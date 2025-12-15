'વિપુલ' મનોબળ, દિવ્યાંગ હોવા છતાં આ વ્યક્તિ છેલ્લાં 11 વર્ષથી સર કરે છે ગિરનાર
દિવ્યાંગ વિપુલભાઈ બોકરવાડીયા એ સતત 11મી વખત ગિરનાર સર કરીને અન્ય લોકો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની રહ્યાં છે.
Published : December 15, 2025 at 2:48 PM IST
જુનાગઢ: કહેવાઈ છે કે, અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી, આવા જ એક અડગ મનના માનવી એટલે વિપુલભાઈ બોકરવાડીયા. આ એક એવા વ્યક્તિનું નામ છે કે જેઓ બંને પગે પોલિયોથી દિવ્યાંગ છે, તેમ છતાં મક્કમ મનના વિપુલભાઈએ સતત 11મી વખત ગિરનાર સર કરીને શારીરિક દિવ્યાંગતા કોઈ પણ વ્યક્તિના મનોબળ પર નકારાત્મક અસર નથી કરતી તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
વર્ષ 2012માં પ્રથમ વખત ગીરનાર ચડવાની ખૂબ જ મુશ્કેલભરી સ્થિતિનો સામનો કર્યો હતો અને આજે તેઓ સતત 11 મી વખત સફળતાપૂર્વક તેમના મિત્રો સાથે ગિરનાર પર્વત સર કરીને શારીરિક સક્ષમતાનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે.
મૂળ અમરેલી જિલ્લાના ચાવંડ ગામના રહેવાશી વિપુલભાઈ હાલ વ્યવસાયને લઈને રાજકોટમાં સ્થાયી થયા છે. કોઈપણને એ જાણીને ચોક્કસથી નવાઈ લાગે કે બંને પગે દિવ્યાંગ હોવા છતાં એક વ્યક્તિ 1 વખત નહીં પરંતુ 11-11 વખત ગિરનાર કેવી રીતે ચડી શકે છે ? કારણ કે, વિપુલભાઈ જન્મથી જ બંને પગ પોલિયોગ્રસ્ત હોવાથી 80 ટકા દિવ્યાંગતા ધરાવે છે, તેમ છતાં ઈશ્વર પ્રત્યેની તેમની શ્રદ્ધા અને શારીરિક દિવ્યાંગતા ક્યારેય તેમના માર્ગમાં બાધારુપ બની નથી.
સામાન્ય લોકો સુધી આ વાત પહોંચે તે માટે વિપુલભાઈએ સતત 11 વખત ગિરનાર સર કરીને શારીરિક રીતે અશક્ત પરંતુ માનસિક રીતે સશક્ત વ્યક્તિનુ ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. દર વર્ષે ગિરનાર સર કરવા આવતા વિપુલભાઈના જોમ અને જુસ્સાને જોતા ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પણ તેમને સન્માનિત કરવામા આવી ચુક્યા છે.
વિપુલભાઈની સાથે અમદાવાદથી જુનાગઢ આવેલા તેમના ભાણેજ નરેશભાઈનું કહેવું છે કે, મે તેમની સાથે 4 વખત ગિરનાર સર કર્યો છે. સૌથી પહેલાં વર્ષ 2019માં તેમણે મને ગિરનાર ચડવા માટે બોલાવ્યો હતો, તેમનું મિત્રવર્તૂળ ખુબ સારૂ અને સહયોગી છે, પ્રકૃતિનો આનંદ અને ગિરનાર સર કરવાની તેમની ઇચ્છા અને ઈશ્વર પ્રત્યેની તેમની શ્રદ્ધા તેમના મનોબળને વધુ દ્રઢ બનાવે છે. એટલું જ નહીં વિપુલભાઈએ દિવ્યાંગ લોકો માટે જયગિરનારી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ નામની એક સંસ્થા પણ બનાવી છે જે, જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ કરે છે.
આમ તો ગત વર્ષે 10મી વખત ગિરનાર ચડીને તેમણે પોતાની દર વર્ષે ગિરનાર ચડવાની યાત્રા પૂર્ણ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરંતુ તેમના એક મિત્રના કહેવાથી વિપુલભાઈ આ વખતે પણ 11 મી વખત ગીરનાર યાત્રાને સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કરી છે અને હજી પણ આ યાત્રાને યથાવત રાખે તો નવાઈ નહીં.