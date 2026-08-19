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'જર્જરીત થતું શિક્ષણ' ! જુનાગઢના રાણીધારની એક ઓરડાની પ્રાથમિક શાળાની દયનીય હાલત

રાણીધારની શાળામાં છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી બે વર્ગખંડો પૈકીનો એક વર્ગખંડ જર્જરીત બનતા બીજા વર્ગખંડમાં ધો.1 થી 5ના કુલ 9 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે.

સરકારી શાળામાં સુવિધાનો અભાવ
સરકારી શાળામાં સુવિધાનો અભાવ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 1:20 PM IST

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જુનાગઢ: શાળામાં વર્ગખંડો વગર શિક્ષણ મળે ખરું ? આવા અનેક સવાલો જુનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના રાણીધાર ગામના લોકો રાજ્યની સરકારને પૂછી રહ્યા છે. તેની પાછળનું એક મોટું કારણ એ પણ છે કે, ગામમાં આવેલી એક માત્ર સરકારી પ્રાથમિક શાળા એક રૂમમાં ચાલી રહી છે. જેમાં ધોરણ એક થી પાંચના કુલ 9 વિદ્યાર્થીઓ જ અભ્યાસ કરે છે. આવું કેમ ? જાણીએ આગળ..

રાણીધારની આ પ્રાથમિક સરકારી શાળામાં ભૌગોલિક સુવિધા ન હોવાને કારણે ગામના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ આસપાસના ગામોમાં શિક્ષણ લેવા માટે મજબુર બન્યા છે. નામ રાણીધાર પરંતુ શિક્ષણના નામે શાળાની સ્થિતિ ખુબજ કંગાળ લાગી રહી છે.

જુનાગઢના રાણીધારની એક ઓરડાની પ્રાથમિક શાળાની દયનીય હાલત (Etv Bharat Gujarat)

આખી શાળામાં 1થી 5 ધોરણમાં કુલ 9 વિદ્યાર્થીઓ

જુનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાનું રાણીધાર ગામ, ગામનું નામ ભલે રાણીધાર હોય પરંતુ આ ગામ કોઈ રજવાડી સુખ સાહિબ ભોગવતું હોય એવું કોઈ નથી. ગામમાં આવેલી એકમાત્ર સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં પાછલા ત્રણ વર્ષથી બે વર્ગખંડો પૈકીનો એક વર્ગખંડ જર્જરીત બનતા તેને શાળા પરીસરમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો. બીજા વર્ગખંડમાં ધોરણ એક થી પાંચના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આ વર્ગખંડની હાલત પણ ગામના નામ પ્રમાણે રજવાડી હોય, તેવું જોવા મળતું નથી.

શાળામાં ભૌગોલિક સુવિધાનો અભાવ
શાળામાં ભૌગોલિક સુવિધાનો અભાવ (Etv Bharat Gujarat)

ભૌગોલિક સુવિધાઓનો અભાવ

શાળામા શિક્ષણની સાથે ભૌગોલિક સુવિધાઓ ન હોવાને કારણે આજે શાળામાં માત્ર 9 વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 1 થી 5 માં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. શાળામા પુરતા વર્ગખંડોની સુવિધા ન હોવાને કારણે ગામના અન્ય બાળકો આસપાસમાં આવેલા ગામોની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં જર્જરીત રૂમને દૂર કર્યો પંરતુ હજુ નવા રૂમના કોઈ ઠેકાણા નથી.

શાળામાં નથી પાયાની સુવિધા
શાળામાં નથી પાયાની સુવિધા (Etv Bharat Gujarat)

બીજા ગામની શાળામાં અભ્યાસ કરવા મજબૂર વિદ્યાર્થીઓ

ઈટીવી ભારતની ટીમે જ્યારે રાણીધાર ગામની મુલાકાત લીધી હતી ત્યારે ગામ લોકોએ શાળામાં વર્ગખંડોની હાલતને લઈને ખૂબ જ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ત્રણ વર્ષ પૂર્વે શાળામાં આવેલા બે રૂમ પૈકીનો એક રૂમ અતિ જર્જરીત બનતા તેને શાળા પરિસર માંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે. પાછલા ત્રણ વર્ષથી એક માત્ર રૂમમાં ધોરણ એક થી પાંચના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. હાલ હયાત એક વર્ગખંડની હાલત પણ અતી ખરાબ છે. જેથી ધીરે ધીરે ગામના બાળકો આસપાસની શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે.

શાળામાં ધોરણ એક થી પાંચના કુલ 9 વિદ્યાર્થીઓ
શાળામાં ધોરણ એક થી પાંચના કુલ 9 વિદ્યાર્થીઓ (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષણ વિભાગે આપ્યો પ્રતિભાવ

જુનાગઢ જિલ્લામાં એક વર્ગખંડ ધરાવતી શાળાઓને લઈને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી લતાબેન ઉપાધ્યાયે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 30 જૂનની સ્થિતિએ જિલ્લામાં કુલ 11 પ્રાથમિક શાળાઓ જોવા મળી છે. જેમાં એક વર્ગખંડ છે. 11 પૈકીની 09 પ્રાથમિક શાળાઓના કામો રાજ્યની સરકારે મંજૂર કરી દીધા છે, અને તેના ટેન્ડર પણ ટૂંક સમયમાં રાજ્ય કક્ષાએથી નીકળશે.

એક ઓરડામાં ચાલતા ધોરણ 1થી 5ના વર્ગ
એક ઓરડામાં ચાલતા ધોરણ 1થી 5ના વર્ગ (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાય બાકી રહેતી ત્રણ શાળાઓની દરખાસ્ત પણ જિલ્લા કક્ષાએથી રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ અને સંબંધિત વિભાગોને કરવામાં આવી છે. આ ત્રણ પ્રાથમિક શાળાઓના નવા વર્ગખંડ બાંધવાને લઈને પણ 30/6ના રોજ નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે. પરંતુ તેમાં વર્ક ઓર્ડર નીકળવાનો બાકી છે. જે રાજ્ય કક્ષાએથી થશે ત્યારબાદ જિલ્લાની તમામ 11 પ્રાથમિક શાળા કે જેમાં એક વર્ગખંડ છે, તેની સમસ્યા દુર થશે તેવી ખાતરી આપી હતી.

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TAGGED:

RANIDHAR PRIMARY SCHOOL
GOVERNMENT SCHOOL
DILAPIDATED CONDITION OF SCHOOL
જર્જરીત સરકારી શાળા
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