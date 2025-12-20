ETV Bharat / state

રાજકોટના ઉપલેટામાં વોકળામાંથી અજાણ્યા પુરુષનો કોહવાયેલો મૃતદેહ મળ્યો, પોલીસ લાગી તપાસમાં

લાંબા સમયથી મૃતદેહ પાણીમાં હોવાને કારણે સંપૂર્ણપણે કોહવાઈ ગયો હોવાથી તેની ઓળખ માટે લાશને ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ (FSL) માટે મોકલાયો છે.

વોકળામાંથી અજાણ્યા પુરુષનો કોહવાયેલો મૃતદેહ મળ્યો
વોકળામાંથી અજાણ્યા પુરુષનો કોહવાયેલો મૃતદેહ મળ્યો (Etv Bharat Gujarat)
Published : December 20, 2025 at 9:09 AM IST

ઉપલેટા,રાજકોટ: ઉપલેટાના નેશનલ હાઈવે નજીક ખાખી જાળીયા રોડ પર વોરા સમાજના કબ્રસ્તાન પાસેના વોકળામાં એક અજાણ્યા વ્યક્તિની લાશ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

આ સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા લોકોના ટોળેટોળા ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. સ્થાનિક લોકો દ્વારા તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.

વોરા સમાજના કબ્રસ્તાન પાસેના વોકળામાં એક અજાણ્યા વ્યક્તિની લાશ મળી
વોરા સમાજના કબ્રસ્તાન પાસેના વોકળામાં એક અજાણ્યા વ્યક્તિની લાશ મળી (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતા જ ઉપલેટા પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને આસપાસના લોકોની મદદથી લાશને પાણીની બહાર કાઢવામાં આવી હતી.

ખાખી જાળીયા રોડ પર વોકળામાંથી અજાણ્યા પુરુષની કોહવાયેલી લાશ મળી
ખાખી જાળીયા રોડ પર વોકળામાંથી અજાણ્યા પુરુષની કોહવાયેલી લાશ મળી (Etv Bharat Gujarat)

જો કે લાશ લાંબા સમયથી પાણીમાં હોવાને કારણે સંપૂર્ણપણે કોહવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે મૃતદેહની ઓળખ કરવી અશક્ય બની છે. આ લાશની હાલત જોતા તે અઠવાડિયા કરતા પણ વધુ જૂની હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.

ઉપલેટા પોલીસે લાશનો કબજો મેળવી સૌ પ્રથમ ઉપલેટા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડી હતી. જોકે, લાશની સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ સ્થાનિક કક્ષાએ પોસ્ટમોર્ટમ કરવું શક્ય નહોતું.

વાત વાયુવેગે ફેલાતા લોકોના ટોળેટોળા ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા
વાત વાયુવેગે ફેલાતા લોકોના ટોળેટોળા ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આથી, મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને ઓળખ મેળવવા માટે લાશને ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ (FSL) માટે ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

મૃતદેહને ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો
મૃતદેહને ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો (Etv Bharat Gujarat)

ઉપલેટા પોલીસે આ મામલે અજાણ્યા શખ્સની ઓળખ મેળવવા માટે આસપાસના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ગુમ થયેલ વ્યક્તિઓની વિગતો મંગાવી છે. આ ઘટના હત્યા છે કે આત્મહત્યા? તે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અને પોલીસની ઊંડી તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

