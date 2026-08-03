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ખેડામાં લોકાર્પણ પહેલા જ 5.50 કરોડના ખર્ચે બનેલા બ્રિજનો છેડો ધોવાયો, બ્લેક લિસ્ટ એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટથી ઉભા થયા સવાલો

આ બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ જે એજન્સીને આપવામાં આવ્યો છે તેને અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયત દ્વારા બ્લેક લિસ્ટ કરવામાં આવી છે

આ બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ જે એજન્સીને આપવામાં આવ્યો છે તેને અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયત દ્વારા બ્લેક લિસ્ટ કરવામાં આવી છે
આ બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ જે એજન્સીને આપવામાં આવ્યો છે તેને અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયત દ્વારા બ્લેક લિસ્ટ કરવામાં આવી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 9:32 PM IST

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ખેડા: મહુધા તાલુકાના હેરંજ નજીક અલીણા પણસોરા રોડ પર શેઢી નદી પર નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે જેનું લોકાર્પણ થાય તે પહેલા જ વરસાદમાં બ્રિજનો છેડો બેસી ગયો છે. જીલ્લામાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે શેઢી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો હતો અને પુરના પાણીમાં બ્રિજને જોડતા છેડા પાસે કરવામાં આવેલું માટી પુરાણ ધોવાઈ જવા પામ્યુ હતુ. આને કારણે રોડ નીચે બેસી ગયો હતો. ઘટનાને પગલે તંત્ર દોડતું થયું હતું અને રોડ પર અવરજવર બંધ કરાવી કામગીરી ચાલુ કરી હતી. હાલ રોડ પરથી નાના વાહનોની અવરજવર ચાલુ છે જ્યારે મોટા વાહનો આ બ્રિજ પર એન્ટ્રી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી છે.

આ ઘટના બાદ સ્થાનિકો સવાલ કરી રહ્યા છે કે, જો એક જ વરસાદમાં આ હાલત હોય તો ભવિષ્યમાં વરસાદમાં આ બ્રિજ પરથી પસાર થવું કેટલું સુરક્ષિત રહેશે.સાથે જ બ્લેક લિસ્ટ એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હોવાને લઈ કામની ગુણવત્તા તેમજ તંત્રની તકેદારી પર પણ સવાલો ઉભા થયા છે.

આ બ્રિજ ખેડા અને આણંદ જીલ્લાને જોડે છે અને અહીંથી રોજ મોટી સંખ્યામાં વાહનો પસાર થાય છે. ત્યારે કામની ગુણવત્તામાં કોઈ ખામી ન રહે તે માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.

લોકાર્પણ પહેલા જ 5.50 કરોડના ખર્ચે બનેલા બ્રિજનો છેડો ધોવાયો (ETV Bharat Gujarat)

બ્લેક લિસ્ટ એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટથી ઉભા થયા સવાલો

વિગતો મુજબ હાલ જીલ્લામાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે શેઢી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો હતો જે પુરના પાણીમાં બ્રિજને જોડતા છેડા પાસે કરવામાં આવેલું માટી પુરાણ ધોવાઈ જવા પામ્યુ હતુ. સાથે જ એવી હકીકત પણ સામે આવી છે કે આ બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ એન.કે.અગ્રવાલ નામની જે એજન્સીને આપવામાં આવ્યો છે જેને અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયત દ્વારા બ્લેક લિસ્ટ કરવામાં આવી છે. ત્યારે બ્લેક લિસ્ટ થયેલી એજન્સીને રૂ.5.50 કરોડનો આ પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે અને શા માટે આપવામાં આવ્યો હશે તેને લઈ તંત્રની કામગીરી પર પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

સ્થાનિક લાલજીભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, હમણાં નવો બનાવેલો છે બ્રિજ તો પણ બેસી ગયો છે.કામમાં કંઈક ખામી હોય તો બેસે નહીતો બેસે નહી.ઘણા ગામોની અહીંથી અવરજવર છે નવો બનેલો બ્રિજ છે હજી ઉદઘાટન નથી થયુ. સારૂ કામ થવું જોઈએ.

માટી કામ બેસી ગયુ હતુ, કામની ક્વોલિટીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી : નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર

આ બાબતે નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર એમ.કે.ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે બ્રિજ હમણાં તાજેતરમાં બનેલો છે, એમાં જે એપ્રોચમાં ચોમાસાના કારણે પાણી ઉતર્યા એટલે માટી કામ થોડુ બેસી ગયુ હતુ. બ્રિજને કોઈ નુકશાન નથી. માટીકામ બેસી ગયુ તેના કારણે ગેપ પડેલી એમાં કામગીરી કરેલ છે ટ્રાફિક ચાલુ છે.બ્રિજ સાડા પાંચ કરોડના ખર્ચે પણસોરાથી અલીણા લાડવેલ ચોકડી રોડ પર બનાવાયેલ છે કામ હજી પ્રગતિમાં છે. એજન્સીએ અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયતમાં કોરોનામાં કામ રાખેલું જે કામ કઈ થયું નહીં એટલા માટે જીલ્લા પંચાયત બોડી પુરતી બ્લેક લિસ્ટ કરેલ છે. અમારે કામની ક્વોલિટીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી.

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