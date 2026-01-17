ETV Bharat / state

અમદાવાદ: જગન્નાથ મંદિરની આસપાસ ફેરિયાઓ પર થશે કાર્યવાહી, AMCએ લીધો આ નિર્ણય

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં થયેલી ચર્ચા અનુસાર જગન્નાથ મંદિરની આસપાસ કરાયેલા દબાણ સામે કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 7:47 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના જમાલપુર સ્થિત જગન્નાથ મંદિરની આસપાસ ફેરિયાઓ દબાણ કરી રહ્યા છે, આ અંગે શુક્રવારે મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

જગન્નાથ મંદિરની આસપાસ રોડ પર દબાણો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દબાણ હટાવવા મનપા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મોટા પ્રમાણમાં જગન્નાથ મંદિર ખાતે દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે,ભદ્ર પ્લાઝાની જેમ જગન્નાથ મંદિર ખાતે પણ પરિસરની આસપાસની જગ્યા ખુલ્લી કરાવવામાં આવશે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ મીડિયાને આપી માહિતી (Etv Bharat Gujarat)

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, જગન્નાથ મંદિરે આવતા જતા લોકો માટે ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા આ રોડ પર કામ ચલાવતા શાકભાજી, ફૂલોનાં વેપારીઓ અને ફેરિયાઓ દ્વારા રોડ પર દબાણો કરાયા છે. જેમને યોગ્ય જગ્યા આપી હોવા છતાં આ બધા વેપારીઓ રોડ પર આવી જાય છે, જેથી લોકો જગન્નાથ મંદિરે સમયસર પહોંચી શકતા નથી. તે માટે મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર થયેલી ચર્ચા અનુસાર આ દબાણો દૂર કરવામાં આવશે. જેથી લોકો સહેલાઈથી જઈ શકે તે માટે રસ્તો ક્લિયર કરવામાં આવશે અને ત્યાં રહેલા છૂટક કામકાજ માટે કરાયેલા દબાણોને દૂર કરવામાં આવશે.

TAGGED:

AMC
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
JAGANNATH TEMPLE AHMEDABAD
AHMEDABAD NEWS
DEMOLITION

સંપાદકની પસંદ

