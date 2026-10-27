રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની દયનીય હાલત! કાર્ગો સેક્ટરમાં છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી લીકેજની સમસ્યા
રૂ. 2,654 કરોડના ખર્ચે બનેલા રાજકોટના હિરાસર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની પાયાની સુવિધાઓને લઈને ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
Published : October 27, 2026 at 3:01 PM IST
રાજકોટઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયેલા અને રૂ. 2,654 કરોડના ખર્ચે બનેલા રાજકોટના હિરાસર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની પાયાની સુવિધાઓને લઈને ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. એરપોર્ટના કાર્ગો સેક્ટરમાં છેલ્લા બે દિવસથી પાણીના લીકેજની સમસ્યાને કારણે સમગ્ર કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ છે. પાઇપલાઇનમાંથી સતત પાણી લીક થવાને કારણે કાર્ગો સેક્ટરના ફ્લોર પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
શોર્ટ સર્કિટનો ભય, 4 ટન માલ અટવાયો
સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે, લીકેજનું પાણી સીધું ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ અને વાયરિંગ સુધી પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે શોર્ટ સર્કિટ અને મોટી દુર્ઘટનાનો ભય ઉભો થયો છે. કર્મચારીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ગો વિભાગની કામગીરી સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવી છે.
આને કારણે ઈન્ડિગો એરલાઈન્સનો અંદાજે રૂ. 2 લાખની કિંમતનો 4 ટન જેટલો કાર્ગો સામાન બે દિવસથી લોડ થઈ શક્યો નથી. વેપારીઓ અને કાર્ગો ઓપરેટરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આ લીકેજની સમસ્યા અંગે એરપોર્ટ ઓથોરિટી સમક્ષ અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં બે દિવસથી સમસ્યાનો કોઈ કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
એરપોર્ટ ઓથોરિટીના ડાયરેક્ટર સાથે વાત થતા તેમણે મિટિંગમાં હોવાની વાત કરી હતી અને પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નને નકારી કાઢ્યો હતો અને ઉડાઉ જવાબ પણ આપ્યો હતો.
મહત્ત્વનું છે કે, રાજકોટ-અમદાવાદ હાઈવે ઉપર હીરાસરમાં કરોડના ખર્ચે રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. જોકે નિર્માણના એક વર્ષમાં જ આ એરપોર્ટના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા હતા. અગાઉ ટર્મિનલ બિલ્ડીંગ પાસે કેનોપી તૂટી પડી હતી. ત્યાર બાદ દીવાલ ધરાશાયી થઈ જતા સત્વરે રિપેરીંગ થઈ શકે તેમ ન હોવાથી સુરક્ષા સામે જોખમ ઊભું થયું હતું.
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