુંદરતા અને પર્યાવરણ જાગૃતિનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યો છે.

